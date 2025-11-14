“Malo”, “loco”, “peligroso”: nuevos correos de Epstein detallan su visión deteriorada de su antiguo amigo Donald Trump

Por Andrew Kaczynski, CNN

Durante años, el presidente Donald Trump ha intentado minimizar sus vínculos con Jeffrey Epstein, el financiero y delincuente sexual convicto que durante años frecuentó los mismos círculos sociales que Trump en Palm Beach y Manhattan.

Trump llegó a calificar a Epstein como un “tipo estupendo” —en 2002— y posteriormente insistió en que “no era su admirador”, afirmando que ambos se distanciaron mucho antes de que Epstein enfrentara sus problemas legales más graves.

Pero un nuevo lote de correos electrónicos del patrimonio de Epstein, publicados esta semana por la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes, aporta nuevos detalles a una relación que ha sido examinada durante mucho tiempo.

Los mensajes recién publicados no reescriben fundamentalmente la historia conocida entre Trump y Epstein, pero sí introducen tres nuevos elementos notables:

La afirmación de Epstein de que Trump “pasó horas” con una víctima de trata y violación dentro de su casa, a quien los republicanos de la Cámara identificaron el miércoles como la fallecida Virginia Giuffre, una de las víctimas más prominentes de Epstein. Giuffre murió por suicidio en abril. Ella nunca implicó a Trump en ningún delito en su libro ni en comentarios públicos. Epstein se refería a Trump en el correo electrónico de 2011 con su antigua socia, Ghislaine Maxwell, quien fue condenada por tráfico sexual tras la muerte de Epstein en 2019.

La afirmación de Epstein de que Trump “sabía sobre las chicas”, aparentemente en referencia a la afirmación de Trump de que expulsó a Epstein de su club Mar-a-Lago por captar a jóvenes que trabajaban allí.

Y las evaluaciones privadas y directas de Epstein sobre Trump durante su primer mandato como presidente.

“Se lo dije a todos desde el primer día. Malo más allá de lo imaginable, loco”, escribió Epstein sobre Trump en marzo de 2018. “Se siente solo. ¡Y está loco!”

La revisión de CNN de miles de páginas de correos electrónicos de Epstein muestra que Trump era una de las figuras a las que él recurría con frecuencia. En sus intercambios con abogados, periodistas, contactos de negocios y conocidos, Epstein mencionó repetidamente a Trump; a veces para analizar su comportamiento, otras para cotillear, y a veces simplemente para posicionarse como alguien con una visión poco común sobre el hombre que se había convertido en presidente.

Los correos sugieren que Trump siguió siendo una obsesión para Epstein, ya que es mencionado con frecuencia en un periodo de casi una década, incluso mucho después de que su amistad terminara.

En el correo de 2011 a Maxwell, Epstein describió a Trump como el “perro que no ha ladrado”. No está claro a qué se refiere.

En un correo de diciembre de 2015, Epstein escribió al autor Michael Wolff sobre cómo Trump podría manejar las preguntas sobre su pasada relación con Epstein. Trump en ese momento era candidato a la presidencia.

En febrero de 2017, en un correo electrónico dirigido al exsecretario del Tesoro, Larry Summers, Epstein escribió sobre Trump: “He conocido a gente muy mala, pero ninguna tan mala como Trump. No tiene ni una sola célula decente… así que sí, es peligroso”.

La Casa Blanca ha rechazado enérgicamente la sugerencia de que Trump supiera sobre las actividades de Epstein.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los correos “no prueban absolutamente nada” y repitió su afirmación de que Trump expulsó a Epstein de Mar-a-Lago, un punto que Epstein aparentemente mencionó en los correos recién publicados.

“Trump dijo que me pidió renunciar, nunca fui miembro, jamás”, escribió Epstein en enero de 2019.

Este viernes, Trump acusó a los demócratas de intentar revivir la atención hacia sus antiguos vínculos con Epstein y dijo que pedirá a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, que investigue los vínculos de Epstein con otras figuras de alto perfil.

