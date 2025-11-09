Israel recibe el cuerpo que se cree pertenece a un soldado muerto en Gaza durante el conflicto de 2014

Por Ivana Kottasová, Ibrahim Dahman y Eugenia Yosef, CNN

Israel recibió un cuerpo que Hamas afirma es el del teniente Hadar Goldin, un soldado israelí muerto hace más de una década en Gaza, informó la Oficina del primer ministro este domingo.

Goldin murió en los últimos días de la guerra de 2014 entre Israel y Hamas y su cuerpo ha sido retenido en Gaza desde entonces.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo anteriormente que las pruebas para verificar su identidad comenzarán “inmediatamente” después de que su cuerpo sea entregado.

Como en devoluciones anteriores de rehenes, Hamas entregó lo que dijo que era el cuerpo de Goldin a la Cruz Roja Internacional, que luego lo transfirió a las fuerzas armadas de Israel. La entrega fue parte del acuerdo de alto el fuego que puso fin a lo peor de los combates en Gaza hace un mes.

En un comunicado emitido la noche del sábado, la familia de Goldin dijo que están “esperando que Hadar nos sea devuelto”. Dijeron que el jefe de las fuerzas armadas israelíes habían informado sobre el “tremendo esfuerzo” para recuperar a Goldin.

La familia de Goldin ha pasado años haciendo campaña por su regreso, citando el compromiso de Israel con el principio de no dejar a nadie atrás en conflicto. La campaña internacional por el retorno de rehenes tomados durante el ataque terrorista liderado por Hamas el 7 de octubre de 2023 puso un nuevo foco en su lucha.

Goldin fue uno de los últimos cinco rehenes cuyos cuerpos permanecían en Gaza. Bajo la primera fase del alto el fuego mediado por Estados Unidos, Hamas estaba obligado a devolver a todos los rehenes, incluidos los cuerpos de quienes habían muerto.

La inteligencia israelí había evaluado previamente que puede que Hamas no sea capaz de encontrar y devolver todos los cadáveres de rehenes restantes en Gaza.

Goldin murió el 1 de agosto de 2014, solo unos días antes de que Israel retirara sus tropas de Gaza. Tenía 23 años y fue uno de los 68 soldados israelíes que murieron durante el mes y medio que duró la guerra.

Más de 2.200 palestinos murieron en ese conflicto, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la Organización de las Naciones Unidas.

Si se confirma la identidad de Goldin, su regreso reduciría el número total de rehenes fallecidos aún en Gaza a cuatro.

Tres son israelíes que murieron el 7 de octubre de 2023 y cuyos cuerpos fueron llevados a Gaza. El cuarto es un ciudadano tailandés que fue secuestrado durante el ataque. El gobierno tailandés dijo en mayo de 2024 que se presume que está muerto.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.