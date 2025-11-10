La unidad democrática se quiebra y allana el camino para la reapertura del Gobierno

Análisis por Stephen Collinson, CNN

Los demócratas suficientes cedieron.

Un acuerdo alcanzado el domingo por la noche en el Senado podría estar a punto de resolver el cierre de Gobierno más largo de la historia, después de que un grupo de demócratas moderados retirara su demanda clave: una extensión garantizada de los subsidios de Obamacare.

El acuerdo allanó el camino para una votación en el Senado, en la que ocho senadores demócratas disidentes votaron a favor de poner fin a la obstrucción parlamentaria y superar el primer obstáculo para la reapertura del Gobierno tras casi seis semanas. Su decisión brindará alivio a millones de estadounidenses cuyas vidas se han visto gravemente afectadas por el cierre del Gobierno.

Pero el acuerdo fue rechazado por algunos líderes clave del partido y ya está provocando una oleada de protestas por parte de los progresistas, quienes acusan a sus colegas más moderados de haber cedido de forma desastrosa, otorgándole una victoria al presidente Donald Trump y dándoles la espalda a millones de estadounidenses que no pueden pagar las crecientes primas de los seguros médicos.

“No apoyaré un acuerdo que no haga nada para que la atención médica sea más asequible”, escribió en X la senadora demócrata Elizabeth Warren, destacada figura progresista. “Estamos en una emergencia sanitaria… Votar a favor de este proyecto de ley es un error”.

Podría resultar insensible interpretar la miseria humana causada por el cierre del Gobierno como una victoria partidista después de un duelo político que privó a millones de estadounidenses de beneficios alimentarios, dejó a los trabajadores federales con cheques de pago de US$ 0 y creó caos y temores de seguridad en la aviación comercial.

Pero la crisis —precipitada por la expiración de los subsidios ampliados para los planes de la Ley de Cuidado de la Salud Asequible, cuyos precios se han disparado— se libró por razones políticas complejas. Influirá en las opiniones sobre la segunda presidencia de Trump y las mayorías republicanas en el Congreso, y ayudará a definir la trayectoria del intento de recuperación del Partido Demócrata de cara a las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

El acuerdo fija una fecha para la votación en el Senado sobre los subsidios de la ACA en diciembre, pero no logra consolidar su extensión. Financia al Gobierno hasta el 30 de enero y garantiza el salario de los empleados federales que fueron suspendidos durante el cierre del Gobierno y de quienes trabajaron sin paga. Además, revierte los despidos de empleados federales realizados por Trump durante el estancamiento político y financia los cupones de alimentos hasta 2026.

Una vez que el paquete supere los trámites procesales en el Senado, la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, deberá ser convocada nuevamente para votar sobre la medida.

La noticia principal es que un número suficiente de demócratas están cediendo ante la presión sin lograr el objetivo que los llevó a retener sus votos en un proyecto de ley de financiación del Gobierno y a paralizar las operaciones federales a principios de octubre.

A primera vista, esto parece un fracaso rotundo. Los demócratas no consiguieron ningún compromiso de extender los subsidios de Obamacare, a pesar de insistir en que esa era su condición indispensable. Lo máximo que lograrán es una votación en el Senado. No hay garantía de que se apruebe un proyecto de ley para extender los subsidios, dada la mayoría republicana en el Senado. Y las perspectivas de que la Cámara de Representantes, también republicana, lo respalde parecen aún más remotas.

El senador de Vermont, Bernie Sanders, líder progresista que es independiente pero vota con los demócratas, dijo que el acuerdo corría el riesgo de provocar “un desastre político y de políticas públicas”. Añadió antes de la votación en el Senado: “En mi opinión, sería un error garrafal ceder ante Trump ahora mismo”.

Muchos demócratas destacados argumentaron que las grandes victorias de su partido en las elecciones de Nueva Jersey, Virginia y la ciudad de Nueva York la semana pasada se debieron a la forma efectiva en que sus candidatos criticaron duramente a Trump por el costo de la vida.

Ahora, en cuanto tuvieron la primera oportunidad de poner en práctica esa lección —luchar por la asequibilidad de la atención médica— se rindieron, a pesar de que las encuestas mostraban que la mayoría de los votantes culpaban a Trump del cierre del Gobierno y estaban de acuerdo con la postura demócrata.

Las repercusiones podrían ser graves, dejando al descubierto profundas divisiones en el partido que podrían demostrar que la “gran coalición” que los líderes no dejaban de mencionar tras las victorias electorales de la semana pasada es más viable en teoría que en la práctica.

