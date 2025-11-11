“Era la más idónea para el puesto”: las políticas de Hegseth están expulsando a mujeres calificadas de las fuerzas armadas

Por Brianna Keilar, Isabelle Khurshudyan y Haley Britzky, CNN

Todo estaba listo para que la oficial de la Armada asumiera un nuevo cargo que habría culminado una carrera ya de por sí distinguida, lo que la convertiría en la primera mujer al mando de un comando de Guerra Naval Especial, supervisando a los SEAL de la Armada.

Considerada la mejor clasificada para el ascenso en su promoción, recibió un Corazón Púrpura tras resultar herida en un ataque con un artefacto explosivo improvisado durante una misión de combate en Iraq. Posteriormente, se convirtió en la primera mujer en servir en el Equipo SEAL Seis como comandante de tropa, uno de los varios puestos de alto rango dentro de los escuadrones que conforman esta unidad naval de élite.

Se había planeado una ceremonia formal para julio para conmemorar su nuevo cargo. Las invitaciones fueron enviadas con dos meses de antelación.

Pero apenas dos semanas antes de la ceremonia, su mando fue cancelado abruptamente sin casi explicaciones mediante, según varias fuentes familiarizadas con la situación. La decisión no se tomó a través de los canales oficiales, sino mediante una serie de llamadas telefónicas desde el Pentágono, según una de las fuentes. Las circunstancias fueron inusuales y parecían diseñadas para omitir cualquier registro documental, según varias fuentes.

Bajo la política de la Armada de “ascender o irse”, y sin un puesto de mando disponible, la carrera militar de más de dos décadas de la oficial prácticamente quedó terminada.

A medida que la noticia se extendía por el hermético mundo de la Guerra Naval Especial, comenzó a formarse un consenso: probablemente el secretario de Defensa, Pete Hegseth, le retiró el mando debido al género de la oficial.

El mando que iba a asumir está estrechamente vinculado al reclutamiento para puestos de operaciones de élite, incluidos los SEAL de la Armada, y la impresión que la comunidad de la Guerra Naval Especial recibió del Pentágono fue que Hegseth no quería a una mujer al frente de ese puesto.

“Quieren mantener la camaradería y no les gusta que ella llegue y cuestione el statu quo”, dijo una fuente de operaciones especiales de la Armada familiarizada con la situación.

Un funcionario de defensa familiarizado con el asunto declaró que el cambio de planes se debió a otras consideraciones sobre la necesidad que implicaba el puesto. Un funcionario del Pentágono, también familiarizado con la situación, afirmó que se revocó el mando porque la capitana de la Armada no era SEAL y afirmó que Hegseth no estaba involucrado.

Sin embargo, varias personas que conocen la dinámica de los asuntos de personal de la Armada se burlaron de estas explicaciones. Para empezar, la Armada no suele reestructurar mandos destituyendo a un comandante entrante días antes de que asuma el cargo. Además, un amplio panel de los líderes SEAL de élite la seleccionó para el nuevo mando.

“Pueden justificarlo diciendo que no está calificada porque no es SEAL”, comentó un SEAL retirado. “Pero los SEAL creían que sí lo estaba”.

Para esta persona, la revocación del mando es un claro síntoma de las opiniones de Hegseth sobre las mujeres en las fuerzas armadas. Afirmó creer que la comandante fue destituida porque Hegseth es sexista.

“Estoy seguro de que derogarían por completo la prohibición de que las mujeres participen en combate [si pudieran], pero esto es lo que pueden hacer por ahora”, añadió el SEAL retirado.

CNN no revelará el nombre de la capitana de la Armada, quien no respondió a los pedidos de comentarios. El Pentágono tampoco respondió a las preguntas específicas de CNN sobre su situación, incluyendo qué papel —si es que alguno— desempeñó Hegseth en la decisión.

Su historia ejemplifica lo que muchos en las fuerzas armadas temen ahora: una cultura de misoginia que permea las fuerzas bajo el mandato de Hegseth. CNN habló con más de una docena de mujeres en servicio activo de todas las ramas militares, quienes expresaron una profunda y creciente alarma ante el riesgo de que las acciones, políticas y retórica de Hegseth expulsen tanto a soldadas con experiencia como a quienes desean unirse.

