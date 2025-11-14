Rusia afirmó haber frustrado un complot de asesinato de Ucrania mientras mortíferos ataques nocturnos azotaban a Kyiv

Por Lex Harvey y Svitlana Vlasova, CNN

El servicio de seguridad ruso afirmó haber frustrado un complot de Ucrania para asesinar a un alto funcionario del Kremlin dentro de Rusia, mientras el supuesto objetivo visitaba un cementerio.

La afirmación del Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB, por sus siglas) se produjo mientras los residentes de Kyiv sufrían otra noche intensa de ataques aéreos rusos que, según funcionarios ucranianos, causaron la muerte de al menos cinco personas.

Los servicios especiales ucranianos planeaban atentar contra el funcionario no identificado, descrito como “uno de los funcionarios de más alto rango del Estado ruso”, mientras visitaba las tumbas de sus familiares en un cementerio a las afueras de Moscú, según un comunicado emitido el viernes por el FSB.

El FSB también afirmó en su comunicado que Ucrania está planeando otros ataques similares dentro de Rusia.

CNN no pudo verificar de forma independiente las afirmaciones de Rusia. El Servicio de Seguridad de Ucrania negó el informe y declaró a CNN: “Están difundiendo noticias y declaraciones falsas sin parar. Nuestra postura es no comentar sus disparates”.

Ucrania se ha atribuido la responsabilidad de la muerte de funcionarios rusos en el pasado, incluida la de un comandante, el mes pasado en Siberia.

Tanto Ucrania como Rusia lanzaron ataques aéreos contra el territorio del otro durante la noche del viernes, según reportaron las autoridades de ambos países.

En Kyiv, las autoridades locales informaron que al menos cinco personas murieron y decenas resultaron heridas en los últimos ataques. Entre los heridos se encontraban dos niños y una mujer embarazada, según la administración militar de la ciudad.

Más de 15 edificios resultaron dañados en la capital, entre ellos viviendas y un centro médico, añadió.

Mientras tanto, un ataque con drones ucranianos tuvo como objetivo la ciudad portuaria rusa de Novorossiysk, dejando al menos cuatro heridos y daños en un depósito de petróleo, según el gobernador del krai de Krasnodar. Se ha declarado el estado de emergencia en la zona, informaron las autoridades.

Según el gobernador, un hombre fue hospitalizado debido a los restos de drones ucranianos derribados, y agregó que al menos cuatro edificios de apartamentos y dos viviendas particulares resultaron dañados.

En total, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber interceptado durante la noche un total de 216 drones ucranianos.

Ucrania también lanzó misiles de crucero Neptuno de largo alcance contra objetivos rusos la noche del jueves, según el presidente Volodymyr Zelensky. Los Neptuno son armas de fabricación ucraniana.

“Anoche, nuestros soldados utilizaron con éxito misiles ‘Neptuno de largo alcance’ contra objetivos específicos en territorio ruso, y esta es nuestra respuesta totalmente justificada al continuo terrorismo ruso”, dijo Zelensky en una publicación en redes sociales.

Las muertes selectivas se han convertido en un sello distintivo de la guerra entre Rusia y Ucrania. Este tipo de atentados dentro de Rusia y las partes de Ucrania ocupadas por Rusia se han disparado desde 2022, según el grupo de monitoreo Armed Conflict Location & Event Data (ACLED).

Según informó ACLED, en los tres primeros trimestres de 2025 se produjeron más intentos de asesinato dentro de Rusia que en la suma total anual de los tres años anteriores.

El mes pasado, Ucrania anunció el asesinato del oficial ruso Veniamin Mazzherin mediante un coche bomba. Mazzherin, subcomandante de una unidad de la policía militar rusa en Kémerovo, al suroeste de Siberia, presuntamente ayudó a dirigir una unidad especial involucrada en crímenes de guerra y genocidio contra el pueblo ucraniano, según la Inteligencia de Defensa ucraniana.

En abril, el general ruso Yaroslav Moskalik murió en un atentado con coche bomba en las afueras de Moscú. Las autoridades rusas afirmaron haber acusado de terrorismo a un agente de los servicios especiales ucranianos, aunque Ucrania no se atribuyó ninguna responsabilidad en el incidente.

Unos meses antes, un alto general ruso, acusado de usar armas químicas en Ucrania, fue asesinado por una bomba detonada a distancia colocada en un monopatín eléctrico frente a un edificio de apartamentos en Moscú. Una fuente con conocimiento de la operación declaró entonces a CNN que los servicios de seguridad ucranianos estaban detrás del hecho.

En noviembre de 2023, Ucrania se atribuyó la responsabilidad de la muerte de Mikhail Filiponenko, diputado de una asamblea instaurada por el Kremlin en la ciudad ocupada de Luhansk, en el este de Ucrania. Filiponenko fue víctima de un atentado con coche bomba.

Ucrania también ha sido escenario de muertes selectivas. En julio, un agente de los servicios de seguridad ucranianos fue abatido a tiros a plena luz del día en Kyiv, y las autoridades responsabilizaron del crimen a los servicios de seguridad rusos.

Con información de Kosta Gak, Catherine Nicholls, Daria Tarasova-Markina y Anna Chernova, de CNN.