EE.UU. realizará nuevos ejercicios militares en Trinidad y Tobago, dice la nación caribeña

Estados Unidos llevará a cabo nuevos ejercicios militares en Trinidad y Tobago del 16 al 21 de noviembre, confirmó el viernes la nación caribeña.

El anuncio se produce un día después de que el fiscal general del país fuera citado por el Financial Times diciendo que EE.UU. “intensificaría” los ejercicios en la nación de dos islas, que se encuentra a pocos kilómetros de la costa de Venezuela.

El ministro de Relaciones Exteriores de Trinidad y Tobago, Sean Sobers, negó el viernes que los ejercicios de la próxima semana sean un precursor de cualquier posible acción militar estadounidense fuera del país, particularmente en Venezuela.

Los ejercicios incluirán a la 22ª Unidad Expedicionaria de Infanteria de Marina del Cuerpo de Marines de EE.UU., que actualmente está desplegada en el Comando Sur de EE.UU. para apoyar lo que Washington dice es una misión para “interrumpir el tráfico ilícito de drogas” en el Caribe.

El Gobierno de Trinidad y Tobago dijo que los ejercicios permitirán que los militares de ambas naciones se familiaricen con las tácticas y técnicas de cada una, y que sus fuerzas serán entrenadas para abordar asuntos internos como el crimen relacionado con las drogas y la violencia de pandillas.

El anuncio se produce semanas después de que EE.UU. enviara un destructor lanzamisiles guiados al país para ejercicios de entrenamiento, una medida que Venezuela denunció como una “provocación militar”.

