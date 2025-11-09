Cómo han cambiado los roles de las agencias federales en la batalla migratoria de Trump

Por Andy Rose, CNN

El compromiso del presidente Donald Trump de llevar a cabo el mayor programa de deportación interna en la historia de Estados Unidos —expulsando a un millón de personas al año— es uno de sus objetivos principales.

Su administración ha reclutado a varias agencias federales para reforzar las operaciones de control migratorio en todo el país.

Agentes vestidos con ropa de camuflaje están mostrando su presencia en ciudades como Los Ángeles, Chicago, Memphis, Washington y Nueva York, a menudo enfrentándose con manifestantes en el proceso.

Algunos agentes trabajan para agencias como la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP, por sus siglas en inglés), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Guardia Costera de EE.UU., todas bajo la supervisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Otros son miembros de la Guardia Nacional, la rama de reserva del Ejército y la Fuerza Aérea.

A continuación, una mirada a las agencias involucradas y cómo sus funciones, a menudo complejas y superpuestas, han evolucionado bajo la política de deportación de la administración actual.

Cómo comenzó

En sus propias palabras, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. “es una de las organizaciones de aplicación de la ley más grandes del mundo y tiene la misión de mantener a los terroristas y sus armas fuera de EE.UU. mientras facilita los viajes y el comercio internacional legales”.

La agencia comenzó como la Administración de Aduanas en 1789 para recaudar aranceles, que en ese momento eran la principal fuente de ingresos del Gobierno federal.

En ese entonces, Estados Unidos era efectivamente un país de “fronteras abiertas” hasta la aprobación de una ley en 1875 que bloqueó la inmigración de la mayoría de las mujeres chinas con el argumento de frenar la prostitución y la trata de personas.

Las inspecciones fronterizas federales completas bajo una nueva agencia comenzaron en 1891, que más tarde se convirtió en el Servicio de Inmigración y Naturalización.

Las funciones de hacer cumplir la ley migratoria y recaudar aranceles y derechos aduaneros permanecieron separadas hasta poco después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, cuando un esfuerzo por consolidar más agencias bajo el nuevo Departamento de Seguridad Nacional creó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza en 2003.

“El objetivo era crear una agencia única y enfocada responsable de los asuntos en la frontera”, dijo Doris Meissner, excomisionada del Servicio de Inmigración y Naturalización de EE.UU. y ahora en el Migration Policy Institute, a CNN.

La agencia, de gran tamaño, cuenta con más de 60.000 empleados, incluidos unos 20.000 agentes de la Patrulla Fronteriza, todos con una sola misión: “Proteger al pueblo estadounidense, salvaguardar nuestras fronteras y mejorar la prosperidad económica de la nación”.

Cómo va

Dos décadas después, la división de la Patrulla Fronteriza de la CBP ha asumido un papel cada vez más importante en acciones migratorias de alto perfil bajo Trump, con el jefe de sector Gregory Bovino emergiendo como el rostro visible de “Operación Midway Blitz”. La iniciativa apunta a “los peores criminales extranjeros ilegales en Chicago”, según el DHS.

Agentes armados, que antes detenían a migrantes en las fronteras de EE.UU. y frenaban operaciones de tráfico de drogas y personas, ahora custodian instalaciones federales de inmigración que son escenario de protestas migratorias.

“Estos oficiales no están acostumbrados a controlar disturbios civiles urbanos; tampoco están capacitados para hacerlo”, testificó el excomisionado de la CBP Gil Kerlikowske en una demanda presentada por periodistas. La demanda surgió por lo que llamaron “violencia abrumadora e ilegal” contra manifestantes en Los Ángeles este verano, una respuesta también dirigida por Bovino.

Las tensiones de los enfrentamientos violentos del verano entre agentes migratorios y manifestantes continuaron intensificándose este otoño en las ciudades más grandes de Estados Unidos.

Jason Houser, exfuncionario del DHS, dijo que la administración actual está poniendo a los agentes de la Patrulla Fronteriza en situaciones de seguridad y control de multitudes para las que no están preparados.

“Están entrenados para la interdicción fronteriza, amenazas terroristas, interdicción de drogas en lanchas rápidas”, dijo Houser. “Esas tácticas no son para la desescalada de protestas o disturbios. Esa no es su capacitación principal”.

