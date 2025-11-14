Shohei Ohtani, de los Dodgers, fue elegido por unanimidad como jugador más valioso por cuarta vez

Por Jacob Lev, CNN

Shohei Ohtani, la superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, suma una vez más un merecido galardón a su creciente colección, consolidando aún más su reputación como un talento generacional.

El lanzador y bateador japonés fue elegido nuevamente por unanimidad como el jugador más valioso de la Liga Nacional el jueves, por segundo año consecutivo. El jardinero derecho de los Yankees de Nueva York, Aaron Judge, se llevó los honores en la Liga Americana por segundo año consecutivo.

Ohtani, sentado junto a su esposa, Mamiko Tanaka, y su perro, Decoy, cuando se anunció su nombre en MLB Network, le dio un pequeño beso a su mascota para celebrar la ocasión.

El jugador de 31 años es ahora el primero en la historia de las Grandes Ligas de Béisbol en ganar el premio dos veces en ambas ligas. El cinco veces All-Star fue nombrado jugador más valioso de la Liga Americana en 2021 y 2023 con los Angelinos de Los Ángeles antes de unirse a los Dodgers tras firmar un contrato de US$ 700 millones.

Ohtani demostró una vez más por qué se le considera un talento histórico, guiando a los Dodgers a su segunda victoria consecutiva en la Serie Mundial.

La estrella japonesa conectó 55 jonrones, impulsó 102 carreras y tuvo un promedio de bateo de .282 esta temporada, destacando su mágica actuación en la postemporada, donde conectó tres jonrones camino a la victoria en la Serie Mundial.

Ohtani también tuvo un impacto en el montículo para Los Ángeles, regresando a actuar como pitcher en junio tras casi dos años de inactividad en ese ejercicio, luego de dos cirugías, incluyendo una para reparar el ligamento colateral cubital del codo derecho y otra en el hombro izquierdo durante la pretemporada pasada. En 14 aperturas, tuvo marca de 1-1 con una efectividad de 2.87 y ponchó a 62 bateadores.

El segundo premio al jugador más valioso consecutivo llega tras una temporada histórica el año pasado, en la que se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLB en conectar 50 jonrones y robar 50 bases en una sola campaña.

Ohtani superó a los finalistas, el jardinero de los Mets de Nueva York, Juan Soto, y el toletero de los Filis de Filadelfia, Kyle Schwarber, obteniendo los 30 votos y ganando por unanimidad.

Ohtani agradeció a Soto y Schwarber por haberlo ayudado a dar lo mejor de sí esta temporada.

“Lo más importante es ganar la Serie Mundial”, dijo Ohtani a través de su traductor en MLB Network. “Eso es primordial, y recibir un premio individual —ser coronado jugador más valioso— es la guinda del pastel. Pero de verdad quiero agradecer el apoyo de todos mis compañeros, de todos los que me rodean y de mi cuerpo técnico”.

Se une a Barry Bonds como el único jugador en la historia de la MLB en ganar cuatro premios jugador más valioso. Bonds, máximo jonronero de todos los tiempos en la MLB, ganó el premio siete veces.

