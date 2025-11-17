Lo que la revuelta política de Marjorie Taylor Greene podría decir sobre Trump

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Marjorie Taylor Greene hizo algo que los políticos casi nunca hacen: dijo que lo sentía.

La representante de Georgia repudió el domingo su papel en la intensificación de la política envenenada del país, en su más reciente y marcada ruptura con el presidente Donald Trump y su retórica provocadora, profundizando así su propia e intrigante reinvención política.

“Me gustaría decir, humildemente, que lamento haber participado en la política tóxica; es muy perjudicial para nuestro país”, dijo Greene a Dana Bash de CNN en una sincera entrevista en “State of the Union”.

“He estado trabajando mucho en esto últimamente: dejar de lado los cuchillos en la política. Realmente solo quiero ver que la gente sea amable entre sí. Y necesitamos encontrar un nuevo camino que se enfoque en el pueblo estadounidense, porque, como estadounidenses, sin importar de qué lado estemos, tenemos mucho más en común que diferencias”, dijo Greene.

Greene, una de las voces MAGA más destacadas, explicó que había estado reflexionando sobre sus acciones políticas pasadas tras el horrible asesinato del ícono conservador Charlie Kirk en septiembre. Y teme que ahora su propia seguridad esté en riesgo. Más tarde, el domingo, escribió en X que “los ataques injustificados y feroces” de Trump contra ella “fueron un silbato para radicales peligrosos” y que estaba recibiendo múltiples amenazas.

El presidente Trump desestimó sus preocupaciones, diciendo a los periodistas el domingo: “No creo que su vida esté en peligro… Francamente, no creo que a nadie le importe”, refiriéndose a la legisladora de Georgia como “Marjorie ‘Traidora’ Greene”.

La ruptura entre Trump y Greene, una de sus seguidoras más entusiastas en las elecciones de 2024, se agravó por su decisión de sumarse a un esfuerzo en la Cámara para divulgar archivos de investigación sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Trump se había resistido furiosamente a la medida. Pero el domingo por la noche, cambió de postura y dijo que los republicanos deberían pedir la publicación de los archivos en una votación en la Cámara esta semana. Escribió en Truth Social: “No tenemos nada que ocultar, y es hora de dejar atrás esta farsa demócrata”.

Los comentarios de Greene el domingo fueron notables por varias razones. Primero, ver a una política responder directamente a una pregunta y expresar arrepentimiento fue inusual. Bash le preguntó a Greene, quien una vez interrumpió al presidente Joe Biden durante su discurso sobre el Estado de la Unión, por qué criticaba la política tóxica solo cuando iba dirigida a ella. “Creo que es una crítica justa”, respondió Greene.

Su cambio de postura también fue significativo porque alguna vez fue una de las defensoras más entusiastas de las tácticas y la retórica mordaz que son centrales en la política MAGA y en las declaraciones públicas de Trump. Cuando llegó a Washington tras ser elegida en 2020, Greene era conocida por promover teorías conspirativas, incluso sobre tiroteos escolares y las creencias del movimiento de extrema derecha QAnon.

Más tarde, tuvo enfrentamientos verbales acalorados con colegas e incluso sugirió un “divorcio nacional” entre los estados rojos y azules debido a las “políticas traidoras de Estados Unidos al final” de los demócratas. Los críticos también han advertido que parte de su retórica era antisemita.

Los comentarios de Greene el domingo también llamaron la atención porque profundizaron su ruptura con Trump, en un raro ejemplo de una legisladora republicana dispuesta a criticar públicamente al presidente, quien ha mantenido un férreo control sobre su partido durante casi una década y ha provocado que los republicanos en el Capitolio renuncien a su papel de supervisión constitucional.

Pero Greene no solo ha criticado a Trump por el caso Epstein. En las últimas semanas, ha alertado sobre el costo de vida y ha criticado a su partido por no hacer más para aliviar el aumento del costo del seguro médico, después de decir que las primas para sus hijos adultos estaban a punto de duplicarse.

Y en otra ruptura dramática con el presidente, incluso ha argumentado que él no está siendo fiel a los principios de “Estados Unidos primero” del movimiento político que creó, criticando sus giras y reuniones con líderes extranjeros como el presidente de Siria, quien visitó la semana pasada. “Me encantaría ver al Air Force One estacionado y que se quede en casa, y que no haya más que un enfoque constante en la Casa Blanca en una agenda interna que ayude al pueblo estadounidense de una vez por todas”, dijo Greene en “State of the Union”.

La evolución de Greene la ha revelado como una política más sutil de lo que parecía al principio, y cada vez más hábil para ejercer su propio poder. Y esto ha contribuido a una creciente sensación de que Trump, rodeado de funcionarios serviles y multimillonarios, y que parece obsesionado con manifestaciones físicas de su legado —incluido un nuevo salón de baile en la Casa Blanca—, está desconectado de la opinión pública estadounidense e incluso de los votantes que lo devolvieron al Despacho Oval.

Las peticiones de Greene para la publicación de los archivos de Epstein avivaron la ira pública de Trump y agudizaron las preguntas sobre por qué se había mostrado tan reacio a permitir la divulgación de material que las víctimas de trata sexual quieren que se haga público. Trump fue amigo de Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019, pero no hay pruebas de conducta delictiva por parte del presidente.

Todo esto ha generado preguntas en Washington sobre si hay motivos ocultos detrás de la conversión de Greene. Después de todo, es raro que una figura política importante desafíe su propio estereotipo y reniegue de su comportamiento pasado. Trump, por ejemplo, ha vivido bajo el mantra de nunca disculparse por nada y nunca dejar un ataque sin respuesta.