En Chicago, la imagen imborrable de un pastor con alzacuello clerical alcanzado en la cabeza por una bola de pimienta disparada por agentes en la azotea de un edificio de ICE es una violación directa de la política de uso de la fuerza de la CBP.

Según la normativa, los agentes que utilicen proyectiles de pimienta “no deberán apuntar intencionadamente a la cabeza, el cuello, la columna vertebral ni la ingle del objetivo, a menos que el uso de fuerza letal sea razonable”.

Sin embargo, Bovino, quien ha afirmado que los agentes han actuado de forma proporcional y en respuesta a ataques de manifestantes, expresó ambivalencia respecto a las lesiones sufridas por los manifestantes, lo cual también constituye una violación directa de la política de uso de la fuerza de la CBP.

“Si alguien es alcanzado por una bala de pimienta, es su responsabilidad”, declaró Bovino a CBS News en octubre. “No protesten ni entren sin permiso”.

Al igual que muchas agencias policiales desde el 11-S, la CBP ha reforzado considerablemente su equipamiento con armamento y aeronaves de estilo militar, incluyendo una flota de helicópteros Black Hawk y drones Predator.

Este equipamiento se utilizó en una redada nocturna en el barrio South Shore de Chicago, donde agentes con equipo táctico descendieron en rappel desde un helicóptero Black Hawk e irrumpieron por las ventanas de un edificio de apartamentos para evacuar a familias de sus hogares. “He pasado gran parte de mi vida en bases militares, y lo que vi fue como una invasión”, dijo el vecino Darrell Ballard.

La demostración de fuerza en la Operación Midway Blitz incluso incluyó el envío de lanchas rápidas —del tipo que se suele ver en los canales que bordean las fronteras del país— para patrullar el río Chicago, a la sombra del Hotel y Torre Internacional Trump de la Ciudad de los Vientos.

Las embarcaciones “son de Detroit. Son patrulleras de interdicción que vigilan la frontera entre Canadá y Michigan”, dijo Houser, quien teme que su presencia en Chicago deje vulnerable la frontera norte.

“Si no están en Michigan, ¿significa que las rutas de contrabando están abiertas ese día, pero que estaban patrullando el río Chicago como si fuera el Día de San Patricio?”

La CBP no ha aclarado si los recursos de la Patrulla Fronteriza utilizados en el río Chicago afectaron las operaciones a lo largo de la frontera canadiense y no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.

Si bien una ciudad a más de 640 kilómetros del cruce fronterizo internacional más cercano puede parecer una elección inusual para detenciones y registros exhaustivos, existe un vacío legal.

La CBP puede realizar legalmente registros sin orden judicial de vehículos y propiedades que se cree están involucrados en violaciones de inmigración en cualquier lugar dentro de un radio de 160 kilómetros de la frontera o costa de Estados Unidos. La agencia también incluye toda la costa del lago Michigan, que se encuentra completamente dentro de Estados Unidos, como el “equivalente funcional” de una frontera internacional. Según la política de la CBP, Chicago es una ciudad fronteriza tanto como El Paso, Texas.

“Es necesario que el control fronterizo sea lo más moderno y esté lo más actualizado posible en términos de tecnología”, dijo Meissner. “Pero debe llevarse a cabo en la frontera, porque ese es el punto de cruce”.

Cómo comenzó

Al igual que su pariente CBP, el ICE se creó como parte del nuevo Departamento de Seguridad Nacional en 2003. Pero además de tener un nombre más llamativo, ICE tenía una misión diferente: centrarse en el interior del país para capturar y deportar a inmigrantes indocumentados, además de investigar “el contrabando de narcóticos, la trata de personas, la violencia de pandillas, el lavado de dinero y otros delitos financieros”, según el sitio web de la agencia.

Para cumplir con estas dos tareas muy diferentes, la agencia tiene dos divisiones: Operaciones de Cumplimiento y Deportación, que deporta a personas que están en el país ilegalmente, e Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), donde los agentes “inician y llevan a cabo investigaciones sobre delitos transnacionales”.

