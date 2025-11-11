Beneficiarios de cupones alimenticios del SNAP están pasando apuros en medio del torbellino legal por el cierre de Gobierno

Por Tami Luhby , Alisha Ebrahimji y René Marsh, CNN

Cuando Trena Picou se enteró de que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés) había accedido la semana pasada a emitir beneficios parciales de cupones de alimentos para noviembre en cumplimiento de una orden judicial federal, tuvo la esperanza de recibir aproximadamente la mitad de su asignación habitual de US$ 263. Los fondos le servirían para comprar carne, papas, frijoles y arroz para sus dos nietos adolescentes, a quienes ella y su esposo están criando.

Pero esta residente de Houma, Louisiana, solo recibió US$ 64, que apenas le alcanzaron para comprar unos pocos paquetes de carne, cereales y leche, y que casi la hicieron llorar.

Unos días después, recuperó la esperanza cuando el USDA anunció que estaba tramitando los pagos completos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) para cumplir con otra orden judicial. Sin embargo, la decisión del juez fue rápidamente bloqueada por la Corte Suprema, lo que la dejó deprimida, aunque no sorprendida.

Ahora, ella deposita sus esperanzas en que el Congreso apruebe pronto un paquete de gastos que permita reabrir el Gobierno federal y que se reanude la asistencia completa del programa SNAP para decenas de millones de estadounidenses que dependen de esa asistencia para alimentarse a sí mismos y a sus familias. La pareja ha tenido que usar parte de sus pagos por discapacidad para pagar la compra, lo que les preocupa para poder pagar el alquiler y los servicios públicos.

Aunque ha tenido que lidiar con la incertidumbre en torno a los beneficios de cupones de alimentos de este mes desde que el USDA anunció en octubre que no tenía fondos para pagarlos, los giros y vueltas de la última semana han sido “mucho peores”.

“Uno hace planes para comprar comida y de repente se acaba”, dijo Picou, de 68 años, refiriéndose a la posibilidad de recibir sus beneficios. “Es como si te quitaran el piso de debajo de los pies, y piensas: ‘¿Qué voy a hacer ahora?’”.

Millones de beneficiarios del SNAP, como Picou, han sufrido una gran incertidumbre este mes, en el que el USDA ha emitido cuatro memorandos distintos a los estados sobre la distribución de al menos algunos beneficios, y cuando hay en ccurso dos demandas que buscan obligar a la agencia a realizar los pagos, las cuales se encuentran en trámite en los tribunales estadounidenses. Un juez federal de Rhode Island ordenó inicialmente al USDA proporcionar al menos beneficios parciales, pero la semana pasada amplió su fallo para exigir que la agencia pagara la totalidad de los beneficios. El viernes por la noche, la Corte Suprema suspendió temporalmente la orden del juez que exigía la distribución de los pagos completos.

Mientras tanto, el Senado votó el lunes un proyecto de ley de gastos a corto plazo que reabriría el Gobierno federal por ahora, pero financiaría el programa SNAP durante el resto del año fiscal, que finaliza el 30 de septiembre.

Los beneficios están empezando a llegar a las tarjetas EBT de los inscritos, pero la cantidad varía mucho según el estado. Algunos beneficiarios del programa han recibido la totalidad de sus beneficios este mes, mientras que otros solo han recibido una fracción de su asignación habitual, y otros siguen en la incertidumbre, sin saber si recibirán sus pagos ni cuándo.

Con la vista puesta en el correo y el oído pegado al teléfono, Katherine Broadway está muy atenta a cualquier comunicación sobre la devolución de su vital ayuda alimentaria, casi U$S 700 mensuales para su familia de cuatro. La única comunicación que ha recibido es un mensaje automático sobre retrasos en los pagos, enviado al número que aparece en el reverso de su tarjeta de beneficios.

“Esto nos está frustrando muchísimo”, dijo. “Nos dicen una cosa sobre el programa SNAP y cinco minutos después ya no llega”, dijo Broadway, una empleada de un comercio del noreste de Ohio con dos hijas pequeñas y un esposo que se dedica al hogar. “Ya estamos muy impacientes por que llegue la ayuda para el país en general”.

