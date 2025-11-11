Cuando finalice el cierre de Gobierno en EE.UU., el transporte aéreo tardará mucho tiempo en volver a la normalidad

Por Alexandra Skores, CNN

Aunque el cierre del Gobierno pronto quede en el olvido, podría dejar al transporte aéreo en una situación crítica durante meses, e incluso años.

Hasta que se firme oficialmente un acuerdo, las aerolíneas deben seguir acatando la orden de emergencia de la Administración Federal de Aviación (FAA) para reducir gradualmente la capacidad de vuelo en 40 aeropuertos importantes de EE. UU., hasta un 10 %. A partir del martes, se recortará el 6 % de los vuelos.

La orden exige que las aerolíneas cancelen los vuelos siete días antes de su salida programada, y una vez cancelados e informados los pasajeros, no pueden ser fácilmente reprogramados.

“Estas cancelaciones plantean importantes desafíos para una aerolínea, ya que no es fácil cancelar aleatoriamente el 10 % de nuestros vuelos cada día y mantener esas cancelaciones”, afirmó Eash Sundaram, exdirector digital y de tecnología de JetBlue Airways. Actualmente, Sundaram es presidente de Utpata Ventures, un fondo de capital riesgo tecnológico. “Las aerolíneas deberían considerar el impacto que tendrán las cancelaciones en las próximas dos o tres semanas, y luego proceder a la recuperación”.

Si los controladores vuelven a sus puestos de trabajo, el piloto y consultor de aviación Kit Darby cree que las aerolíneas podrían tardar “una o dos semanas” en recuperarse.

“Si no logramos poner fin al cierre esta semana, estaremos llegando al punto en que no nos recuperaremos por completo para el Día de Acción de Gracias”, dijo Darby. “Creo que si lo hacen esta semana, podremos estar muy cerca de la recuperación total para el Día de Acción de Gracias”.

Sin embargo, los planes de los pasajeros están en manos de los legisladores para lograr un acuerdo y garantizar una experiencia de viaje más fiable a medida que se acercan las vacaciones de invierno.

Incluso cuando el Gobierno reabra oficialmente, es posible que el número de controladores que se presenten a trabajar no se recupere de inmediato.

Los empleados esenciales de la FAA que hayan trabajado durante el cierre no recibirán inmediatamente el pago retroactivo, y algunos podrían optar por no regresar al trabajo de inmediato.

La Asociación Nacional de Controladores de Tráfico Aéreo dijo que algunos de sus miembros han tenido que buscar un segundo empleo y que esos trabajos secundarios podrían continuar hasta que reciban los sueldos perdidos.

Nick Daniels, presidente del sindicato, dijo que los controladores tardaron entre dos y dos meses y medio en recibir todos sus salarios atrasados ​​después del último cierre en 2019.

El presidente Donald Trump exigió el lunes en Truth Social que todos los controladores aéreos “vuelvan al trabajo, ¡YA!”, y recomendó una bonificación de US$ 10.000 por cada controlador que no se ausentó durante el cierre del Gobierno. El secretario de Transporte, Sean Duffy, se mostró de acuerdo con esta postura y prometió colaborar con el Congreso para recompensar a los controladores.

Darby afirmó que, según su experiencia, los controladores hacen “mucho más de lo esperado”.

“Trabajan horas extra, días extra”, dijo Darby. “Llevan mucho tiempo haciéndolo y han sido maltratados. Pero así son ellos”.

Algunos controladores aéreos nunca volverán a sus puestos de trabajo y se están jubilando o renunciando para encontrar empleo en lugares donde no estén sujetos a los cierres gubernamentales.

Duffy declaró a CNN que, antes del cierre del Gobierno, solo cuatro controladores se jubilaban al día. Desde que comenzó el cierre, esa cifra ha aumentado a entre 20 y 25 jubilaciones diarias. A principios de este año, el Departamento de Transporte ofreció bonos a los controladores próximos a jubilarse para que permanecieran en sus puestos durante más tiempo y así paliar la escasez de personal, pero el cierre parece estar perjudicando esta iniciativa.

