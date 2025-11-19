Reportan explosión e incendio en una planta de procesamiento de petróleo en Venezuela

CNN en Español

Una explosión seguida de un incendio se registró este miércoles en la planta de procesamiento de petróleo de la estatal Petrocedeño ubicada en el estado de Anzoátegui, reportó la agencia Reuters citando a fuentes de Petróleos de Venezuela (PDVSA), a la cual pertence Petrocedeño.

El estallido ocurrió por la tarde y generó llamas y una columna de humo que se concentraron cerca de una torre de destilación, dijo Reuters.

Después de esto, trabajadores del complejo fueron evacuados de forma preventiva, agregó la agencia, mientras medios locales en el lugar dijeron que servicios de emergencia se dirigían a la zona.

Hasta ahora, no se reportan personas heridas.

CNN contactó a la Gobernación de Anzoátegui y a PDVSA para pedir información sobre el hecho y espera respuesta.

Noticia en desarrollo.