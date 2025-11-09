Senadores se acercan a un acuerdo para reabrir el Gobierno

Por Manu Raju, Ted Barrett y Alison Main, CNN

Varios demócratas del Senado están mostrando disposición a votar para reabrir el Gobierno si obtienen algunas concesiones clave finales de la Casa Blanca, una señal de que un gran avance podría estar al alcance en medio del cierre de Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos, según una persona involucrada en las negociaciones.

Los senadores están reunidos de nuevo este domingo desde la 1:30 p.m. hora local, en el día 40 del cierre de Gobierno, para continuar las conversaciones que buscan poner fin al cierre, luego de que el sábado no se pudiera llegar a un acuerdo.

El acuerdo emergente incluiría una medida provisional para extender la financiación del Gobierno hasta enero y estaría vinculado a un paquete más amplio para financiar completamente varias agencias clave.

El acuerdo no incluiría una extensión de los subsidios ampliados de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA, por sus siglas en inglés, también conocida como Obamacare) que están por expirar —una demanda clave de los demócratas—, pero garantizaría una votación en el Senado sobre el tema en una fecha posterior.

No hay garantías de que la extensión de los subsidios de la ACA se convierta en ley.

La fuente dijo que los demócratas reconocen que la nueva postura firme del presidente de EE.UU., Donald Trump, contra la extensión de los subsidios de la ACA impide la posibilidad real de lograr un acuerdo bipartidista sobre ese tema, por lo que varios de ellos están dispuestos a conformarse solo con una votación independiente para poner fin a la creciente crisis del cierre.

Todavía hay algunos puntos clave de desacuerdo que deben resolverse antes de que el Gobierno pueda reabrir, según la fuente. El principal de ellos es la demanda de los demócratas de reincorporar a los trabajadores federales despedidos por la administración de Trump.

No está claro cuándo se realizarán las votaciones, ya que las negociaciones finales se desarrollan entre bastidores. El líder de la mayoría en el Senado, John Thune, señaló que la votación inicial podría tener lugar tan pronto como este domingo.

El Senado votaría primero para considerar la medida provisional aprobada por la Cámara de Representantes, lo que significa que ocho demócratas tendrían que apoyarla para que avance. Luego, el Senado enmendaría ese proyecto de ley con el paquete de financiación más amplio negociado entre los dos partidos.

Si el proyecto de ley pasa en el Senado, tendría que regresar a la Cámara de Representantes para su aprobación final y enviarlo al escritorio de Trump para reabrir el Gobierno. El proceso podría tomar varios días más para completarse.

El senador republicano Lindsey Graham, de Carolina del Sur, auguró que las negociaciones bipartidistas sobre la financiación del Gobierno podrían tener un “avance” este domingo porque cree que la tensión del cierre récord está “saliendo al revés” para los demócratas.

“Creo que esta locura termina hoy”, dijo Graham en “Sunday Morning Futures de Fox News con Maria Bartiromo”, explicando que los empleados federales que no reciben sus cheques de pago, los estadounidenses perdiendo beneficios de cupones de alimentos y las cancelaciones de vuelos en todo el país muestran que el “terrorismo político” de los demócratas les está “saliendo al revés”.

Graham rechazó la demanda de los demócratas de revertir los recortes al Medicaid de la ley de política interna del presidente Donald Trump, así como la extensión de los créditos fiscales mejorados bajo el Obamacare, al que llamó “la mayor estafa del planeta”.

También elogió la sugerencia que hizo el presidente el sábado de que los miles de millones de dólares utilizados para compensar los costos de las primas del ACA sean enviados directamente a los estadounidenses para que los gasten en la compra de su propio seguro médico.

“Creo que el Gobierno va a abrir hoy porque las cabezas más frías están prevaleciendo en el lado demócrata”, predijo, agregando que espera que un grupo bipartidista de negociadores tenga un “avance” cuando el Senado regrese esta tarde y “luego hablaremos sobre cómo cambiar el Obamacare para dar el dinero a la gente en vez de a las compañías de seguros”.

“El Gobierno reabrirá hoy. No vamos a hablar sobre el cuidado de salud hasta que esto suceda”, dijo.

El líder de la mayoría del Senado, John Thune, enfrió este fin de semana una propuesta del líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, que ofrecería suficientes votos demócratas para acabar con el cierre parcial del Gobierno a cambio de una extensión de un año de la ACA ampliada.