“Le pediré a la secretaria de Justicia, Pam Bondi, y al Departamento de Justicia, junto con nuestros grandes patriotas del FBI, que investiguen la participación y relación de Jeffrey Epstein con Bill Clinton, Larry Summers, Reid Hoffman, J. P. Morgan, Chase y muchas otras personas e instituciones, para determinar qué estaba pasando con ellos, y con él”, escribió Trump en Truth Social.

Los correos electrónicos también capturan las impresiones sinceras de Epstein sobre Trump durante su primer mandato presidencial, mezclando a menudo chismes, análisis, afirmaciones de información privilegiada y evaluaciones directas.

“El mundo no entiende lo tonto que es en realidad”, escribió sobre Trump en un correo electrónico de 2017. “Culpará a todos los que lo rodean”.

Fue un giro inesperado para dos antiguos amigos íntimos.

Ambos se movían en los mismos círculos de Palm Beach y Manhattan en los años 90 y principios de los 2000: volaban juntos en jets privados, asistían a fiestas en Mar-a-Lago, aparecían en desfiles de Victoria’s Secret; su amistad documentada en registros de vuelos, mensajes telefónicos, fotos y videos. En 1993, Epstein asistió a la boda de Trump con Marla Maples, según fotos previamente descubiertas por CNN.

Epstein llegó a llamar a Trump su “amigo más cercano durante 10 años”, una descripción que compartieron varias personas de su entorno.

La relación eventualmente se fracturó.

Desde entonces, Trump ha tachado a Epstein de un “repugnante” al que expulsó de su círculo. Para 2004, Trump y Epstein habían tenido un conocido distanciamiento, supuestamente relacionado con una disputa por una mansión en Palm Beach que ambos querían comprar en una subasta.

Esa disputa fue citada durante mucho tiempo —aunque sus detalles exactos siguen siendo confusos— como la razón por la que se distanció de Epstein años antes de su arresto.

La propia versión de Trump luego cambió y afirmó que rompió con Epstein porque este “le robó gente que trabajaba para mí” en Mar-a-Lago, según comentarios que hizo a la prensa en julio.

Lo que está claro es que, para cuando Trump asumió la presidencia, su opinión sobre su antiguo amigo se había deteriorado por completo.

En mensajes de 2017 y 2018, describió a Trump como “completamente loco”, especuló que podría estar mostrando “demencia temprana”, lo llamó “un maniático”, lo comparó con un jefe mafioso, respondió “duh” cuando alguien se refirió a Trump como “realmente estúpido” y agregó que estaba “al borde de la locura”.

“Se siente solo. ¡Y está loco! Se lo dije a todos desde el primer día. Malo más allá de lo imaginable, loco. Y la mayoría pensó que hablaba metafóricamente. Es obvio que podría quebrarse. ¿Stormy Daniels? Mentiras tras mentiras tras mentiras”, escribió en un correo electrónico de 2018.

En un intercambio de 2019, un contacto escribió a Epstein: “Acabo de conocer a tu amigo POTUS”.

“Fíjate si aún tienes tu billetera”, respondió Epstein.

Otros correos electrónicos ofrecieron una visión de su opinión sobre la mentalidad de Trump.

“Donald no es cercano a nadie”, escribió Epstein en un intercambio con un empresario emiratí en 2018. “Habla con mucha gente. A cada uno le dice algo diferente”.

En un intercambio con la exasesora de la Casa Blanca de Obama, Kathryn Ruemmler, hablando de Michael Cohen, el antiguo hombre de confianza de Trump que lo había traicionado, Epstein añadió: “Sé lo corrupto que es Donald”.

No está claro si estos correos electrónicos tendrán algún impacto político.

Pero la próxima semana, la Cámara tiene previsto votar si obliga a la divulgación completa de archivos adicionales de Epstein —una legislación que también requeriría la aprobación del Senado y la firma del presidente antes de entrar en vigor—, lo que podría sacar aún más aspectos del pasado de ambos a la luz pública.

