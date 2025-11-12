Premios Latin Grammy 2025: presentadores, actuaciones, horario y cómo ver en vivo por televisión e internet

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

La edición número 26 de los premios Latin Grammy se celebrará este jueves partir de las 8 p.m. hora de Miami en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, donde actuará una larga lista de artistas que incluye a Bad Bunny, Karol G, CA7RIEL & Paco Amoroso, Gloria Estefan y Christian Nodal, entre otros.

Bad Bunny fue el artista con más nominaciones en los Latin Grammy de 2025, con 12 por su álbum “Debí tirar más fotos”, incluyendo mejor álbum del año, seguido del dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, y el compositor mexicano Edgar Barrera, con 10 candidaturas cada uno.

El cantante Maluma y la actriz Roselyn Sánchez serán los presentadores de la gala. El artista colombiano debuta como anfitrión, mientras que, para Sánchez, será la octava ocasión como presentadora del Latin Grammy.

Estas son las claves de lo que debes saber de la ceremonia de entrega de los Latin Grammy.

La ceremonia de los Latin Grammy 2024 se realizará este jueves 13 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas y la transmisión empezará a las 8:00 p.m., hora de Miami. A las 7 p.m., hora de Miami, TelevisaUnivision hará un preshow antes del inicio oficial de la gala.

CNN en Español mantendrá un blog en vivo de la gala desde las 5:00 p.m. hora de Miami.

En Estados Unidos, la transmisión en televisión será por TelevisaUnivision y se puede seguir por internet en las plataformas digitales de TelevisaUnivision, según la página web oficial de los premios.

En América Latina, la transmisión será en exclusiva por los canales de cable TNT y HBO Max. (TNT y HBO Max pertenecen, al igual que CNN en Español, a la corporación Warner Bros. Discovery).

Hasta el momento, estos son algunos de los artistas que han confirmado sus presentaciones en vivo.

Aitana

Alejandro Sanz

Bad Bunny

Carín León

Carlos Santana

Christian Nodal

Ca7riel & Paco Amoroso

Chuwi

DannyLux

Edgar Barrera

Elena Rose

Fuerza Regida

Gloria Estefan

Grupo Frontera

Iván Cornejo

Joaquina

Kakalo

Kacey Musgraves

Karol G

Liniker

Los Tigres del Norte

Morat

Marco Antonio Solís

Nathy Peluso

Pepe Aguilar

Raphael

Rauw Alejandro

Álbum del año

Alejandro Sanz – “¿Y Ahora Qué?”

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos”

Carín León – “Palabra de To’s (Seca)”

Ca7riel & Paco Amoroso – “Papota”

Elena Rose – “En las Nubes – Con Mis Panas”

Gloria Estefan – “Raíces”

Joaquina – “Al Romper la Burbuja”

Liniker – “Caju”

Natalia Lafourcade – “Cancionera”

Rauw Alejandro – “Cosa Nuestra”

Vicente García – “Puñito de Yocahú”

Canción del año

Alejandro Sanz – “Palmeras en el Jardín”

Andrés Cepeda – “Bogotá”

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

Bad Bunny – “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso – “El Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker – “Veludo Marrom”

Mon Laferte – “Otra Noche de Llorar”

Natalia Lafourcade – “Cancionera”

Grabación del año

Alejandro Sanz – “Palmeras en el Jardín”

Bad Bunny – “Baile Inolvidable”

Bad Bunny – “DTMF”

Ca7riel & Paco Amoroso – “El Día del Amigo”

Ca7riel & Paco Amoroso – “#Tetas”

Jorge Drexler & Conociendo Rusia – “Desastres Fabulosos”

Karol G – “Si Antes Te Hubiera Conocido”

Liniker con Amaro Freitas & Anavitória – “Ao Teu Lado”

Natalia Lafourcade – “Cancionera”

Zoe Gotusso – “Lara”

Mejor nuevo artista

Alex Luna

Alleh

Annasofia

Camila Guevara

Isadora

Juliane Gamboa

Paloma Morphy

Ruzzi

Sued Nunes

Yerai Cortés

Mejor álbum de música urbana

Bad Bunny – “Debí Tirar Más Fotos”

Fariana – “Underwater”

Nicki Nicole – “Naiki”

Papatinho – “MPC (Música Popular Carioca)”

Yandel – “Elyte”

