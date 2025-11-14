Alrededor de 200 soldados adicionales de la Guardia Nacional llegarán a Memphis en los próximos días, según fuentes oficiales

Por Dalia Faheid, CNN

El Departamento de Policía de Memphis informó este jueves a CNN que unos 200 soldados adicionales de la Guardia Nacional serán desplegados en Memphis en los próximos días.

Entre 140 y 180 soldados de la Guardia Nacional de Tennessee se encuentran actualmente sobre el terreno en Memphis, según un portavoz del departamento de policía. Se espera que su presencia aumente pronto a unos 350 soldados.

CNN se ha puesto en contacto con la oficina del gobernador para obtener comentarios. CNN también se ha puesto en contacto con el Comando Norte de los Estados Unidos para obtener más información.

Un portavoz del Departamento de Defensa de EE.UU. remitió a la Oficina de la Guardia Nacional del Ejército para obtener comentarios. CNN se ha puesto en contacto con la Oficina de la Guardia Nacional del Ejército.

La medida se produce aproximadamente un mes después de que se viera por primera vez a tropas federales en Memphis.

El despliegue de la Guardia Nacional, un intento de la administración Trump de combatir la delincuencia, supuso la primera iniciativa de este tipo en un estado republicano, y los republicanos de Tennessee, incluido el gobernador Bill Lee, acogieron con satisfacción el anuncio.

Al igual que los despliegues en Chicago, Portland (Oregón) y Los Ángeles, la medida fue recibida con una fuerte reacción por parte de los residentes y de los líderes locales y estatales.

Un grupo de siete funcionarios electos de Tennessee presentó el mes pasado una demanda contra el gobernador y el fiscal general del estado, impugnando el despliegue de la Guardia Nacional de Tennessee en Memphis por orden del presidente Donald Trump.

“El despliegue del gobernador Lee viola tanto la Constitución de Tennessee como los estatutos estatales, que permiten llamar a la Guardia Nacional solo en caso de rebelión o invasión, y solo cuando la Asamblea General declare que la seguridad pública lo requiere”, afirmaron los funcionarios en un comunicado publicado por el Centro Nacional de Leyes de Inmigración. “Hoy en día no existen tales condiciones en Memphis”.

CNN se ha puesto en contacto con los funcionarios involucrados en la demanda para recabar sus comentarios sobre el despliegue adicional.

