FOTOS | Auroras boreales y australes iluminan el cielo durante tormentas solares

Las tormentas solares crearon un deslumbrante espectáculo de auroras esta semana, comenzando la noche del martes.

Las auroras boreales y las auroras australes danzaron en los cielos de regiones donde rara vez se las observa.

Las auroras fueron causadas por partículas energéticas liberadas por el sol durante las fuertes tormentas solares del martes y el miércoles.

Una variedad de colores apareció en el cielo nocturno cuando las partículas chocaron con el campo magnético terrestre e interactuaron con los gases de la atmósfera.