Varias dijeron conocer a otras mujeres militares que recientemente no recibieron los ascensos que merecían. Otras dijeron que están considerando dejar las fuerzas armadas. CNN preguntó al Pentágono sobre la postura de Hegseth respecto a las mujeres en las fuerzas armadas, incluyendo las afirmaciones de que algunas mujeres están considerando abandonar el servicio y sienten que no se les valora. El Pentágono respondió que las mujeres están “entusiasmadas” por servir bajo el “sólido liderazgo” de Hegseth y del presidente Donald Trump, y afirmó que los estándares militares “en general han sido ignorados en gran medida por los líderes anteriores”.

Mujeres en servicio activo hablaron con CNN para este reportaje bajo condición de anonimato por temor a represalias por hablar con franqueza. En algunos casos, se utilizaron seudónimos para referirse a ellas. CNN también habló con varios altos mandos militares masculinos, así como con varias militares retiradas, algunas de las cuales se mostraron reacias a criticar públicamente al Gobierno por temor a que se les retiraran sus beneficios de veteranas.

Con Hegseth al mando, muchas de las personas que hablaron con CNN dijeron sentir que ya no se quiere a las mujeres en uniforme, un cambio potencialmente trascendental dado que representan aproximadamente el 18 % de las fuerzas armadas estadounidenses.

“Para ser sincera, temo por las mujeres en uniforme en este momento”, dijo Patti J. Tutalo, comandante retirada de la Guardia Costera, quien formó parte de un grupo asesor sobre mujeres en las fuerzas armadas durante décadas antes de su disolución este año.

“Definitivamente creo que habrá un problema de retención de mujeres”, añadió Tutalo. “También creo que veremos un aumento en las agresiones, el acoso, la intimidación y las novatadas, y creo que habrá impunidad ante estos hechos”.

Hegseth ya ha destituido a varias mujeres de puestos de liderazgo importantes, incluyendo a la jefa de Operaciones Navales, la almirante Lisa Franchetti, la oficial de mayor rango en la Armada de Estados Unidos y la primera mujer en el Estado Mayor Conjunto. Esto deja actualmente a Estados Unidos sin ninguna general de cuatro estrellas, el rango más alto en las fuerzas armadas.

Hace dos años, había cuatro.

También disolvió el panel asesor del que formaba parte Tutalo: la Comisión Asesora de Defensa sobre la Mujer en las Fuerzas Armadas, que recomendaba las mejores prácticas para apoyar a las mujeres uniformadas, incluyendo el suministro de chalecos antibalas adecuados y atención médica apropiada.

Además, prometió eliminar la posibilidad de presentar denuncias anónimas, una herramienta clave para denunciar agresiones sexuales.

En un discurso ante generales en Quantico, Virginia, en septiembre, Hegseth anunció su plan para revertir las políticas destinadas a promover la diversidad o la inclusión en las tropas.

Entre estas políticas se encontraban los estándares de aptitud física que, según él, se habían flexibilizado en los últimos años para permitir que las mujeres sirvieran en roles de combate. En su discurso, Hegseth prometió implementar pruebas de aptitud física que se evaluarían con “el estándar masculino más exigente”.

“Si eso significa que ninguna mujer califica para algunos puestos de combate, que así sea”, dijo Hegseth.

Sin embargo, tanto hombres como mujeres que hablaron con CNN afirmaron que las declaraciones de Hegseth son completamente falsas y que los estándares físicos para los puestos de combate son neutrales en cuanto al género; una opinión que se ve respaldada por las experiencias de numerosas mujeres en roles de combate.

La capitana de la Armada a quien se le revocaron las órdenes de mando cumplía con todos los requisitos físicos, según múltiples fuentes familiarizadas con sus cualificaciones. Esto incluía poder realizar dominadas con 11 kg de peso.

Según un suboficial mayor retirado de los SEAL de la Armada que sirvió con ella en el Equipo SEAL Seis, nunca hubo dudas sobre sus aptitudes para el puesto, especialmente en medio del debate sobre la contratación de personal diverso.