Durante la administración Biden, HSI tomó medidas para cambiar su imagen y creó su propio sitio web para tratar de diferenciar su trabajo de las deportaciones.

“El lado de la aplicación civil de la ley migratoria de la misión del ICE no es lo que hace HSI”, dijo Katrina Berger, entonces directora asociada ejecutiva de HSI, a ABC News el año pasado, unos meses antes de jubilarse.

Cómo va

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump dejó claro que ICE —incluida HSI— tiene un enfoque único bajo su administración.

“La misión principal de (HSI) es la aplicación de … (las leyes) relacionadas con la entrada ilegal y la presencia no autorizada de extranjeros en Estados Unidos”, dijo el presidente en un decreto firmado el Día de la Investidura.

El parche de HSI en los uniformes se ha vuelto una imagen común en las redadas migratorias. Fue la agencia principal en la operación en una planta de Hyundai en Georgia en septiembre, donde detuvieron a casi 500 trabajadores acusados de estar en el país ilegalmente.

Si bien HSI suele liderar los temas de cumplimiento en lugares de trabajo, exlíderes de la agencia temen que aumentar el enfoque de HSI en la expulsión de trabajadores indocumentados del país se haga a costa de investigar peligros más significativos para Estados Unidos, como el combate a la importación de fentanilo y el tráfico de armas.

“HSI, dentro del ICE, siempre se ha enfocado en el tráfico de personas, la trata sexual, los delitos cibernéticos, las amenazas en la Deep Web contra los niños”, dijo Houser, quien fue jefe de ICE durante la administración Biden. “Lo que vemos ahora es un cambio fundamental que aleja ese enfoque de la seguridad nacional”.

La agencia también ha enfrentado críticas por las tácticas agresivas utilizadas por agentes del ICE al ejecutar la política migratoria del presidente. Migrantes han sido sacados de autos, detenidos en las calles y derribados en tribunales por agentes enmascarados.

Las tácticas de mano dura también se han utilizado para controlar multitudes en protestas, donde agentes federales han usado en ocasiones proyectiles de pimienta, balas de goma y gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes.

Los agentes del ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. están entrenados “para usar la mínima cantidad de fuerza necesaria para resolver situaciones peligrosas y priorizar la seguridad del público y de ellos mismos”, dijo la vicesecretaria adjunta de DHS, Tricia McLaughlin, en un comunicado.

Los agentes federales bajo el DHS están “altamente capacitados” en tácticas de desescalada y “reciben regularmente capacitación continua sobre el uso de la fuerza”, dijo McLaughlin.

El gobernador demócrata de Illinois no estuvo de acuerdo, acusando a los agentes de provocar a los manifestantes.

“ICE está causando este caos”, dijo el gobernador J. B. Pritzker. “Son ellos quienes lanzan gas lacrimógeno cuando la gente protesta pacíficamente”.

El representante estatal de Illinois, Hoan Huynh, dice que lo vivió en carne propia tras acusar a un agente de ICE de apuntarle con un arma cuando seguía a un vehículo de ICE.

“Estos son agentes de ICE que llevan máscaras. Sus placas no son muy claras”, dijo Huynh a CNN.

El DHS no comentó si se desenfundó un arma, pero McLaughlin acusó a Huynh de “acosar a las fuerzas del orden” y dijo que los agentes tuvieron que “evaluar si representaba una amenaza”.

El encuentro de Huynh demuestra la dificultad que tiene la gente para saber a qué agencia pertenece un agente, especialmente porque la mayoría de las agencias del DHS no tienen uniformes estándar.

El video del incidente muestra a los agentes de ICE con uniformes de camuflaje marcados con la palabra “POLICE”. El parche de hombro color canela y oliva de la agencia se mezcla con el esquema de colores del camuflaje. En una mochila, otro agente está identificado como parte del “SRT”, el Equipo de Respuesta Especial de ICE, con entrenamiento tipo SWAT. Otro uniforme parece decir BORTAC, la unidad táctica de la Patrulla Fronteriza. Ninguno de los uniformes vistos en el video decía específicamente ICE.

Una jueza federal en Chicago expresó su propia preocupación por la confusión que se genera cuando los agentes no están claramente identificados, emitiendo una orden para que todos los agentes “deban portar identificación visible”.