“Me resultará más difícil regresar tras el cierre y tener más controladores aéreos supervisando el espacio aéreo”, declaró Duffy a CNN el domingo . “Así que esto seguirá afectando al transporte aéreo mucho más allá del momento en que este Gobierno reabra el sistema”.

“Tendremos que averiguar cuántos renuncian realmente, cuántos se jubilan debido a este cierre y comenzar a evaluar verdaderamente todos los diferentes impactos que tiene el cierre”, dijo Daniels.

Antes del cierre del Gobierno, el sistema nacional de control de tráfico aéreo tenía un déficit de más de 3.000 trabajadores, y un nuevo esfuerzo por “impulsar” las contrataciones este año se ha visto ahora comprometido por ello.

En septiembre, antes del cierre del Gobierno, el Departamento de Transporte (DOT, por sus siglas en inglés) anunció que había cumplido sus objetivos de contratación para el año, reclutando a más de 2000 personas. La academia de controladores aéreos de la FAA en Oklahoma City registró su mayor actividad histórica, según declaró un funcionario de la FAA a CNN en julio, con entre 800 y 1000 alumnos más en proceso de formación que el año anterior.

Las clases en la academia continuaron durante el cierre, pero algunos estudiantes se preguntaron si un trabajo que implicara pasar semanas sin cobrar es algo que realmente quieren, explicó Duffy. Como consecuencia, algunos estudiantes abandonaron sus estudios.

El financiamiento para pagar a los aprendices también se está agotando, declaró el mes pasado. Los aspirantes a controladores reciben becas para cubrir sus gastos mientras estudian. Si esto se interrumpe, “será catastrófico para ellos”, afirmó.

Quizás el peor escenario sería que se tardara más en llegar a un acuerdo o que este fracasara y el cierre se prolongara durante semanas más.

El domingo, ocho demócratas se unieron a los republicanos para impulsar la medida de financiación federal a cambio de una futura votación sobre la extensión de los subsidios mejorados del programa de atención médica asequible .

La Cámara de Representantes también tendría que regresar y aprobar el acuerdo alcanzado en el Senado antes de que se envíe al escritorio del presidente Donald Trump para su firma.

El ajetreado periodo de viajes de Acción de Gracias está a solo unas semanas, y sin un acuerdo, Duffy advirtió que los viajes aéreos podrían reducirse drásticamente.

“Creo que veremos muy pocos controladores aéreos trabajando, lo que significa que habrá algunos vuelos despegando y aterrizando en diferentes aeropuertos del país”, dijo Duffy. “Pero para los miles de vuelos que se realizan a diario para transportar personas por todo el país durante las fiestas estadounidenses, eso no sucederá”.

Si el cierre del Gobierno no se resuelve para finales de esta semana, existe un alto riesgo de que los viajes de Acción de Gracias se vean afectados, afirmó Henry Harteveldt, presidente de Atmosphere Research Group. Si el cierre se resuelve a más tardar a finales de esta semana o incluso el próximo fin de semana, las aerolíneas deberían tener tiempo suficiente para reorganizar sus horarios y que los vuelos vuelvan a operar con normalidad para Acción de Gracias, añadió.

El viernes, Duffy incluso insinuó la posibilidad hipotética de reducir la capacidad hasta en un 20 % del tráfico aéreo si el cierre se prolonga.

“Si se produce un recorte del 20 %, el sistema de transporte aéreo estadounidense quedará paralizado”, afirmó Harteveldt. “Será muy, muy difícil para los viajeros llegar a su destino para el Día de Acción de Gracias, porque las aerolíneas habrán agotado todas las opciones de recortes menores”.

Karenia Murry, de CNN, contribuyó a este informe.