La Corte Suprema emite una orden temporal que mantiene en suspenso los pagos completos de SNAP

La Corte Suprema extendió este martes una orden temporal que permite al Gobierno Trump retener el pago completo de los cupones de alimentos en noviembre, una medida que parece diseñada para posponer el caso unos días con la esperanza de que el Congreso apruebe un acuerdo pendiente para reabrir el Gobierno federal.

La rápida apelación de emergencia en la Corte Suprema sobre el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés) que ayuda a más de 40 millones de estadounidenses —así como varias demandas que se desarrollan en tribunales inferiores— casi con toda seguridad será desestimada por falta de objeto si el histórico cierre termina en los próximos días.

Pero hasta que eso suceda, la “suspensión administrativa” que la jueza Ketanji Brown Jackson emitió el viernes continuará bloqueando una orden de un tribunal inferior que requería que la administración proporcionara los beneficios federales completos de alimentos.

En una breve orden, la corte dijo que estaba extendiendo la suspensión administrativa hasta el final del jueves. Jackson discrepó de la extensión.

