Las 5 cosas que debes saber este 11 de noviembre: cierre del Gobierno, aliados y rivales de Trump y cheques de US$ 2.000

Los aliados, rivales y enemigos de Trump en Latinoamérica. La cumbre Celac-Unión Europea puso el foco en la tensión en el Caribe. ¿Cómo es la propuesta de Trump de dar cheques de US$ 2.000? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

El Senado de Estados Unidos votó a favor de la aprobación de una medida de financiamiento que reabrirá el Gobierno federal. El compromiso de financiamiento ahora irá a la Cámara de Representantes, donde los líderes del Partido Republicano tienen la esperanza de que se apruebe tan pronto como el miércoles y ponga fin al cierre más largo en la historia del país.

La segunda presidencia de Donald Trump en Estados Unidos está reconfigurando el mapa político de América Latina. En un escenario marcado por la expansión económica y diplomática de China, que en las últimas dos décadas multiplicó por más de 20 su comercio con la región, el mandatario republicano parece definir aliados y detractores más por afinidad ideológica que por una lógica de cooperación entre Estados. Mira el mapa de calor.

A pesar de que el foco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE) fue la tensión en el Caribe por los ataques estadounidenses en la llamada lucha contra el narcotráfico, en la declaración final no hubo menciones directas a Estados Unidos, pero sí alusiones.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha repetido un dato que su Gobierno ha insistido en presentar como uno de sus logros centrales: la baja en las cifras de homicidios dolosos en México, que atribuye a su estrategia de seguridad. Pero otras cifras oficiales y especialistas en seguridad consultadas por CNN indican que, más allá de esta reducción, la violencia en el país se mantiene en niveles elevados y se expresa de diferentes formas. Análisis.

Mientras el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, enfrenta una creciente presión militar de Estados Unidos y llamados a su renuncia, un viejo enemigo regresa para acecharlo en su propio territorio: la inflación, una de las dolencias económicas crónicas de Venezuela, está en aumento nuevamente.

Qué es el Día de los Veteranos en EE.UU: origen y por qué se celebra

El Día de los Veteranos es un festivo en honor a hombres y mujeres que han servido en las fuerzas armadas de EE.UU. que se celebra el 11 de noviembre, en el aniversario del fin de la Primera Guerra Mundial.

Lionel Messi visita el Camp Nou y especula, con emotivo mensaje, sobre su regreso a Barcelona

El astro argentino Lionel Messi publicó varias imágenes y videos de su visita al estadio Camp Nou, hogar de su exclub, el FC Barcelona.

Rosalía consigue récord de reproducciones para una artista de habla española con “Lux”

El nuevo álbum de Rosalía, “Lux”, consiguió ser el álbum más reproducido en un solo día para una artista femenina de habla española, según Spotify.

US$ 2.000

El presidente Donald Trump, acosado por los crecientes problemas de asequibilidad en Estados Unidos, ha vuelto a plantear una solución singular: enviar a los estadounidenses cheques de reembolso de US$ 2.000 por los aranceles recaudados por su administración.

“Le voy a dar mi boleto a una niña, una joven, que no tiene la oportunidad de ir a la inauguración”

—La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció durante su conferencia de prensa matutina que donará el boleto que le fue asignado para el partido de inauguración del Mundial a una niña o joven amante del fútbol que no tenga la oportunidad de asistir. El objetivo, en sus propias palabras, es que la joven “pueda soñar con el fútbol”.

El volcán Kilauea entra en erupción en Hawai y emana lava fundida

El volcán Kilauea, uno de los más activos del mundo, hizo erupción este fin de semana en Hawai. Imágenes del Servicio Geológico de EE.UU. (USGS) mostraron lava fundida emanando de su cráter. El volcán ha estado activo intermitentemente desde diciembre de 2024.