Mientras tanto, la pareja tuvo que pedir un préstamo rápido para comprar la comida que esperan les alcance para las próximas dos semanas. A pesar del estrés que supone hacer malabares mentales para cuadrar la despensa y el refrigerador con su cuenta bancaria, ella se muestra fuerte por sus hijas, aferrándose a la esperanza de que esta difícil situación no dure.

“No voy a mentir, tengo mis pequeños momentos de crisis nerviosa”, dijo. “Voy al baño y lloro porque me siento muy abrumada”.

En Grand Island, Nebraska, Anthony Harris sigue esperando los U$S 389 mensuales de asistencia del SNAP que recibe su familia, mientras que su madre en California recibió su asignación completa el viernes, después de que el estado dorado se apresurara a distribuir los beneficios a sus residentes. Revisa su tarjeta EBT a diario, pero aún no ha recibido ningún beneficio. El sitio web de SNAP de Nebraska continúa indicando que los pagos de noviembre “pueden retrasarse o interrumpirse” debido al cierre de Gobierno federal.

Cuando el USDA dijo la semana pasada que proporcionaría beneficios parciales y luego completos, Harris pensó que podría comprar más comida para su hijo de 16 meses, Anthony Jr., a quien le gustan especialmente los raviolis y los espaguetis con albóndigas.

“De verdad pensábamos que tendríamos comida este mes y no tendríamos que preocuparnos”, dijo Harris, de 46 años, quien junto con su esposa, Tanya, han pasado hambre en ocasiones para asegurarse de que su hijo tenga suficiente para comer.

Ahora duda que Nebraska le proporcione siquiera prestaciones parciales en un futuro próximo. Por eso, va a trabajar a tiempo completo en Burger King, aunque su actual trabajo a tiempo parcial le provoca fuertes dolores de espalda y pies.

Incluso los residentes que han recibido al menos una parte de los beneficios están confundidos y preocupados. Les preocupa gastar los fondos de sus tarjetas EBT, ya que han oído que el USDA quiere que los estados reviertan la distribución, explicó Jimmy Chen, director ejecutivo de Propel, una aplicación que 5,5 millones de hogares beneficiarios del SNAP utilizan para gestionar sus ayudas. Creen que podrían tener que pagarle al Gobierno si usan las tarjetas.

Además, quienes reciben pagos parciales preguntan a Propel por qué recibieron esa cantidad. Temen que se haya cometido un error o que en adelante reciban un monto reducido, dijo Chen.

“Les estamos pidiendo a las familias que hagan malabarismos en este momento”, dijo a CNN.

(Un abogado del Departamento de Justicia, que representa al USDA en el tribunal, dijo el lunes a un juez federal que la agencia no tiene intención de revocar los fondos de las tarjetas de los beneficiarios).

Para algunos beneficiarios del SNAP, el panorama en constante cambio ha sido simplemente demasiado difícil de soportar.

Aunque Onita Norris ha intentado mantenerse al día con los constantes cambios legales y políticos en torno a la financiación del SNAP, admite que no está pendiente de todas las novedades porque solo le genera “estrés innecesario”. Esta residente de Martinsburg, Virginia Occidental, aún no ha recibido ningún fondo correspondiente a noviembre.

Por su salud mental, esta madre soltera de dos niños pequeños está limitando la frecuencia con la que sigue las noticias.

“Obviamente podría usar el dinero, pero no voy a seguir entrando (a su cuenta SNAP) y actualizando la página cuando parece que no han resuelto esto”, dijo Norris.

A pesar de los informes sobre un posible avance en el Congreso para poner fin al cierre del Gobierno, ella sigue siendo escéptica.

“Que lo digan no significa que vaya a suceder”, dijo. “No me lo creo hasta que lo vea”.

Devan Cole, de CNN, contribuyó a este informe.