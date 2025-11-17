Su familia dice que era pescador; los saudíes, que traficaba drogas. Fue uno de los cientos de personas ejecutadas este año

Por Muhammad Darwish, CNN

Durante un año, la familia de Mohamed Saad no supo si estaba vivo o muerto. El pescador egipcio de 28 años había salido a faenar como de costumbre frente a la costa de Sharm el-Sheikh, en la península del Sinaí, Egipto, y nunca regresó. Sus familiares lo buscaron durante meses sin obtener respuesta de las autoridades. Cuando finalmente oyeron su voz, provenía de una prisión en Tabuk, en el norte de Arabia Saudita, donde Saad dijo estar detenido por cargos de narcotráfico.

El 21 de octubre, el Estado saudí lo ejecutó, ocho años después de su detención. La familia se enteró de su muerte a través de un compañero de celda. La agencia oficial de noticias saudí informó que un tribunal lo había declarado culpable de traficar pastillas de anfetamina. Hasta el momento, las autoridades saudíes no han notificado a la familia de Saad sobre su ejecución ni les han informado dónde está enterrado, según declaró a CNN una persona cercana a la familia.

Saad fue uno de las cientos de personas ejecutadas este año en Arabia Saudita, la mayoría acusadas de delitos no letales vinculados a las drogas, según una base de datos recopilada por la Organización Europea Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR), con sede en Berlín, y Reprieve, que monitorea los medios de comunicación saudíes y se comunica con las familias.

Muchos eran extranjeros: trabajadores migrantes egipcios, somalíes o etíopes atraídos por el atractivo económico del reino y posteriormente atrapados en su sistema judicial. En 2024, el reino ejecutó a 345 personas, según grupos de derechos humanos, el doble que en los últimos años.

Desde que se convirtió en líder de facto en 2017, el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman, conocido popularmente como MBS, ha modernizado el reino a un ritmo vertiginoso. Quienes lo visitan con frecuencia describen el país como casi irreconocible. Ha neutralizado a la policía religiosa, abolido los azotes, permitido que las mujeres conduzcan y será sede de la Copa Mundial de la FIFA 2034. Su país ha traído a músicos y estrellas del deporte de todo el mundo y ha impulsado festivales de renombre internacional.

Todo esto forma parte de un intento por atraer turistas y capital occidentales, en el marco de su ambicioso plan de transformación económica, denominado Visión 2030.

Este plan será una prioridad en su agenda durante su viaje a la ciudad de Washington esta semana, su primera visita en siete años. Buscará compromisos estadounidenses con la economía y la defensa del reino, y una cumbre de inversión de alto nivel entre EE.UU. y Arabia Saudita tendrá lugar el 19 de noviembre.

Pocos esperan que los derechos humanos ocupen un lugar destacado en la reunión. Sin embargo, activistas advierten que esta campaña de relaciones públicas oculta una cruda realidad en el país, y la cercanía del príncipe heredero con Trump le otorga carta blanca.

A pesar de que MBS afirmó en 2018 que el reino trabajaba para minimizar las ejecuciones, Arabia Saudita continúa ejecutando a más personas que casi cualquier otro país del mundo, con la excepción de Irán y China, según observadores y organizaciones de derechos humanos.

CNN habló con cuatro fuentes cercanas a las familias de personas ejecutadas o condenadas a muerte, con la colaboración de la organización internacional sin fines de lucro Reprieve y la ESOHR, para dar a conocer sus historias. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato, por temor a represalias contra las familias.

Algunos casos desmienten la imagen de una nación moderna: en uno de ellos, una mujer saudí y un hombre yemení fueron ejecutados tras ser acusados ​​de secuestrar bebés para practicar brujería.

Organizaciones de derechos humanos han dado la voz de alarma. Al ritmo actual de ejecuciones, afirman, Arabia Saudí está en camino de batir su récord nuevamente este año.

Varios ciudadanos extranjeros permanecen en la misma prisión de Tabuk donde estuvo recluido Saad. Entre ellos se encuentra Essam al-Shazly, un pescador egipcio de 27 años condenado a muerte por tráfico de anfetaminas y 1,8 gramos de una sustancia que se cree es heroína, según documentos legales consultados por CNN. Una persona cercana a la familia afirma que desconocía el contenido del barco al embarcar.

