Así se enfrentan estas madres blancas de los suburbios a la Patrulla Fronteriza con silbatos y teléfonos

Por Shimon Prokupecz, Jason Kravarik, Leonel Mendez y Rachel Clarke, CNN

Han estado apareciendo por todo Evanston, un frondoso suburbio en el norte de Chicago: madres suburbanas que recién dejaron a sus hijos en la escuela y que están dispuestas a proteger a su comunidad de lo que consideran visitantes indeseables.

Los desconocidos son agentes federales, enviados por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en el marco de la “operación Midway Blitz”, cuyo objetivo era detener a “los peores delincuentes inmigrantes ilegales de Chicago”, según la vicesecretaria Tricia McLaughlin.

Pero esto no les convence a muchos en la ciudad que alberga la Universidad Northwestern, donde el 70 % de sus aproximadamente 80.000 habitantes tienen una licenciatura o un título superior, y donde, en agosto de este año, un boletín policial informó que no se había denunciado ni un solo robo esa semana.

Videos grabados con teléfonos móviles y publicados en redes sociales muestran lo que sucede cuando camionetas sin distintivos llegan a los barrios de Evanston. Si los residentes ven a los agentes federales dentro, tocan la bocina para alertar a los demás. Muchos vecinos han empezado a usar silbatos para reforzar las advertencias: tres pitidos cortos al avistar a alguien, pitidos más largos si los agentes intentan detener a alguien.

Se congregan multitudes —la gente sale de sus casas, los paseadores de perros interrumpen sus rutas, ciclistas y conductores toman desvíos— para protestar contra la actuación de los agentes y eliminar cualquier factor sorpresa.

Manifestantes dijeron a CNN que querían ayudar a las personas que puede que estén en Estados Unidos sin documentos, pero que no habían cometido ningún delito. Muchas de las personas con las que hablamos, en su mayoría mujeres, no quisieron dar sus nombres ni llamar la atención.

Pero algunos afirmaron no tener más remedio que manifestarse en contra de lo que consideran represiones injustas, no solo contra los inmigrantes, sino también contra los derechos a la libertad de expresión y de protesta.

Emily Miller, ama de casa y madre de tres hijos, tenía tiempo suficiente para su familia, amigos y aficiones, sin dejar de participar en las causas que le importaban.

Pero la reelección del presidente Donald Trump, en 2024, y las duras políticas de su administración contra las agencias gubernamentales y en materia de inmigración le provocaron lo que ella llama un “despertar” de la necesidad de hacer más.

Una noche de enero, conversaba sobre política con su amiga y también madre, Savanna Essig-Fox, quien le comentó que quería hacer algo más tangible para mostrar su oposición a la administración Trump, más allá del trabajo de campo y las campañas telefónicas en las que habían participado como voluntarias durante la campaña electoral.

Así nació el Club del Cartel Rosa.

Imprimieron y pegaron folletos —en papel rosa brillante— contra los recortes del denominado Departamento de Eficiencia Gubernamental, de Elon Musk, a favor de los derechos de las mujeres y sobre las elecciones a la Corte Suprema estatal en el vecino estado de Wisconsin, logrando captar cierta atención y apoyo.

La política de deportaciones de la administración también acaparó los titulares, con redadas en lugares de trabajo y domicilios, miles de personas detenidas y familias separadas.

Cuando patrullas de control de inmigración aparecieron en las calles de Evanston, interrogando a vecinos y trabajadores que Miller y Essig-Fox consideran parte de su comunidad, su movimiento cobró un nuevo impulso.

Las mujeres no eran el objetivo de ninguna operación de inmigración, y planeaban usar eso a su favor, dijo Essig-Fox.

“Somos blancas, nacimos aquí, tenemos ciertos privilegios. Vivimos cómodamente en Evanston, tenemos seguridad y podemos usar ese privilegio para hacer el bien”, dijo.

Las mujeres se unieron a quienes hacen sonar silbatos cuando ven agentes del Gobierno en sus calles y documentan cualquier acción con sus celulares.

Organizar carteles, patrullas y protestas les ha quitado tiempo con sus familias, pero dicen que incluso sus hijos en edad escolar primaria lo entienden.

“Para poder disfrutar de mis hijos y de mis otros pasatiempos que ya no practico, como leer o tejer, no puedo simplemente fingir que no pasa nada y seguir con mi vida”, dijo Miller. “Para poder tomarme un respiro, leer y salir, necesito saber que también estoy haciendo algo con un propósito”.

Y ver a agentes enmascarados salir de coches sin distintivos y detener a gente en las calles le ha dado un propósito claro e inmediato.