“Era la persona ideal para el trabajo. No hay ninguna cuestión de diversidad, equidad e inclusión”, declaró el suboficial retirado a CNN, añadiendo que la capitana dedicaba su tiempo libre a competir en carreras IRONMAN.

Habría supervisado a técnicos en desactivación de explosivos y buzos, además de a los SEAL de la Armada, tres áreas en las que había trabajado. “Es una mujer formidable, además de extremadamente inteligente y capaz”, afirmó el suboficial retirado.

Para Hailey Gibbons, veterana del Ejército y una de las primeras mujeres en graduarse de la Escuela Ranger tras su admisión hace una década, la idea de que las mujeres no cumplen con los mismos estándares que los hombres es “ridícula”. Su prueba física inicial en la Escuela Ranger —un riguroso curso de entrenamiento de dos meses— fue la misma que la de sus compañeros varones, según contó: 49 flexiones, 59 abdominales y una carrera de ocho kilómetros en menos de 40 minutos, además de seis dominadas.

“Hegseth está dando pie a que otros en el Ejército digan: ‘Las mujeres no pueden hacer esto’”, afirmó Gibbons, quien sirvió en el Regimiento Ranger 75, la unidad de élite del Ejército.

Otra mujer del Ejército que habló con CNN —una soldado rasa de una unidad de combate— dijo que ya está sintiendo las consecuencias reales del discurso de Hegseth en septiembre.

Tras las declaraciones del secretario, comentó que un suboficial de su unidad le dijo: “Todas ustedes, mujeres, quedarán afuera ahora”.

“Después de esto, no quiero saber nada del Ejército”, dijo.

En un comunicado a CNN, el secretario de prensa del Pentágono, Kingsley Wilson, afirmó que las mujeres “están entusiasmadas por servir bajo el firme liderazgo del secretario Hegseth y el presidente Trump”.

“Nuestros estándares para los puestos de combate serán de élite, uniformes y sin distinción de género, porque el peso de una mochila o de un ser humano no entiende de género”, declaró Wilson.

Cuando CNN solicitó ejemplos concretos de la reducción de los estándares para las mujeres, el Pentágono no proporcionó ninguno.

Las fuerzas armadas estadounidenses abrieron por primera vez los puestos de combate a las mujeres durante el Gobierno de Obama. Cuando el entonces secretario de Defensa, Ash Carter, anunció el cambio en 2015, Kate estaba eufórica.

Para Kate, seudónimo que CNN utiliza para proteger su identidad, el anuncio significó poder continuar con el legado familiar. Desde pequeña había querido seguir los pasos de su padre y servir en la Infantería de Marina, la última rama en integrar oficialmente a las mujeres en puestos de combate. Se incorporó al entrenamiento básico de los Marines en 2017, finalizó con una excelente condición física y eligió un puesto de combate como primera opción.

“Me sentí muy orgullosa de formar parte de la primera generación de mujeres que sirvieron en un puesto de combate”, dijo Kate, ahora oficial del Cuerpo de Marines.

Cuando recibió el entrenamiento especializado para su puesto, Kate era la única mujer del grupo. Y “todo era igual”, tanto para ella como para los hombres, afirmó, incluyendo nadar 9,6 kilómetros en costas agitadas y pasar semanas sin ducharse.

Y en cierto modo, fue más difícil, dijo Kate, porque la hicieron sentir incómoda.

“No me trataron de forma especial”, dijo. “Me trataron peor. Era como un blanco fácil y siempre me veían como diferente a los demás”.

Tras ser ascendida a comandante, Kate le preguntó al oficial al que reemplazaba qué opinaban sus Marines de ella.

“Me dijo que estaban absolutamente consternados y molestos”, dijo Kate. Le dijo: “No les entusiasma para nada y no quieren una comandante de pelotón mujer”.

“Fue una lucha constante desde el principio. No me recibieron bien y no me querían allí”, dijo Kate. “Tuve que esforzarme mucho más de lo que se esperaba porque me vigilaban con mucha más atención que a muchos de mis compañeros hombres”.

Las opiniones de Hegseth sobre las mujeres eran bien conocidas antes de que asumiera el cargo en el Pentágono. Denigró repetidamente a las mujeres en puestos de liderazgo militar; por ejemplo, en su libro de 2024 sobre cultura militar, “La guerra contra los guerreros: tras la traición a los hombres que nos mantienen libres”. Allí calificó a Franchetti, la almirante a la que destituyó a principios de este año, como una “contratación (motivada) por la diversidad, equidad e inclusión”.

