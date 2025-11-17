El discurso de Trump sobre la asequibilidad del autoservicio no solucionará sus problemas políticos en materia económica

Análisis de Stephen Collinson, CNN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, proclamó una era dorada económica bajo los Arcos Dorados. Pero aunque puede que tenga gustos de hombre común en la comida rápida, parece ajeno a la intensa presión de precios que persigue a millones de estadounidenses.

“Nunca ha habido un momento como este”, declaró el lunes en una cumbre de propietarios de franquicias de McDonald’s, en Washington. El presidente se explayó líricamente sobre sus sándwiches favoritos de Filet-O-Fish y recordó con cariño su turno trabajando en la estación de papas fritas en uno de los restaurantes de la cadena en Pensilvania, el año pasado.

Pero el mensaje general de Trump resultó discordante, ya que sostenía que la economía era de tamaño gigante incluso cuando millones luchan por costear el costo de vida. “Saben, solo quiero añadir, que esta también es la edad dorada de EE.UU., porque estamos mejor que nunca como país. Los precios están bajando y todas esas cosas”, dijo Trump.

Continuó: “Estamos viendo la asequibilidad, vamos a bajarla para todos porque no todos entienden el hecho de que un gran mercado bursátil es bueno para todos”, incluyendo los 401K.

Los ciudadanos lo suficientemente afortunados de tener fondos de pensiones vinculados a mercados bursátiles récord lo han hecho bien recientemente. Pero también han sido castigados por los gastos diarios y porque el dinero de sus cheques de pago no rinde tanto. Y eso deja en duda el toque común que Trump supo destacar eficazmente como candidato. Un peligro político acecha para él en la brecha entre una realidad compleja y su discurso optimista sobre la economía, subrayado en su discurso del lunes por divagaciones sobre su renombramiento del golfo de México y su obsesión con los grifos que funcionan despacio.

Trump se mostró casi poético sobre el lugar único de McDonald’s en las comunidades estadounidenses. “Antes de que salga el sol, ustedes ya están sirviendo café caliente a los trabajadores de la construcción, enfermeras y agentes de policía camino al trabajo”, dijo. “Por la noche, están listos con la cena rápida y una sonrisa para las mamás ocupadas y sus hijos. Hay una carrera de la escuela al entrenamiento de fútbol, en verdad, es estadounidense.”

Esto eran grandes elogios viniendo de un maestro del branding. Pero como suele hacer, Trump explicó en voz alta su razonamiento político. Si no puede afirmar con veracidad que logró bajar los precios, puede intentar apropiarse del branding de sus oponentes en el tema.

“La palabra es asequible”, dijo Trump. “Y asequible debe ser nuestra palabra, no la de ellos, porque los demócratas se levantaron y dijeron ‘asequibilidad, asequibilidad’ y no dicen que ellos tuvieron la peor inflación de la historia, los precios de la energía más altos de la historia, todo lo peor. En lo que son grandes es en mentir”.

El discurso de Trump pareció un intento de mostrar comprensión sobre los costos diarios y de reparar las vulnerabilidades republicanas expuestas por una gran noche para los demócratas en las elecciones para gobernador en Virginia y Nueva Jersey, este mes. Pero sería difícil concluir que su animada divagación cumplió con alguno de los objetivos.

Primero, y lo más desalentador para Trump, es que los altos precios de la mayoría de los alimentos, la vivienda y el cuidado de la salud que están irritando a los estadounidenses y erosionando su confianza en su liderazgo casi seguro que no bajarán.

Si bien la inflación, la tasa a la que suben los precios, está en 3,0 % — mucho más baja que el pico de 9,1 % durante la administración Biden — los costos siguen aumentando. Ningún economista quiere que los precios bajen en un ciclo de deflación; eso sería un presagio de una gran recesión con masivas pérdidas de empleo. Pero al mismo tiempo, y luego de décadas de baja inflación, los votantes aún no se han ajustado al shock de precios pospandemia.

Quizá los votantes estuvieron protegidos de las presiones económicas durante décadas y ahora tienen expectativas poco realistas. Pero eso no hace que la situación se sienta más fácil.

Y después de sacar a los demócratas de la Casa Blanca en parte por su pobre historial en inflación y asequibilidad —y por la falta de respuestas de la candidata demócrata de 2024, Kamala Harris, sobre esos temas— Trump ahora está sufriendo la maldición de la persona en el cargo. Ha estado en él durante casi 10 meses y los votantes no se sienten mejor, así que él está recibiendo la culpa. La asequibilidad puede hacer que un político sea elegido. Pero luego se convierte en su problema.

El plazo para seguir culpando a la administración Biden se está agotando. “[Los demócratas] están diciendo que el gasto descontrolado que les dimos a ustedes, que creó una inflación desbocada, es 100 % culpa suya,” dijo Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de Trump, en CNBC el lunes. Pero así es la situación, incluso para un presidente que preferiría que la responsabilidad no terminara con él.

Trump ha dado pasos importantes en políticas para intentar aliviar la carga sobre los estadounidenses trabajadores. Está intentando reducir el costo de los medicamentos recetados. Eliminó temporalmente el impuesto sobre la mayoría de las propinas en su gran legislación de política interna. En su discurso a los propietarios de franquicias de McDonald’s, argumentó que la reducción de regulaciones que restringen el crecimiento de las pequeñas empresas terminaría ayudando a todos.

Pero la inseguridad que sienten muchos estadounidenses que están a un despido de perder su seguro médico es estructural y de largo plazo; no se puede arreglar con unas pocas iniciativas rápidas de política.

Va a necesitar más que el primer gran punto político de Trump en su discurso del lunes: “Son tan condenadamente afortunados de que yo ganara esa elección”.

