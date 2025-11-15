Michelle Obama dice que EE.UU. “no está listo para una presidenta”

Por Kaanita Iyer, CNN

La ex primera dama, Michelle Obama, dijo en un evento reciente que Estados Unidos no está listo para una presidenta, haciendo referencia a la fallida candidatura de la exvicepresidenta Kamala Harris a la Casa Blanca el año pasado.

“Como vimos en la pasada elección, tristemente, no estamos listos”, dijo Obama en respuesta a una pregunta de la actriz Tracee Ellis Ross sobre si se ha creado suficiente “espacio” para una presidenta.

“Por eso les digo, ni me miren para postularme porque todos ustedes están mintiendo. No están listos para una mujer”, le dijo Obama a Ellis Ross. “Nos falta mucho camino por recorrer y todavía… hay muchos hombres que no se sienten capaces de ser liderados por una mujer y lo vimos”.

La conversación de Obama con Ellis Ross tuvo lugar en Brooklyn, Nueva York, para promocionar su nuevo libro, “The Look”, que trata sobre su enfoque de la moda y la política durante su tiempo y el del expresidente Barack Obama en la Casa Blanca. La conversación fue publicada en línea el viernes.

La ex primera dama es una de las figuras más influyentes —y populares— del Partido Demócrata, lo que durante años ha alimentado el deseo entre sus seguidores de que se postule a la presidencia. Michelle Obama ha descartado repetidamente esa especulación.

“No voy a postularme para la presidencia. No, no, no lo haré”, dijo en 2016 mientras todavía se desempeñaba como primera dama.

Obama hizo campaña por Harris el año pasado, advirtiendo sobre lo que describió como la amenaza que Trump representa para el país, particularmente para la salud de las mujeres.

“Por favor, por favor, no entreguen nuestro destino a alguien como Trump, que no sabe nada sobre nosotras y que ha mostrado un profundo desprecio por nosotras”, dijo Obama en un mitin en Michigan días antes de la elección. “Porque un voto por él es un voto en contra de nosotras, en contra de nuestra salud, en contra de nuestra dignidad”.

En ese mismo mitin, Obama preguntó a la multitud: “En todos los sentidos, (Harris) ha demostrado estar preparada… La verdadera pregunta es, como país, ¿estamos listos para este momento?”