“La integración de género en las fuerzas armadas es una parte importante de nuestra confusión actual sobre los objetivos de la guerra”, escribió Hegseth. Y añadió: “Necesitamos madres. Pero no en las fuerzas armadas, menos en unidades de combate”.

Esas opiniones sobre las mujeres son particularmente populares entre muchos miembros de la comunidad de operaciones especiales, según declararon varias militares. “A mucha gente de operaciones especiales le agrada [Hegseth] porque está volviendo a un lugar donde la resistencia física es primordial”, dijo la fuente de operaciones especiales de la Armada. “Pero creo que no ven el panorama completo. No se necesita un SEAL para todo”.

Mujeres de otras ramas dijeron que las fuerzas armadas se habían vuelto más acogedoras en los últimos años, pero muchas ahora se preguntan si los cambios en las políticas están revirtiendo esa tendencia.

Temían que las declaraciones y acciones de Hegseth pudieran envalentonar aún más el maltrato a las mujeres por parte de los comandantes de todos los rangos.

Una mujer, una experimentada oficial de la Fuerza Aérea a quien CNN se refiere como Anne, ha servido en unidades especializadas y ha participado en múltiples despliegues de combate.

Ama su trabajo y está orgullosa de su servicio, pero últimamente, dice que la retórica de Hegseth “ha afectado” su percepción de sí misma en las fuerzas armadas.

Es difícil no sentirse observada, dijo, al señalar: “Casi todas las mujeres que conozco en las fuerzas armadas han eliminado su presencia en redes sociales”.

Anne comentó que otros cambios menores, claramente dirigidos a las mujeres, también están desmoralizando a sus colegas. Mencionó las nuevas normas de presentación personal que restringen aún más los colores discretos de esmalte de uñas que pueden usar las mujeres y prohíben las pestañas postizas.

“Para las mujeres, hacerse la manicura era una forma sencilla de relajarse y, al mismo tiempo, cumplir con las normas, lucir profesionales y sentirse seguras”, dijo Anne.

Kate, la oficial del Cuerpo de Marines, quien es negra, afirmó que las nuevas normas de presentación personal que exigen a las mujeres peinarse hacia atrás el vello facial y que todos los hombres se afeiten completamente discriminan injustamente a las personas de color, en particular a los hombres afroamericanos, quienes sufren de manera desproporcionada una afección cutánea que causa dolorosas irritaciones y cicatrices por el afeitado. Ella y otras personas cuestionaron que estas nuevas normas mejoren la preparación de las fuerzas armadas.

Anne y otras militares que hablaron con CNN expresaron su especial preocupación por la posibilidad de que las políticas que Hegseth se ha comprometido a implementar conviertan a las fuerzas armadas en un lugar peligroso.

Hegseth criticó duramente las denuncias anónimas y reiteradas ante las oficinas de igualdad de oportunidades y del inspector general de las fuerzas armadas, y prometió eliminar un mecanismo que permite a los soldados y al personal de defensa presentar denuncias de irregularidades, informar sobre el liderazgo o señalar casos de discriminación.

Muchas de las mujeres que hablaron con CNN manifestaron su preocupación por el posible impacto en las denuncias anónimas sobre agresiones sexuales. Las denuncias anónimas por agresión sexual —denominadas informes restringidos— representaron más de un tercio de las denuncias de agresión sexual en las fuerzas armadas durante el año fiscal 2024. Sin un canal para que los militares las presenten, varias mujeres afirmaron que tanto hombres como mujeres podrían optar por no denunciar.

Aunque no está claro cuándo se producirá este cambio en el proceso de denuncia, las mujeres que hablaron con CNN señalaron que los mecanismos para investigar la mala conducta dentro de las fuerzas armadas ya presentan deficiencias, y que el nuevo decreto de Hegseth empeorará la situación.

Anne afirmó que añadir sistemas de denuncia más complejos y mensajes contradictorios podría disuadir a los soldados de denunciar agresiones y acoso sexual.