“La forma en que actúan sin ninguna identificación visible —ni siquiera que son fuerzas del orden, mucho menos de qué agencia— realmente es algo sin precedentes a esta escala, y creo que es muy peligroso”, dijo Scott Shuchart, alto funcionario de ICE durante la administración Biden.

No se trata solo de los uniformes: los agentes federales enmascarados también se han convertido en la nueva imagen distintiva de la ofensiva migratoria de la administración Trump.

Funcionarios del DHS dicen que las máscaras son necesarias para enfrentar las crecientes amenazas contra los agentes de ICE, incluyendo la violencia de manifestantes y la divulgación de información personal (doxxing).

El director interino del ICE, Todd Lyons, ha dicho que los agentes federales se cubren el rostro para proteger a sus familias después de que algunos han sido identificados públicamente y luego acosados en línea, junto con sus familiares.

“No soy partidario de las máscaras en absoluto, pero si va a mantener seguros a los agentes, si va a evitar que la gente use inteligencia artificial avanzada para averiguar sus direcciones y la información de sus familias, entonces, por supuesto, los dejaré hacerlo”, dijo a NewsNation en octubre.

John Sandweg, director interino del ICE bajo el presidente Barack Obama y exconsejero general interino del Departamento de Seguridad Nacional, ha participado en decenas de patrullajes durante su gestión y dijo que nunca vio a nadie usar una máscara.

“Cuando estás en el ICE y en el DHS, la primera y más alta prioridad es la seguridad del personal, y tienes que hacer lo necesario para protegerlos, pero creo que no hay duda de que esto ha ido más allá de lo que permitiría cualquier política razonable, y realmente debe ser una situación en la que sea la excepción, no la regla”, dijo.

Cómo comenzó

La Guardia Costera se creó en 1915 tras la fusión de agencias que se enfocaban en la evasión de impuestos marítimos y la respuesta a emergencias en alta mar. La Guardia Costera es responsable de la “seguridad, protección y administración” en el agua.

Con los años, su jurisdicción se ha expandido para incluir vías navegables interiores, costas, puentes y puertos.

Es la única agencia del Gobierno que es una rama militar pero opera como agencia civil de aplicación de la ley en tiempos de paz. La Guardia Costera ha estado bajo mando civil desde el final de la Segunda Guerra Mundial, y el DHS está a cargo de la agencia desde 2003.

Cómo va

La estructura híbrida única de la Guardia Costera, que combina los mundos militar y civil, le da a Trump una gran flexibilidad en su despliegue. Pero la administración ha centrado su atención principalmente en áreas urbanas en lugar de vías navegables, relegando a la Guardia Costera a un papel de apoyo.

La Guardia Costera dijo que se estaba preparando para apoyar a los agentes de la CBP en la base de la Guardia Costera en Alameda, California.

Está trabajando con otras agencias para “detectar, disuadir e interceptar a extranjeros ilegales, narcoterroristas e individuos con intenciones de terrorismo u otras actividades hostiles antes de que lleguen a nuestra frontera”, dijo la Guardia Costera a la filial de CNN KCRA.

El mes pasado, “personal de la Guardia Costera disparó sus armas de manera defensiva” contra un camión U-Haul que retrocedía hacia ellos fuera de la base de la Guardia Costera en Alameda, donde se había realizado una protesta contra un despliegue federal anticipado en el Área de la Bahía de San Francisco.

Ningún miembro de la Guardia Costera resultó herido, dijo el DHS en ese momento, y la lesión del conductor no ponía en riesgo su vida, según la Oficina del Fiscal Federal del Distrito Norte de California.

Posteriormente, Trump canceló los planes de “reforzar” recursos en San Francisco después de que amigos, incluidos los ejecutivos tecnológicos locales Jensen Huang de Nvidia y Marc Benioff de Salesforce, le dijeran que San Francisco había logrado “avances sustanciales” contra el crimen.

Cómo comenzó

La Guardia Nacional dice que sus orígenes se remontan a más de un siglo antes de la Guerra de Independencia, cuando la Colonia de la bahía de Massachusetts estableció su propia milicia permanente. Pero la organización actual no surgió hasta 1933, cuando la Ley de Movilización de la Guardia Nacional creó una estructura única de dos niveles.