Muchos demócratas, tanto dentro como fuera del Senado, mostraron su descontento. El senador de Arizona, Ruben Gallego, advirtió de que no daría la espalda a los estadounidenses que verían un fuerte aumento en sus primas de seguro médico, al votar en contra de la resolución. “En un momento en que los precios ya son demasiado altos, los estadounidenses buscan un seguro médico y se llevan una sorpresa tan desagradable que se ven obligados a contratar un plan deficiente y excesivamente caro, o directamente a no contratar ningún seguro”, declaró.

El líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, no votó a favor del acuerdo. Pero el senador de Illinois, Dick Durbin, el segundo líder del partido en la cámara, quien se jubila el próximo año y, por lo tanto, está protegido de una reacción negativa de la izquierda, lo apoyó.

Otro demócrata que votó a favor del acuerdo, el senador Tim Kaine de Virginia, representa a miles de empleados federales y celebró la medida para revertir los despidos ocurridos durante el cierre del Gobierno. También argumentó que la votación en el Senado sobre la extensión de los subsidios ampliados pondría al Partido Republicano en una situación comprometida. “Los legisladores saben que sus electores esperan que voten a favor, y si no lo hacen, podrían ser reemplazados en las urnas por alguien que sí lo haga”, dijo Kaine.

Sin embargo, las evaluaciones del punto de ruptura del estancamiento que se produjo el día 40 del cierre también deben tener en cuenta si la demanda de los demócratas era alcanzable en primer lugar y si el creciente sufrimiento provocado por el cierre, que se está convirtiendo rápidamente en una crisis nacional, estaba a punto de hacer insostenible su posición.

El senador demócrata por Pensilvania, John Fetterman, quien se opuso al cierre del Gobierno desde el principio, advirtió de que su partido podría extralimitarse al continuar con la medida. “No creo que se haya logrado mucho en los últimos 40 días, salvo mucho caos y mucha agitación”, declaró Fetterman a la prensa.

Los líderes demócratas, lidiando con la intensa furia de su base por la presidencia arrolladora de Trump y la desilusión por la desastrosa derrota del partido en las elecciones de 2024, no tenían otra opción política real que luchar, incluso si era obvio que lograr una extensión de los subsidios de Obamacare podría ser inalcanzable.

El partido podría obtener ciertos beneficios políticos por haber forzado a Trump al cierre de Gobierno más largo de la historia. Varias encuestas mostraron que cada vez más estadounidenses lo culpaban a él y a su partido en un momento en que sus índices de aprobación estaban cayendo en picado, una caída tan pronunciada que a los presidentes en su segundo mandato les cuesta revertir.

Durante el cierre del Gobierno, Trump, un multimillonario rodeado de un gabinete de millonarios y multimillonarios, pareció indiferente a las dificultades cotidianas de millones de estadounidenses. A los demócratas les resultó fácil tacharlo de cruel mientras su administración se oponía a las órdenes judiciales para restablecer los fondos de asistencia alimentaria para 42 millones de estadounidenses. Si bien Trump se ha comprometido a hablar más sobre la asequibilidad de los alimentos, esa es una impresión que podría perdurar.

Y existe una verdad incómoda que algunos progresistas prefieren ignorar. Los demócratas prácticamente no tienen poder en Washington. Han utilizado su única herramienta —la capacidad de retener sus votos en el Senado, donde se requieren 60 votos para la mayoría de las leyes— para frustrar a un presidente que casi no encuentra oposición. Eso no es poca cosa.

Trump parecía dispuesto a que el sufrimiento y la ansiedad del cierre administrativo se agravaran para millones de estadounidenses. Implícitamente, desafiaba a los demócratas a priorizar el sufrimiento de un grupo de millones de estadounidenses sobre la difícil situación que experimentaban muchos más. Ante la negativa del presidente a negociar, recaía sobre los demócratas la responsabilidad de considerar si el costo de continuar con el cierre estaba justificado.

Los progresistas ya están consternados por lo que muchos considerarán una humillante retirada de los senadores moderados. Sin embargo, otra lección que dejaron las victorias demócratas en las elecciones a gobernador de Virginia y Nueva Jersey la semana pasada fue que los candidatos moderados obtuvieron amplios márgenes de victoria. Una visión pragmática del cierre del gobierno, tal como se presentaba el domingo, era que, a medida que las consecuencias se agravaban rápidamente —con el caos en los viajes de Acción de Gracias en ciernes—, los demócratas podrían haber arriesgado perder sus avances políticos graduales si la opinión pública se volvía en su contra, al igual que contra el Partido Republicano.

