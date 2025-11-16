Portugal y Noruega golean y están en el Mundial 2026: ¿cómo sigue la clasificación directa y el repechaje de la UEFA?

Por Federico Leiva, CNN en Español

El Mundial de 48 selecciones sumó este domingo dos nuevos participantes. Portugal y Noruega sacaron boleto directo para el certamen que recibirán Canadá, Estados Unidos y México, y se sumaron a las otras selecciones de la UEFA con participación asegurada: Inglaterra, Francia y Croacia, que lo habían conseguido antes de esta última fecha de las Eliminatorias.

Portugal, que venía de fallar dos posibilidades de meterse en la Copa del Mundo (una en el 2-2 con Hungría y otra en el 0-2 con Irlanda) finalmente sacó pasaje para Norteamérica con una categórica goleada sobre la débil Armenia por 9 a 1.

El estadio del Porto fue escenario de una auténtica exhibición del seleccionado luso, que a los 7 minutos ya ganaba 1-0 y que, pese a un inesperado empate parcial de los visitantes, se fueron al entretiempo 5-1 y con la certeza de tener el partido en el bolsillo. Bruno Fernández y Joao Neves anotaron un triplete cada uno, mientras que Gonçalo Ramos, Francisco Conceição y Renato Veiga anotaron los restantes. Eduard Spertsyan anotó el único gol de los armenios, que terminaron últimos en su zona.

La gran sorpresa en ese Grupo, el F, llegó en la batalla por el segundo lugar, que asegura un asiento en el repechaje de la UEFA por los últimos cuatro boletos. Irlanda, que ya había roto pronósticos al ganarle a Portugal días atrás, concretó una agónica hazaña al ganarle a Hungría como visitante por 3-2 para arrebatarle ese segundo escalón en disputa.

La historia comenzó bien para los húngaros, que se adelantaron en el marcador a los 3 minutos y que se fueron al descanso también por delante 2-1. Sin embargo, no contaban con que el irlandés Troy Parrott sellaría, probablemente, la mejor semana de su vida: después de ser el autor de los dos goles de su selección a Portugal, este domingo se despachó convirtiendo los tres goles de Irlanda, el último a los 96 minutos de juego para meter a su país en la repesca.

El Grupo D ya conocía a su clasificado directo, Francia, y solo quedaba por conocer al dueño del boleto al repechaje, que se definía en un mano a mano entre Ucrania e Islandia a jugarse en Polonia, a donde llegaban igualados en puntos, pero con los islandeses arriba por diferencia de gol.

Así se mantuvo la historia hasta los últimos 10 minutos de partido, cuando dos goles de Oleksandr Zubkov y Oleksiy Gutsulyak (ya en el descuento) desataron la algarabía ucraniana en la vecina Varsovia.

El plato principal del domingo se sirvió en Milán, hasta donde viajó la Noruega de Erling Haaland para concretar el sueño mundialista. Era un cara a cara por la clasificación directa y el puesto en la repesca, pero ya se olía como misión imposible para Italia, que debía ganar por nueve goles para arrebatarle a los nórdicos el liderado del Grupo I.

Sin embargo, el milagro estuvo muy lejos. Es más, a pesar de un tempranero gol de Pio Esposito que despertó la ilusión de la Azzurra, lo cierto es que los cuatro goles que le endosó Noruega en la segunda etapa la sumieron en las dudas y desesperación.

Antonio Nusa, Haaland por duplicado y Jorgen Strand Larsen metieron a los escandinavos en la Copa del Mundo, mientras que Italia deberá buscar su lugar en el repechaje.

El plato fuerte lo protagonizarán Alemania y Eslovaquia, que se jugarán el liderato y el puesto de repesca en Leipzig. Los teutones tienen dos resultados a favor, ya que ambas selecciones llegan igualadas en puntos, pero con los germanos por delante por mejor diferencia de gol. A Eslovaquia solo le sirve ganar, y saldrá a jugar sabiendo que, de mínima, tiene garantizado el segundo puesto.

En el Grupo G hay poco lugar para la sorpresa. Países Bajos recibe a Lituania sabiendo que el empate le basta para ganar la zona, y que hasta perdiendo debiera darse un milagro para que Polonia le arrebate ese lugar (los polacos deberían ganar en Malta por una exagerada diferencia de goles). El consuelo para las Águilas es que, sin importar los resultados del día, al menos jugarán la repesca.

En el Grupo L no hay nada por definir. Croacia ya tiene la clasificación en el bolsillo, mientras que República Checa no perderá de ninguna manera su lugar en el repechaje.

2:45 p.m. de Miami.

2:45 p.m. de Bogotá.

1:45 p.m. de Ciudad de México.

4:45 p.m. de Buenos Aires.

8:45 p.m. de Madrid.

Ucrania

Irlanda

Italia

Albania

República Checa

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.