La Guardia Nacional de hoy desciende de las milicias estatales y también es la reserva de combate del Ejército y la Fuerza Aérea. La Guardia Nacional está bajo la dirección del gobernador de su estado, quien decide cuándo y dónde desplegar tropas. El presidente tiene control total sobre la Guardia Nacional del distrito de Columbia y también puede federalizar la Guardia Nacional de los estados para operaciones dentro de EE.UU. en caso de emergencia, cuando las “fuerzas regulares” no puedan hacer cumplir la ley federal. Exactamente qué significa la ley por “fuerzas regulares” aún se debate en los tribunales.

Antes de las convocatorias de Trump este año en Los Ángeles, Chicago y Portland, Oregon, la última vez que la Guardia Nacional fue puesta bajo control federal para una operación dentro de las fronteras estadounidenses fue durante los disturbios de Los Ángeles en 1992, y en ese momento fue coordinada con funcionarios estatales.

Cómo va

El intento de la administración Trump de invocar una ley rara vez utilizada para desplegar tropas de la Guardia Nacional en varias de las principales ciudades estadounidenses para frenar el crimen y sofocar protestas ha sido una de las medidas más llamativas y legalmente agresivas del presidente, y una que se ha enfrentado repetidamente a desafíos legales.

Recientemente, la administración Trump intentó desplegar a cientos de miembros de la Guardia Nacional para proteger instalaciones del ICE que han sido blanco de manifestantes en Chicago y Portland, comparando las ciudades con una zona de guerra y diciendo que allí existe “una rebelión o peligro de rebelión”.

“Si miras un lugar como Portland, es simplemente… es ridículo cuando dicen que no hay problema. El lugar… estuvo en llamas el fin de semana”, dijo el presidente el mes pasado.

Pero ambos despliegues han sido detenidos por jueces federales que afirman que no hay justificación para involucrar a las fuerzas militares.

En agosto, Trump anunció que pondrá al Departamento de Policía de la ciudada de Washington, “bajo control federal directo” y desplegará tropas de la Guardia Nacional en la capital del país, diciendo que la medida busca restaurar el orden en la ciudad. El presidente se ha quejado repetidamente del aumento de la delincuencia en la capital, pero las cifras generales de delitos son más bajas este año que en 2024.

Más de 2.000 miembros de la Guardia Nacional en la ciudad de Washington están desplegados por toda la urbe en estaciones de metro y monumentos o memoriales, mientras que otros soldados y aviadores ayudan con “proyectos de embellecimiento”, como recoger basura, replantar césped y esparcir mantillo.

La misión en curso cuesta alrededor de US$ 1 millón al día, según estimaciones de expertos a CNN.

El presidente llevó el modelo de refuerzo policial a Memphis, Tennessee, en un intento de combatir la delincuencia. La medida marcó el primer esfuerzo de este tipo en un estado republicano, y los republicanos de Tennessee, incluido el gobernador Bill Lee, dieron la bienvenida al anuncio.

Al igual que en Washington, las tropas de la Guardia Nacional en Memphis no solo están dedicadas a asegurar propiedades federales, sino que también apoyan a las fuerzas del orden locales en sus operaciones.

Aunque el liderazgo de la ciudad no estuvo de acuerdo con el despliegue de la Guardia Nacional, los funcionarios han cooperado y han informado a los residentes que las tropas estarán “sirviendo como ojos y oídos adicionales en nuestros vecindarios”.

“Quiero dejar claro que no pedí la presencia de la Guardia Nacional y no creo que sea la forma de reducir la delincuencia”, dijo el alcalde Paul Young en septiembre. “Sin embargo, esa decisión ya se ha tomado”.

Young y otros dijeron que querían que la fuerza de tarea se enfocara en perseguir a delincuentes violentos en lugar de usar su presencia para asustar, acosar o intimidar al público en general.

Funcionarios electos demócratas en Tennessee presentaron una demanda para intentar detener el despliegue en Memphis, pero el tribunal aún no ha tomado ninguna medida.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Priscilla Alvarez y aportes de la diseñadora gráfica Leah Abucayan y del editor fotográfico Austin Steele, de CNN.