“Las mujeres podrían pensar: ‘Quizás no sea para tanto, quizás nadie me tome en serio’”, dijo, refiriéndose a posibles razones para minimizar lo que podrían ser transgresiones graves. “Todas esas barreras vuelven a aparecer, y nos hemos esforzado mucho por eliminarlas”.

Una veterana que ahora trabaja como civil en el Departamento de Defensa, a quien CNN identifica con el seudónimo de Mary, dijo que unirse a las fuerzas armadas hace 20 años fue “lo mejor” que ha hecho en su vida.

Pero ahora, a pesar de que su hija adolescente participa en el programa del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de la Reserva Juvenil (JROTC, por sus siglas en inglés), Mary dijo que no querría que se uniera.

“No tengo confianza en que exista una nueva era y una nueva generación de líderes que vayan a lograr un cambio cultural significativo, donde ella no sea víctima de sexismo, acoso sexual o incluso de una posible agresión sexual”, dijo Mary.

En los últimos meses, el Pentágono ha celebrado el reclutamiento de mujeres como un logro importante: según el Departamento de Defensa, casi 24.000 mujeres que se incorporaron al entrenamiento básico se alistaron en el año fiscal 2025 hasta agosto, frente a las 16.700 del año anterior. Sin embargo, muchas de esas mujeres se habrían alistado entre seis meses y un año antes, lo que significa que se habrían unido en 2024, explicó Ky Hunter, doctor, veterano del Cuerpo de Marines y director ejecutivo de Veteranos de Iraq y Afganistán de Estados Unidos.

Esto significa que el impacto de las políticas y la retórica actuales en el reclutamiento podría no conocerse completamente hasta el próximo año, añadió Hunter.

Varias mujeres en servicio activo que hablaron con CNN expresaron su temor de que el cambio cultural y la retórica actuales puedan tener un impacto desproporcionado en el reclutamiento de mujeres jóvenes para las fuerzas armadas en el futuro.

“Las mujeres van a sentir que ya no tienen cabida en las fuerzas armadas”, afirmó Hunter.

El mensaje está generando dudas sobre la presencia de las mujeres en el Ejército, y esto podría reflejarse en una disminución de las cifras de reclutamiento en los próximos seis a doce meses, afirmó la exsecretaria del Ejército, Christine Wormuth, la primera mujer en ocupar dicho cargo.

Tanto Hunter como Wormuth señalaron que, en términos numéricos, las fuerzas armadas necesitan mujeres para funcionar, especialmente ahora que Estados Unidos se prepara para posibles conflictos futuros y los roles de combate cambian con el auge de la guerra tecnológica.

Si bien algunas mujeres declararon a CNN que sienten que esta administración las está marginando, otras afirmaron sentirse más comprometidas a permanecer y contribuir a mejorar la situación.

“Me debato entre esto y aquello”, expresó una oficial del Ejército con más de diez años de servicio. “Una parte de mí no quiere irse, porque si lo hago, ¿quién ocupará mi lugar?”.

La capitana de la Armada cuyo cambio de mando fue cancelado se encuentra ahora, inesperadamente, poniendo fin a una carrera pionera en la Armada.

Esto enfurece a su excompañero del Equipo SEAL Seis.

“¡Qué mi**da! ¡Menuda estupidez!”, exclamó el exsuboficial SEAL.

Votó por Trump y lo apoya, pero cree que las opiniones personales del secretario Hegseth le impiden retener talento excepcional a costa de algunos de los combatientes de élite de las fuerzas armadas.

“Creo que mi trabajo es proteger a las mujeres y a los niños, pero a veces hay mujeres increíbles ahí fuera, y deberíamos aprovechar su potencial y no limitarnos”, afirmó.

La fuente de operaciones especiales de la Armada, familiarizada con el asunto, lamentó que una de las pasiones del capitán había sido reclutar mujeres para puestos en operaciones especiales. Ahora, retirarle el mando a la mujer podría impedir el acceso a otras mujeres militares, añadió la fuente.

“Me enfurece porque es evidente que se trata de una persona capaz que ha hecho cosas extraordinarias y que está siendo castigada por culpa de —y odio tener que decirlo así— unos hombres cobardes”, concluyó.