“Me recuerda a cosas que han pasado en la historia que, si seguimos el mismo patrón, llevan a un trato más cruel hacia las personas que no se parecen a mí. No quiero que mis hijos vivan en un país donde esto sucede, es repugnante”, dijo Miller.

“Les gustaría que estuviera en casa, pero también saben que esto no debería estar pasando”, añadió refiriéndose a sus hijos.

Han adaptado algunas de sus protestas para que sean aptas para toda la familia, con chocolate caliente y hacer burbujas para los niños, y ninguna se arrepiente de sus decisiones.

Essig-Fox dijo: “Lo más importante para mí, como madre, es mostrarles a mis hijos cómo creo que deben vivir en este mundo. Deben usar sus privilegios, defender a los demás y ser buenos ciudadanos; eso es lo que siento que estoy haciendo. Simplemente quiero ser una buena ciudadana”.

La llegada de la Patrulla Fronteriza a Evanston como parte de la “operación Midway Blitz” en el área metropolitana de Chicago también generó sentimientos similares entre sus vecinos, muchos de los cuales salieron a la calle para hacer sonar sus silbatos de advertencia cuando veían a los agentes y luego filmar cualquier acción que estos realizaran.

Essig-Fox dijo que existe un marcado contraste entre los agentes, a menudo enmascarados y con equipo táctico, y los residentes que a veces salen corriendo a grabar eventos sin siquiera ponerse los zapatos.

“Creo que debemos recalcarlo constantemente, porque la yuxtaposición con la valentía de estas personas, civiles que salen de sus casas sin nada para protegerse, sin equipo, sin chalecos antibalas, a veces incluso descalzos, solo con silbatos y un teléfono, es realmente admirable, ya que se enfrentan a personas que podrían matarlos si quisieran”.

No exagera. A David Brooks, residente de Evanston, le apuntaron con un arma a la cara mientras grababa las consecuencias de un accidente cuando una camioneta de la Patrulla Fronteriza frenó repentinamente y fue impactada por un auto que venía detrás.

Un agente uniformado con chaleco de la Patrulla Fronteriza, que no reveló su nombre ni parecía tener otra identificación, señaló a Brooks.

“¡Retrocede o te disparo!”, gritó el agente, cambiando de posición para agarrar su pistola y apuntarle directamente a la cara a Brooks.

Brooks formaba parte de la multitud que se congregó alrededor de los dos vehículos mientras los agentes sacaban a la conductora del coche que había chocado contra su todoterreno, la esposaban y la subían a su vehículo.

A otra mujer la empujaron al suelo mientras intentaba grabar con su teléfono. Un hombre que dijo que solo se acercaba para ayudar fue reducido por dos agentes, que le golpearon y le dieron la cabeza contra el suelo. Un agente enmascarado también roció con gas pimienta a la multitud.

Los videos muestran a más personas reunidas alrededor del lugar, haciendo sonar silbatos, coreando consignas y grabando con sus teléfonos, pero sin enfrentarse físicamente a los agentes.

“La multitud era molesta”, reconoció Brooks a CNN. Pero añadió: “No se golpea a la gente solo porque te moleste”.

Brooks se enteró del alboroto en grupos de chat y fue en bicicleta desde su casa, sabiendo que su esposa Amanda probablemente estaría cerca.

Ella también estaba entre la multitud, haciendo sonar su silbato, pero no se vieron.

Le dijo a CNN que su motivación era similar a la de otras madres de la zona: consciente de que su familia corría menos riesgo por ser blanca, pero decidida a defender a todos los miembros de su comunidad.

“Creo que intentamos proteger a todos. No se trata solo de evitar que a la gente le arrastren la cara por el cemento o la estrangulen. Se trata de asegurarnos de que los niños puedan ir andando al colegio”, dijo, añadiendo que ya no se sentían cómodos dejando que su hijo preadolescente anduviera en bicicleta por el barrio por miedo a lo que él u otros niños pudieran encontrar.

“Tienen que adaptarse a una nueva normalidad que nunca antes habían experimentado, así que queremos proteger a los niños de la comunidad, queremos proteger a nuestros vecinos que no se parecen a nosotros, pero que merecen el derecho a vivir sus vidas sin miedo”.

Jennifer Moriarty se convirtió en la segunda mujer introducida a la fuerza en la camioneta de la Patrulla Fronteriza después de ver cómo los vehículos chocaban cerca de su casa.

“Salté de mi auto junto con otras personas, y tenían a esa joven boca abajo en el suelo, la sacaron del auto a la fuerza y ​​la tiraron al suelo”, dijo. “Saqué mi celular y, de repente, uno de esos agentes me tiró al suelo, me arrojó de espaldas y se quedó encima de mí hasta que pudo esposarme”.

