Mundial Sub-17: Venezuela ganó, Colombia se clasificó y México espera un milagro

La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA entregó este lunes un par de clasificados más a los dieciseisavos de final del torneo, con Venezuela y Colombia dando un paso al frente, y con Honduras, El Salvador y Haití despidiéndose de la peor manera. México, por su parte, hipotecó su futuro a lo que pase en los partidos del martes, cuando se cierre la fase de grupos del certamen.

La selección cafetera tiene un andar irregular en el Mundial de Qatar. Tras un debut auspicioso con empate ante Alemania y otra igualdad preocupante ante El Salvador, Colombia había quedado obligada a ganar en la última jornada, y vaya si lo hizo. Fue 2-0 contra Corea del Norte con goles de Miguel Solarte y Santiago Londoño, logrando arrebatarle el segundo puesto del grupo, que otorga la clasificación directa.

El destino de El Salvador fue muy distinto, ya que con solo un punto en tres encuentros quedó eliminado.

La selección hondureña se despidió también del Mundial Sub-17 este lunes. Dos derrotas ante Brasil y Zambia en los primeros dos partidos la dejaron pendiendo de un hilo, y el golpe final llegó con otra caída, esta vez ante Indonesia, que también necesitaba los tres puntos. Los Catrachos dieron pelea, pero fueron superados con claridad, más allá de lo que el ajustado 1-2 del marcador pueda sugerir. Fin de un sueño.

En el mismo grupo, Brasil, que ya estaba clasificado, empató 1-1 con Zambia y logró retener el liderato de la zona por mejor diferencia de gol.

La Vinotinto es una de las sorpresas de esta Copa del Mundo. Sin ir más lejos, debutó con una goleada 3-0 ante una potencia como Inglaterra. El empate contra Egipto en la segunda jornada ya la había metido entre las clasificadas, pero la goleada 4-2 a Haití de este lunes la dejó incluso como primera de la zona.

Los haitianos dieron batalla, llegando a una igualdad transitoria 2-2 tras ir dos goles abajo, pero entonces apareció la contundencia de David García para sellar el destino de ambos: Venezuela a dieciseisavos, Haití a casa.

El Tri tuvo una prueba de fuego este lunes ante Suiza y falló. La derrota en el debut 1-2 ante Corea del Sur ya había complicado los planes, pero el triunfo ante Costa de Marfil le dio una vida más. Sin embargo, los aztecas no hicieron pie ante los helvéticos, que a los 20 minutos ya tenían encaminado el triunfo y finalmente lo cerraron por 3-1.

No todo está perdido para México, pero está obligado a ver los partidos del martes con la calculadora en la mano, ya que los tres puntos conseguidos la dejan tercera, y solo los ocho mejores terceros avanzan a la siguiente instancia.

La tabla de terceros está así hasta el momento, con la diferencia de gol entre paréntesis:

Corea del Norte 4 pts. (+3)

Egipto 4 pts. (0)

Marruecos 3 pts. (+8)

República Checa 3 pts. (+4) —un partido menos—

Túnez 3 pts. (+3)

Paraguay 3 pts. (0) —un partido menos—

Arabia Saudita 3 pts. (0) —un partido menos—

México 3 pts. (-2)

Indonesia 3 pts. (-5)

Qatar 2 pts. (-1)

Uganda 1 pt. (-1) —un partido menos—

Costa Rica 1 pt. (-3)

México está en el último lugar de los terceros que accederían a dieciseisavos, pero podría quedar eliminado si Uganda o Chile, que están igualados en puntos en el Grupo K, ganan sus partidos del martes. El Tri necesita que sí o sí ninguno de los dos gane para mantenerse en ese octavo lugar.

También podría quedar eliminado si en la última jornada Nueva Zelandia, Panamá y Tayikistán ganan por una buena diferencia de goles, porque llegarían a la línea de tres puntos que también tiene México.

Los aztecas podrían ganar lugares también sin jugar, en el caso de que Paraguay y Arabia Saudita (dos terceros que también tienen 3 unidades) pierdan por dos goles o más, porque eso los dejaría empatados con México en puntos a la espera de lo que diga la diferencia de gol.

Uganda vs. Francia

Chile vs. Canadá

Uzbekistán vs. Panamá

Irlanda vs. Paraguay

Burkina Faso vs. Tayikistán

República Checa vs. Estados Unidos

Arabia Saudita vs. Malí

Nueva Zelandia vs. Austria