En ese sentido, la clásica estrategia de acumulación de presión que históricamente acaba forzando la reapertura del Gobierno —es decir, que el daño político causado por continuar con la actividad se ve compensado por la ventaja de permanecer cerrado— volvió a funcionar, aunque tardíamente.

“Desafortunadamente, a medida que avanzamos en el segundo mes de este cierre del Gobierno republicano, se ha vuelto evidente que el presidente Trump y los republicanos de Washington están instrumentalizando su poder de maneras alarmantes para infligir un dolor y sufrimiento inimaginables a los trabajadores, como la retención total de los beneficios del SNAP y el desmantelamiento de nuestra industria turística al paralizar los viajes aéreos”, dijo la senadora demócrata Jacky Rosen de Nevada en un comunicado después de votar a favor del acuerdo de compromiso.

Pero más allá de las recriminaciones, no cabe duda de que los demócratas lograron destacar un problema fundamental —el costo desorbitado de la atención médica— para el cual el Partido Republicano parece no tener un plan viable.

El cierre del Gobierno no ha cambiado este problema: el sistema de salud está roto, la gente puede perder su seguro médico y los republicanos podrían acabar siendo los culpables si no lo solucionan, ya que son el partido en el poder.

Dado el ritmo agotador de la presidencia de Trump y las múltiples controversias que se desarrollan simultáneamente bajo el agente del caos en la Casa Blanca, parece improbable que un cierre del Gobierno ahora juegue un papel importante en las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Puede que Trump haya conseguido lo que quería.

A lo largo de su presidencia, su trayectoria empresarial y su vida, Trump siempre ha intentado imponer su autoridad. Su imagen de ganador que no cede ante la presión le permitirá salir intacto del cierre del Gobierno. Trump estaba decidido a no doblegarse ante los demócratas, empleando las tácticas intransigentes que él mismo suele utilizar. Y no lo hizo. El presidente advirtió de que no negociaría sobre la reforma sanitaria mientras el Gobierno estuviera paralizado. Y se mantuvo firme.

Pero el costo político de sus acciones en los últimos 40 días podría ser considerable. A menudo se mostró insensible, como si no le importara el verdadero sufrimiento causado por el cierre del Gobierno. Después de todo, acudió a la Corte Suprema para intentar revocar una orden judicial que le obligaba a pagar los beneficios de los cupones de alimentos. Y cuando se llegó al acuerdo en el Senado el domingo por la noche, estuvo ausente, tras asistir a un partido de los Washington Commanders de la NFL y pasar el fin de semana en su lujoso resort de Florida, lo que reforzó la impresión de que no le importan las preocupaciones económicas de los estadounidenses comunes.

Los republicanos aún no se libran de la responsabilidad por las subvenciones ampliadas del Obamacare. Los líderes del Partido Republicano se enfrentan ahora a la cuestión de si están dispuestos a dejar que expiren, en un escenario que podría dejar la atención médica fuera del alcance de millones de personas. Esta parece una postura política insostenible en la recta final de las elecciones de mitad de mandato, y se prevé que el tema cobre aún más relevancia a medida que se acerca el fin de año.

Y las profundas divisiones en el Partido Republicano —ejemplificadas de forma más gráfica durante el cierre del Gobierno por la representante de Georgia, Marjorie Taylor-Greene, con sus duras críticas a la falta de ideas de su partido en materia de atención médica— probablemente estallarán cuando la Cámara regrese tras su ausencia de varias semanas, y volverán a poner a prueba la autoridad del presidente de la Cámara, Mike Johnson.

El drama del cierre del Gobierno también reveló indicios poco comunes de que la autoridad de Trump sobre su propio partido no es absoluta en el Capitolio. Los senadores republicanos ignoraron sus exigencias de abolir la obstrucción parlamentaria, que requiere que la mayoría de los proyectos de ley obtengan 60 votos en la cámara. Tal medida le habría otorgado a Trump un poder casi ilimitado para utilizar las mayorías republicanas con el fin de transformar el país durante el próximo año.

Pero los senadores republicanos temían lo que una mayoría demócrata pudiera hacer si no se permitía la obstrucción parlamentaria. Su postura anticipaba un futuro en el que Trump no fuera la figura dominante del Partido Republicano, subrayando que la situación de presidente saliente podría ser una posibilidad incluso para un mandatario que ha roto casi todas las convenciones de su cargo.