Hay una creciente evidencia de que sus políticas podrían estar empeorando las cosas. Las guerras comerciales mundiales y los altos aranceles están contribuyendo al aumento de los costos, según múltiples análisis independientes. La Tax Foundation, de tendencia conservadora, por ejemplo, informó que los aranceles equivalen a un aumento efectivo de impuestos de US$ 1.200 al año para el hogar estadounidense promedio, cifra que subirá a US$ 1.600, el próximo año. Una encuesta de CNN este mes encontró que el 61 % de los estadounidenses dijeron que las políticas de Trump han “empeorado las condiciones económicas en este país”. Y todos los que hacen sus propias compras sienten el dolor cada vez que van al supermercado.

Aliviar la situación será complicado. Las propuestas más recientes de Trump parecen llamativas y pueden ayudar marginalmente. Un plan potencial para enviar cheques por ingresos arancelarios de US$ 2.000 es una idea, aunque tal inyección de efectivo en la economía podría disparar la inflación. El líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, predijo el lunes que esos cheques no repararían el daño y añadió “quién sabe si alguna vez llegarán”.

Los funcionarios están pensando en voz alta sobre hipotecas a 50 años. Esto podría hacer que las personas accedan a viviendas, si hay suficiente oferta. Pero puede que nunca lleguen a pagarlas completamente.

Más fundamentalmente, la Casa Blanca parece admitir implícitamente que los aranceles tienen parte de la culpa, aunque insisten públicamente en que no es así. Trump emitió un decreto el viernes para reducir los aranceles sobre la carne de res, tomates, café y plátanos. “Los precios de esos productos no necesariamente estaban subiendo solo por los aranceles”, dijo Hassett en ABC News “This Week”, el domingo. Pero agregó, “los precios bajarán”, argumentando que esto no se debe a la eliminación de aranceles, sino al aumento de la oferta de productos.

Pero Trump no está reduciendo los aranceles en toda la gama. Hacerlo repudiaría el principio central de toda su política económica —que está diseñada para desencadenar un resurgimiento de la manufactura estadounidense. El inconveniente de esta estrategia siempre fue que, incluso si funciona, llevará años en desarrollarse completamente, después de un periodo de ajuste económico y dolor mientras tanto. Ese es tiempo con el que Trump no cuenta, con las elecciones de medio término a menos de un año.

Y el presidente se ha dejado políticamente expuesto tras intentar una estrategia tan arriesgada para rehacer el sistema comercial global que casi todos los economistas predijeron que aumentaría los precios. Probablemente fue solo una coincidencia, pero el lunes culpó a su voz ronca de tener que gritarle a alguien por la política comercial con un país no identificado. “Perdí la paciencia con esta gente”, le dijo a un reportero.

Otra complicación para Trump es que su impresionante poder para definir la narrativa política puede estar empezando a fallarle. Se vio obligado a dar un giro completo al pedir a la Cámara de Representantes que votara para obligar a su propio Departamento de Justicia a publicar los archivos de Jeffrey Epstein para evitar una vergonzosa derrota política.

Incluso una de sus principales partidarias, la representante de Georgia Marjorie Taylor Greene, lo está reprendiendo por perder de vista las preocupaciones de la base MAGA, incluso en lo que respecta a los costos. Convencer a millones de votantes de que una elección fue robada es una cosa. Decirles que la economía está en una “edad dorada”, cuando saben bien que no es así, no funcionará. Trump parece estar peligrosamente cerca de la negación de la inflación de la administración Biden, que contribuyó a que los demócratas perdieran las elecciones de 2024.

Trump apenas se ha estado ayudando a sí mismo. Obsesionarse con proyectos personales de legado como el nuevo salón de baile de la Casa Blanca, cenar con directores ejecutivos de corporaciones y volar por el mundo en busca de un Premio Nobel de la Paz no es exactamente la imagen de un presidente enfocado con láser en la incertidumbre que enfrentan millones de estadounidenses.

Y su discurso en el evento de McDonald’s no ofreció ningún sentido real de empatía por las personas que estaban sufriendo. Mencionó la nueva palabra de moda en Washington “asequibilidad” un par de veces. Ofreció una letanía de estadísticas que a menudo eran engañosas sobre la caída de los precios. Tales afirmaciones suelen ser incompletas o falsas, como ha documentado Daniel Dale, de CNN.

Pero Trump sí mostró destellos de lo que lo hace una personalidad política atractiva. Bromeó que algunas personas tal vez no quieran dejarle su fortuna a hijos que no les caen bien. Si tan solo esa fuera una preocupación para la mayoría de los estadounidenses. Y reveló nuevos detalles operativos sorprendentes sobre la audaz incursión del bombardero furtivo estadounidense que apuntó a los sitios nucleares de Irán, a principios de este año.

Pero su jovialidad pareció fuera de lugar dado el tema, y políticamente imprudente en medio de las afirmaciones de que está desconectado de la realidad. Los asesores de Trump están pensando en enviarlo por todo el país a dar una serie de discursos económicos. Pero el propio presidente identificó una posible falla en esa estrategia, celebrando su negativa a ceñirse a un guion durante su aparición del lunes.

Trump dijo que le había dado a un ejecutivo de McDonald’s una página firmada de su discurso impreso entre bastidores. “‘Le dije, ¿quieres quedarte con esto? Puedes enmarcarlo, puedes dárselo a alguien, puedes tirarlo. No me importa’. Pero de todos modos no permanezco mucho tiempo en el discurso, ya sabes, así que por lo general esos discursos no son muy precisos”.

Y una cosa más. La próxima vez que la limusina presidencial Beast aparezca en un autoservicio, el comandante en jefe tiene un pedido especial. “Me gusta el pescado. Me gusta”, dijo Trump. “Podrían ponerle un poco más de salsa tártara en algún lado, en serio”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.