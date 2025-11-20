El sitio web de los CDC ahora incluye afirmaciones falsas que vinculan el autismo con las vacunas

Por Brenda Goodman, CNN

La información científica del sitio web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) fue actualizada y reemplazada el miércoles por argumentos antivacunas que no descartan una posible relación entre las vacunas y el autismo, a pesar de la abundante evidencia que demuestra que no existe tal conexión.

Los puntos principales en la parte superior de la página ahora indican que la afirmación “las vacunas no causan autismo” no está basada en evidencia, ya que los estudios no han descartado la posibilidad de que las vacunas infantiles causen autismo. Sin embargo, la mayor parte de la evidencia científica demuestra que esto no es cierto, según una declaración de la Fundación para la Ciencia del Autismo.

“La ciencia es clara: las vacunas no causan autismo. Ningún factor ambiental ha sido tan estudiado como posible causa del autismo como las vacunas. Esto incluye tanto los ingredientes de las vacunas como la respuesta del organismo a ellas”, declaró la Fundación para la Ciencia del Autismo en un comunicado este jueves.

Otros puntos del sitio web de los CDC afirman que las autoridades sanitarias han ignorado los estudios que respaldan una relación entre las vacunas y el autismo. Esto tampoco es cierto. Los estudios que muestran una conexión entre las vacunas y el autismo han resultado ser fraudulentos, mal realizados o sesgados. Existen numerosos estudios bien realizados y creíbles que no encuentran tal relación.

La página también indica que el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) ha iniciado una evaluación exhaustiva de las causas del autismo, que incluye investigaciones sobre posibles mecanismos biológicos y potenciales vínculos causales.

El título principal de la página afirma: “Las vacunas no causan autismo”, pero ahora incluye un asterisco que remite a una nota al pie: “El título ‘Las vacunas no causan autismo’ no se ha eliminado debido a un acuerdo con el presidente del Comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado de Estados Unidos para que permaneciera en el sitio web de los CDC”.

La nota al pie parece referirse a un compromiso que el secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., adquirió con el senador Bill Cassidy, médico y republicano de Louisiana, durante su proceso de confirmación, de que no se eliminaría del sitio web de los CDC la información que “señala que las vacunas no causan autismo”. Cassidy describió esta promesa en un discurso en el que explicó su apoyo a Kennedy, un activista antivacunas de larga trayectoria.

El portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Andrew Nixon, declaró el jueves: “Estamos actualizando el sitio web de los CDC para reflejar la evidencia científica más rigurosa y basada en la evidencia”.

En una publicación en redes sociales la noche del miércoles, el Dr. Demetre Daskalakis, quien recientemente renunció a su cargo como director del Centro Nacional de Inmunización y Enfermedades Respiratorias de los CDC, calificó los cambios como “una vergüenza nacional”.

“La instrumentalización de la voz de los CDC está empeorando. Esto es una emergencia de salud pública”, afirmó.

Daskalakis declaró que los científicos de los CDC fueron tomados completamente por sorpresa por la actualización de la página.

“Esta distorsión de la ciencia bajo el nombre de los CDC es la razón por la que yo y mis colegas renunciamos”, declaró a CNN.

CNN se ha puesto en contacto con los CDC para obtener comentarios.

Esta es la última medida del Gobierno de Trump para alterar la política y la práctica de vacunación de larga data en Estados Unidos y sembrar dudas sobre las vacunas.

Kennedy ha contratado a antiguos aliados antivacunas, entre ellos David Geier, un investigador desacreditado que fue sancionado por la Junta Estatal de Médicos de Maryland por ejercer la medicina sin licencia, y Lyn Redwood, enfermera y expresidenta del Proyecto Mundial Mercurio, que posteriormente se convirtió en Children’s Health Defense, un grupo antivacunas que Kennedy dirigió antes de postularse a un cargo público. Ambos han contratado a estos aliados para realizar nuevas evaluaciones de datos gubernamentales con el fin de demostrar las teorías conspirativas que afirman que los riesgos de las vacunas se han ocultado al público durante mucho tiempo.

La tasa de vacunación infantil rutinaria ha disminuido en Estados Unidos, lo que ha permitido que enfermedades prevenibles como el sarampión y la tos ferina se propaguen rápidamente. Este año, Estados Unidos ha registrado el mayor número de casos de sarampión en 25 años. En una llamada con funcionarios de salud estatales, el lunes, los investigadores de enfermedades de los CDC que lideran la respuesta al sarampión sugirieron que la condición de Estados Unidos como país que ha eliminado la propagación continua del sarampión está en peligro, ya que los casos siguen aumentando.

