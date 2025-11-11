¿Qué armas y vehículos está usando Estados Unidos para sus ataques en el Caribe y el Pacífico?

Por Avery Schmitz y Natasha Bertrand

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos han emprendido una campaña contra supuestos barcos de narcotráfico en el océano Pacífico y el mar Caribe utilizando una variedad de drones, helicópteros y aviones de combate, según personas familiarizadas con los recursos que se están desplegando.

La mayoría de los ataques se ha llevado a cabo con drones MQ-9 Reaper, aeronaves pilotadas a distancia utilizadas por las Fuerzas Armadas y que suelen estar equipadas con misiles Hellfire, según las fuentes. Otros ataques se han realizado con aeronaves tripuladas, incluidos aviones de ataque AC-130J y cazas, añadieron las fuentes.

Hasta la fecha, el Pentágono no ha reconocido públicamente qué aeronaves o equipos está utilizando para llevar a cabo los ataques.

Desde principios de septiembre, las fuerzas estadounidenses han matado a 76 personas en 19 ataques que han destruido 20 barcos, como parte de una campaña que, según Washington, tiene como objetivo frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

Estados Unidos ha concentrado gran parte de sus recursos en Puerto Rico, incluyendo drones MQ-9, cazas F-35 y al menos un avión artillado AC-130J. Todos tienen un alcance limitado y probablemente se estén utilizando para los ataques en el Caribe. Según CNN, el avión con artillería fue avistado el 9 de octubre armado con misiles de precisión para atacar objetivos terrestres.

La semana pasada, un avión de ataque AC-130J operado por la Fuerza Aérea de Estados Unidos apareció en El Salvador, en la base de seguridad cooperativa (CSL) de Comalapa, según fotos e imágenes satelitales obtenidas por CNN.

Las instalaciones tanto en Puerto Rico como en El Salvador están experimentando una actividad militar estadounidense muy inusual.

La Estación Naval Roosevelt Roads en Puerto Rico, una instalación militar estadounidense que había estado cerrada desde 2004, ya está de nuevo en funcionamiento, según imágenes satelitales y fotografías tomadas en la base.

Y si bien las instalaciones estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de El Salvador han albergado regularmente aeronaves de vigilancia y reconocimiento desde su creación en 2000, hasta hace poco el puesto de avanzada se había utilizado casi exclusivamente para aeronaves desarmadas, según el Comando Sur de Estados Unidos.

La ubicación de la instalación cerca de la costa de El Salvador le confiere una posición privilegiada para desempeñar un papel en la campaña estadounidense en el océano Pacífico. Anteriormente, la mayoría de los posibles buques de contrabando que transitaban por el Pacífico se encontraban demasiado lejos del alcance de los aviones de ataque utilizados en la campaña, los cuales, según fuentes, tenían un alcance limitado y estaban basados ​​en Puerto Rico o en el territorio continental de Estados Unidos.

“Operar desde Comalapa ofrece más opciones y permite vigilar y defender una franja mucho más amplia del Océano Pacífico, por donde pasa gran parte de la cocaína que se trafica hacia Estados Unidos”, explicó el Dr. Ryan Berg, director del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

Antes de que Estados Unidos comenzara a atacar supuestos barcos narcotraficantes en septiembre, el CSL Comalapa desempeñaba un papel diferente en la lucha contra el narcotráfico, albergando históricamente aeronaves de vigilancia marítima, incluyendo un P-8A de la Armada y un P-3 Orion operados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Los MQ-9 Reaper, de los cuales al menos siete tienen su base en Puerto Rico, según fotografías tomadas en Aguadilla, se utilizan principalmente para atacar objetivos con misiles AGM-114 Hellfire, un arma que originalmente fue diseñada para destruir tanques enemigos pero que se ha convertido en un elemento fundamental para los militares como parte de las operaciones con drones contra una variedad de objetivos terrestres.

El AC-130J puede transportar el misil Hellfire, pero está armado principalmente con cañones de gran calibre. El AC-130J que aparece en fotografías obtenidas por CNN en El Salvador tenía dos cañones —incluido un obús de 105 mm— visibles en el lado izquierdo del avión.

En las últimas semanas, el Pentágono modificó su estrategia, intensificando los ataques contra presuntos narcotraficantes en el Pacífico oriental en lugar del Caribe. Según CNN, funcionarios del gobierno consideran que cuentan con pruebas más sólidas que vinculan el transporte de cocaína a Estados Unidos desde esas rutas occidentales. La información de inteligencia sugiere que la cocaína tiene muchas más probabilidades de ser traficada desde Colombia a México y, finalmente, a Estados Unidos, que desde Venezuela, origen de algunas de las embarcaciones interceptadas en el Caribe.

Los legisladores han estado solicitando respuestas al Pentágono sobre el costo de la campaña antidrogas para los contribuyentes, pero los funcionarios que informaron al Congreso en las últimas semanas no han proporcionado una cifra total en dólares, según fuentes. En cambio, funcionarios de la administración han reconocido que cada ataque suele costar cientos de miles de dólares, entre el costo por hora de vuelo de la plataforma y el costo de la munición utilizada.

Un misil Hellfire, por ejemplo, suele costar unos US$ 150.000, y los drones Reaper cuestan alrededor de US$ 3.500 por hora de vuelo. Un F-35 cuesta alrededor de US$ 40.000 por hora de vuelo. El coste por hora de vuelo de un avión de ataque AC-130J no es público, pero su predecesor, el AC-130U, que se retiró del servicio en 2019, costaba más de US$ 40.000 por hora de vuelo.

La selección de objetivos para los ataques se realiza a través de una célula conjunta de selección de objetivos del Comando Sur de EE.UU. y el Comando de Operaciones Especiales, con la colaboración de la comunidad de inteligencia, según dos fuentes familiarizadas con el asunto. Sin embargo, se han planteado dudas sobre si todas las personas abatidas por EE.UU. son realmente miembros de, o siquiera están afiliadas a, alguno de los cárteles de la droga que EE.UU. ha designado como organizaciones terroristas.

En varias comparecencias ante el Congreso, incluida una la semana pasada, funcionarios del gobierno han reconocido que no necesariamente conocen la identidad de todas las personas a bordo de un buque antes de atacarlo. Según informó CNN, los ataques se llevan a cabo en función de información de inteligencia que vincula a los buques con un cártel o una organización criminal específica.

Mientras tanto, recursos militares adicionales, incluido el Grupo de Ataque del Portaaviones Ford, se dirigen al Caribe. Un porcentaje significativo de todos los recursos navales estadounidenses desplegados a nivel mundial se encuentran en el Comando Sur de Estados Unidos desde el mes pasado.

Según dos fuentes, funcionarios de la administración informaron al Congreso que el Ford se está trasladando allí para apoyar las operaciones antinarcóticos y realizar labores de inteligencia, pero su despliegue en la región plantea interrogantes sobre si el presidente Donald Trump podría lanzar pronto ataques contra Venezuela.

En una reunión informativa celebrada el mes pasado, dos altos oficiales de Operaciones Especiales de EE.UU. no pudieron explicar por qué el Gobierno necesitaba tantos recursos militares poderosos estacionados en el Caribe solo para volar pequeñas embarcaciones, según una fuente familiarizada con la sesión a puerta cerrada en el Capitolio.

