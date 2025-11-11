Petro lanza una ofensiva militar contra alias “Iván Mordisco”

Por CNN Español

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este lunes que ordenó “una ofensiva militar en el Guaviare”, zona selvática del sureste del país, contra alias “Iván Mordisco”, jefe de las disidencias de las FARC.

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las Fuerzas Militares”, publicó Petro en su cuenta de en X.

El general Pedro Sánchez Suárez, ministro de Defensa, confirmó el operativo, al que calificó como una “contundente operación ofensiva”, según detalló también en X.

“Desde la madrugada, nuestras @FuerzaMilCol y @PoliciaColombia están ejecutando una contundente operación ofensiva en las selvas del Guaviare, contra estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos de este hermoso departamento. Operación en evolución”, dijo el funcionario.

Alias “Iván Mordisco” es uno de los jefes del Estado Mayor Central (EMC), una de las facciones más importantes de las llamadas disidencias de las FARC que tiene presencia en el suroriente de Colombia.

Vera Fernández fue uno de los primeros comandantes guerrilleros manifestar su desacuerdo con lo que luego fue la firma del acuerdo de paz, el 24 de noviembre de 2016, entre el Gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla. Tras la firma, decidió seguir al frente de un grupo de hombres que no entregaron las armas.

En varias ocasiones han circulado rumores sobre su supuesta muerte, aunque nunca pudo ser corroborada. En abril, el Gobierno de Petro ya anticipaba que estaban cerrando el cerco militar sobre alias Mordisco.

Sobre este nuevo operativo de momento no hay informes sobre resultados.

