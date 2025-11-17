Trump no ha tomado una decisión sobre atacar a Venezuela, dicen funcionarios

Por Kevin Liptak y Alayna Treene, CNN

El presidente Donald Trump aún no ha tomado una decisión sobre si atacará a Venezuela por tierra, según indicaron un funcionario de la Casa Blanca y un alto funcionario estadounidense, mientras insinúa que podría abrirse una ventana para la diplomacia.

Mientras las fuerzas militares estadounidenses se concentran en la región —incluido el portaaviones estadounidense más avanzado y 15.000 efectivos—, Trump espera que la presión sea suficiente para obligar al presidente venezolano Nicolás Maduro a dimitir sin recurrir a una acción militar directa, indicó el funcionario estadounidense.

Trump recibió informes sobre opciones militares durante tres días consecutivos la semana pasada. Las opciones variaron en intensidad, desde ataques a instalaciones militares o gubernamentales hasta incursiones de operaciones especiales. La opción de no hacer nada sigue sobre la mesa.

En ciertos momentos, el presidente ha expresado algunas reservas sobre tomar medidas militares directas dentro de Venezuela. Ha cuestionado los riesgos para las tropas estadounidenses y ha planteado dudas sobre la probabilidad de éxito.

Trump también está atento a las críticas recientes de algunos de sus aliados, quienes consideran que su atención está demasiado centrada en el exterior, en lugar de en los asuntos internos.

No quedó claro de inmediato qué señales ha recibido la administración de que Maduro está dispuesto a una nueva ronda de diplomacia. El mes pasado, en medio de esfuerzos discretos para negociar un acuerdo con Caracas, Trump ordenó a su equipo cortar los esfuerzos diplomáticos hacia Maduro y los altos funcionarios venezolanos.

En ese momento, Trump y altos funcionarios estaban frustrados porque Maduro no aceptaba dimitir voluntariamente.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.