Un video muestra a un agente con equipo táctico a horcajadas sobre Moriarty antes de que la subieran a la camioneta Chevrolet Tahoe sin distintivos. Más tarde, se la ve gritando a través de la ventana trasera abierta.

“Nos secuestraron”, dijo Moriarty, una abogada, de 56 años.

Condenó la brutalidad de los agentes y señaló lo que consideró su incompetencia.

“Nos metieron en el vehículo, no registraron a nadie”, declaró a CNN. “No nos arrestaron. No nos leyeron nuestros derechos Miranda. Tenía acceso a mi teléfono en el auto. Pude hacer una llamada y marcar el número de una amiga, así que ella pudo escuchar todo lo que estaba sucediendo”.

También grabó con la cámara del teléfono, capturando dos videos que compartió con CNN.

Los detenidos en la parte trasera del auto no llevaban puesto el cinturón de seguridad, dijo Moriarty, mientras el agente intentaba conducir entre una multitud que coreaba consignas, con los neumáticos chirriando. El conductor insultaba a quienes estaban dentro y fuera del auto. “Les voy a rociar gas pimienta si no me hacen caso”, se le oye gritar a los detenidos en el video, que también lo muestra sosteniendo una lata de lo que parece ser un aerosol irritante.

El video muestra sangre en las manos de Moriarty y al joven cuya cabeza fue golpeada contra el pavimento, causándole una lesión facial.

Moriarty declaró que la llevaron en coche con los demás durante un par de horas, luego la trasladaron a otro vehículo y la llevaron a dar otra vuelta. Moriarty afirmó que alzó la voz, intentando avergonzar a los agentes o informarles sobre la historia y la actualidad.

“Paul Revere cabalgaba gritando: ‘¡Vienen los británicos!’”, dijo que les había dicho a los agentes. “Esta comunidad solo está haciendo sonar un silbato y tocando la bocina para avisarles de que se acercan. No es nada diferente. Absolutamente nada diferente”.

Moriarty y las otras dos personas detenidas —todas ciudadanas estadounidenses— terminaron en una oficina del FBI donde fueron interrogadas y liberadas, según declaró. Moriarty afirmó que nunca fue arrestada ni acusada.

El enfrentamiento, ocurrido el 31 de octubre en una calle de un suburbio cerca de una escuela primaria y una secundaria, ha sido citado en una demanda que argumenta que los agentes federales de inmigración están violando el derecho a la libertad de expresión de los manifestantes, amparado por la Primera Enmienda, utilizando fuerza excesiva y realizando detenciones arbitrarias.

En una publicación en X tras el evento, Tricia McLaughlin, del Departamento de Seguridad Nacional, declaró que el hombre detenido junto con Moriarty “agredió y pateó a agentes de la Patrulla Fronteriza. Mientras era arrestado, agarró agresivamente los genitales de un agente y no los soltaba. El agente le propinó varios golpes en defensa propia para liberarse del agarre del agresor”.

Sin embargo, una jueza que examinaba las denuncias de que las acciones federales dirigidas por el funcionario de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino, en Chicago, y sus alrededores violaban la Constitución, declaró falsa esta versión.

“A pesar de la declaración del Departamento de Seguridad Nacional y del Sr. Bovino indicando que este individuo agarró los genitales del agente, los videos no lo corroboran, ni el uso de tal fuerza habría sido apropiado incluso si esto hubiera ocurrido”, declaró la jueza de distrito Sara Ellis al dictaminar que los agentes federales debían acatar una orden de restricción temporal para proteger los derechos de los manifestantes.

Dos días después de que el fallo limitara el uso de la fuerza por parte de agentes federales a menos que existiera una amenaza inmediata, se informó que los agentes utilizaron granadas aturdidoras y gas pimienta contra manifestantes en Chicago, en un caso después de que estos afirmaran haber recibido disparos.

CNN se comunicó con el DHS para obtener información sobre el agente que apuntó con su arma y las acusaciones de secuestro. El DHS no respondió.

Moriarty dijo que nunca tuvo miedo, en parte debido a su raza.

“Soy blanca, tengo suerte”, dijo, haciéndose eco de las palabras de las otras madres.

“Existe ese privilegio blanco que influye, pero no todos tendrán esa oportunidad”.

Mientras hablaba, casi una semana después del suceso, su cuerpo contaba otra parte de la historia: en sus brazos, la fuerza empleada contra ella había dejado la piel blanca en la que confiaba para protegerse cubierta de moretones.

Shimon Prokupecz, Jason Kravarik y Leonel Mendez informaron desde Evanston, y Rachel Clarke escribió desde Atlanta.