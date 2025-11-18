Agentes de inmigración esperan comenzar operaciones en Raleigh el martes, dijo la alcaldesa

Por Hanna Park, CNN

Agentes federales de inmigración se encuentran en Raleigh, Carolina del Norte, con planes de realizar operativos a partir del martes, según informó la alcaldesa Janet Cowell a WRAL, filial de CNN.

Las autoridades federales no han revelado a quiénes están investigando ni han dado un plazo claro para la finalización de los operativos, declaró Cowell en una entrevista telefónica el lunes.

CNN se ha puesto en contacto con la oficina de la alcaldesa para obtener más detalles.

“Creo que consideran que hay personas que han cometido delitos y se encuentran en el país de forma irregular, y probablemente se dirigirán a zonas de la ciudad donde creen que pueden interceptarlas”, declaró Cowell a WRAL.

“No solicitamos esta presencia… Creemos que la policía de Raleigh está haciendo un excelente trabajo a nivel local”, afirmó Cowell, señalando que la policía local realizará patrullajes rutinarios en la comunidad.

“El mensaje principal es que sabemos que algunas personas estarán preocupadas. Algunas se sentirán amenazadas. Pueden llamar a la policía si lo necesitan”, concluyó Cowell.

Esta medida se produce después de que el Departamento de Seguridad Nacional centrara su atención en Charlotte, Carolina del Norte, donde más de 130 personas fueron detenidas durante el fin de semana en un operativo de control migratorio. Al menos 44 de los detenidos tenían antecedentes penales, según el Departamento de Seguridad Nacional.

