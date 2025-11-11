Cristiano Ronaldo sobre el Mundial: Tendré 41 años y creo que ese será el momento clave

Michelle Velez, Wayne Sterling, CNN

El delantero estrella de Portugal, Cristiano Ronaldo, dijo que el Mundial de la FIFA 2026 será “definitivamente” su último.

“Tendré 41 años y creo que ese será el momento clave en la gran competición”, dijo Ronaldo a Becky Anderson de CNN en una entrevista en la Cumbre de Turismo en Riad, Arabia Saudita, el martes.

En cuanto a cuándo se retirará definitivamente del deporte, Ronaldo, el máximo goleador de la historia del fútbol internacional, dijo: “Estoy disfrutando el momento, pero cuando digo pronto, es realmente pronto porque lo di todo por el fútbol”.

“He estado en el juego durante los últimos 25 años. Hice de todo. Tengo muchos récords en diferentes escenarios, en los clubes y también en las selecciones nacionales.

Estoy muy orgulloso, así que vamos a disfrutar el momento, vivir el momento”.

Ronaldo ha marcado 143 goles internacionales y es el primer jugador masculino en anotar en cinco Mundiales.

El torneo ampliado a 48 equipos, el más grande de la historia, comenzará el 11 de junio de 2026 en EE.UU., México y Canadá.

El sorteo del Mundial está programado para el 5 de diciembre en el Kennedy Center en Washington.

A principios de este año, Ronaldo se convirtió en el primer jugador de fútbol en alcanzar el estatus de multimillonario tras firmar un contrato con Al Nassr, según el Bloomberg Billionaires Index.

Ronaldo también dijo que espera que su hijo Cristiano Jr., quien juega en el club sub-16 de Portugal, termine siendo un mejor jugador que él en la cancha.

“Como seres humanos, no queremos que nadie sea mejor que nosotros”, dijo Ronaldo. “Pero en mi caso, si mis hijos llegan a ser mejores que yo, jamás sentiré celos de ellos, créanme”.

Ronaldo dijo que todo lo que quiere es que su hijo sea feliz y que no tenga que soportar la presión de ser su hijo.

“Como padre, estoy aquí para ayudarlo a ser lo que quiera ser”.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.