La explicación de Greene de que reconsideró su propio comportamiento tras el asesinato de Kirk suena genuina y podría servir de ejemplo en un momento de tensiones nacionales. El asesinato del activista de Turning Point USA fue una experiencia traumática para el movimiento MAGA y para todos los estadounidenses, y ocurrió un año después de dos intentos de asesinato contra Trump. Debería llevar a una reflexión política.

Las advertencias de Greene sobre el costo de vida también resultan acertadas y sugieren que vive en el mundo real, en lugar de la comunidad exclusiva de riqueza que habita el presidente.

¿Pero podría estar haciendo también un movimiento político astuto en un momento en que Trump se vuelve cada vez más impopular? Su estrategia no está exenta de riesgos políticos, ya que el presidente ha dicho que apoyaría un desafío en las primarias contra ella. Pero, presumiblemente, Greene tiene un buen conocimiento de las opiniones dentro del 14º Distrito Congresional en el noroeste de Georgia, que representa. Además, gracias a su visibilidad, cuenta con una base de poder independiente.

Su disposición a distanciarse de Trump es una amenaza para la cohesión del Partido Republicano en la Cámara y un indicador de la frágil mayoría del partido, que cuenta con solo unos pocos votos.

Un margen tan estrecho otorga un gran poder a los legisladores individuales, como se ha demostrado con la firma de Greene en una moción de descarga junto a otros tres miembros republicanos para forzar una votación sobre los archivos de Epstein, liderada por el representante conservador disidente Thomas Massie de Kentucky.

Trump y otros críticos de Greene han argumentado que una ambición frustrada está detrás de sus críticas hacia él. El presidente dijo en una publicación en Truth Social, en la que retiró su apoyo a “‘Wacky’ Marjorie”, que le había dicho que no se postulara para gobernadora de Georgia ni para un escaño en el Senado.

Una de las adversarias demócratas de Greene, la representante de Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez, ha hecho afirmaciones similares sobre el Senado. Pero Greene dijo el domingo que no quería servir en ningún lugar que no fuera la Cámara de Representantes. “No quiero tener nada que ver con el Senado”, dijo Greene. Citó el papel de la cámara alta en el cierre del Gobierno y dijo que también había decidido que no quería postularse para gobernadora. Pero si Greene cambia de opinión en el futuro y decide buscar un cargo estatal, o incluso lanza una candidatura presidencial, un perfil político más moderado podría ayudarla a atraer a un electorado más amplio.

Algunos críticos de Greene podrían argumentar que, aunque ha cambiado su imagen pública —buscando audiencias fuera de los medios conservadores, por ejemplo, en “The View” de ABC—, su política sigue siendo radical y sus posturas MAGA no se han suavizado. El domingo, dijo en CNN que aún apoya a Trump, su administración y sus promesas de campaña. Las opiniones de Greene son compartidas por millones de estadounidenses. Pero quizás sea posible un diálogo más civilizado entre conservadores MAGA y progresistas después de años de un distanciamiento nacional que solo parece volverse más extremo.

Los cínicos observarán si el estilo menos volcánico de Greene perdura en el ambiente hostil de Washington. Otros podrían sospechar que su ruptura con Trump será temporal. El presidente ha tenido muchas disputas con personas que luego regresan a su círculo. Y Greene usó una gorra roja de MAGA con el lema “Trump tenía razón en todo” durante su discurso ante una sesión conjunta del Congreso a principios de este año. “Ciertamente espero que podamos reconciliarnos”, le dijo a Bash.

Pero si la ruptura es permanente, señalará un nuevo tema político emergente. La crítica más radical de Greene al presidente es que ya no encarna los valores de “Estados Unidos primero”. Esto sugiere implícitamente que el movimiento es distinto del propio presidente, algo con lo que él no está de acuerdo.

“Considerando que yo soy quien desarrolló ‘Estados Unidos primero’, y considerando que el término no se usaba hasta que yo llegué, creo que soy yo quien decide eso”, dijo Trump en una entrevista con The Atlantic a principios de este año.

Trump no tolera bien las críticas y considera cualquier deslealtad percibida como una traición. Estos rasgos se han acentuado aún más en su segundo mandato.

Pero la ruptura de Greene con él es solo la última señal de que los miembros de su partido están comenzando a evaluar su comportamiento y cómo podría afectar su futuro cuando ya no controle al Partido Republicano. Massie ha estado argumentando ante los republicanos que tendrán que rendir cuentas por los votos en contra de la publicación de los archivos de Epstein en futuros debates de campaña. “Les recordaría a mis colegas que este voto estará en su historial por más tiempo del que Trump será presidente”, dijo a CNN la semana pasada.

Y el senador de Louisiana John Kennedy señaló en una conversación con Kasie Hunt de CNN el jueves que, aunque no consideraba a Trump un “pato cojo”, “en este caso, creo que la Constitución es bastante clara en que un presidente, sea quien sea, solo puede servir dos mandatos”. Su comentario siguió a la especulación de los partidarios de Trump de que el presidente intentaría postularse nuevamente.

El cambio de perspectiva sobre Trump aún es apenas perceptible. Solo está en el primer año de su segundo mandato, y la mayoría de los republicanos todavía no se atreven a desafiarlo. Pero en medio de algunos de los peores índices de aprobación de su presidencia, hay señales crecientes de que algunos republicanos comienzan a contemplar cómo prepararse para un futuro político sin él.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.