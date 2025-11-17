Trump anuncia citas exprés para visas para los poseedores de entradas para el Mundial de 2026

Por Alejandra Jaramillo y Jennifer Hansler, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes que Estados Unidos dará prioridad a las citas para visas de los viajeros extranjeros con boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Trump instó a los visitantes que planean viajar a Estados Unidos para la Copa Mundial a que soliciten su visa de inmediato, al tiempo que anunció el sistema de priorización de citas de la FIFA en el Despacho Oval junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El secretario de Estado, Marco Rubio, se sumó al llamado a actuar con rapidez, instando a los poseedores de boletos a solicitar su visa lo antes posible.

“Su boleto no es una visa. No garantiza la admisión a Estados Unidos. Les garantiza una cita prioritaria”, agregó Rubio.

Rubio declaró en mayo que el Departamento de Estado podría aumentar el personal en ciertas embajadas para agilizar el procesamiento de visas antes de la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos en Estados Unidos. El lunes, informó que el Departamento de Estado había desplegado a más de 400 funcionarios consulares adicionales en todo el mundo, duplicando, en algunos casos, la presencia consular en nuestras embajadas en ciertos países.

CNN ha solicitado al Departamento de Estado más detalles sobre los nombramientos prioritarios de la FIFA.

El torneo del próximo año se amplía por primera vez a 48 equipos y se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Once ciudades estadounidenses albergarán partidos.