“La familia lo buscó durante dos meses. Solo cuando recibieron una llamada suya desde la cárcel supieron lo sucedido”, declaró la fuente.

En una carta dirigida a los relatores especiales de la ONU, fechada en enero, el Gobierno saudí rechazó las acusaciones de ejecuciones secretas, juicios injustos y maltrato a prisioneros extranjeros. Calificó las afirmaciones de inexactas, señalando que los cuerpos de los ejecutados son repatriados a las embajadas y que la Agencia de Prensa Saudí publica los comunicados oficiales.

Arabia Saudí también afirmó que todos los casos de pena capital pasan por tres instancias de revisión judicial —juicio, apelación y Tribunal Supremo— antes de ser aprobados por decreto real. El reino negó las acusaciones de discriminación o tortura, afirmando que todos los presos reciben el mismo trato, que los ciudadanos extranjeros tienen acceso consular y que la pena de muerte se reserva “para los delitos más graves y en circunstancias extremadamente limitadas”.

CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Medios de Comunicación del reino para obtener declaraciones.

Organizaciones de derechos humanos y fuentes cercanas a los acusados ​​afirman que los presos no siempre cuentan con representación legal y que, cuando la tienen, rara vez cambia el resultado del caso.

Testimonios desde la prisión de Tabuk, transmitidos a CNN por personas cercanas a los encarcelados, describen a los presos del corredor de la muerte esperando cada mañana a oír si se pronunciará su nombre, lo que indica su ejecución ese mismo día.

Más al este, en Dammam, dos jóvenes chiíes se encuentran en el corredor de la muerte: Hassan Zaki al-Faraj y Jawad y Abdullah Qureiris, ahora veinteañeros. Ambos fueron arrestados y condenados a muerte por delitos cometidos en su adolescencia durante la Primavera Árabe, según informaron organizaciones de derechos humanos y personas cercanas a sus familias.

Fuentes cercanas a la familia de al-Faraj afirman que la Policía allanó su casa en 2017, golpeó a los hombres que se encontraban dentro y los detuvo. Él y su padre permanecen bajo custodia.

La ESOHR afirma que Qureiris fue acusado de asistir a un funeral que las autoridades clasificaron como una protesta ilegal y pasó 270 días en confinamiento solitario tras su detención. CNN informó previamente que su hermano menor, Murtaja, estuvo en el corredor de la muerte a los 13 años por cargos similares y posteriormente fue liberado.

Los críticos afirman que el Gobierno de Trump priorizó el comercio y la venta de armas por encima de los derechos humanos. En mayo, Riad y Washington anunciaron un acuerdo de venta de armas por valor de US$ 142.000 millones, parte de un compromiso más amplio de US$ 600.000 millones para el desarrollo de energía, infraestructura y tecnología.

Trump también eligió Riad para la primera visita al extranjero de su primer y segundo mandato como presidente, que precedió a las promesas de inversión de más de US$ 2 billones de los países del Golfo Pérsico en Estados Unidos.

Madawi al-Rasheed, un académico saudí residente en Londres, declaró a CNN: “La sociedad saudí ha sido silenciada, especialmente con el regreso de Trump… Arabia Saudí cree tener carta blanca”.

El príncipe heredero es “un gobernante que cree que puede hacer lo que quiera”, afirmó Sarah Leah Whitson, directora del grupo de derechos humanos DAWN, con sede en Estados Unidos. “Goza de total impunidad”.

“Las ejecuciones buscan infundir miedo y demostrar que las consecuencias de cualquier comportamiento considerado inaceptable por el Gobierno saudí son severas y duras”, añadió Whitson.

Para prisioneros como Hassan al-Faraj, Jawad Qureiris y Essam al-Shazly, y sus familias, la dolorosa espera continúa. Cuentan las semanas entre las breves llamadas telefónicas, los meses entre las noticias. Todos temen escuchar lo peor.

“Es difícil exagerar la crueldad y el cinismo de este régimen. Es un sistema de mentiras y brutalidad”, declaró Jeed Basyouni, jefe del equipo de Reprieve sobre la pena de muerte para Medio Oriente y el norte de África. “Las mentiras comienzan desde arriba, con Mohammed bin Salman declarando a la prensa que planea reducir el uso de la pena capital”.

