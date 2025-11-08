Tornado “sin precedentes” arrasa el sur de Brasil y deja al menos seis muertos

Por Lucas Schroeder y Flávio Coelho, CNN Brasil

Un tornado devastador arrasó un estado del sur de Brasil, lo que dejó al menos seis muertos y más de 400 heridos, según informaron las autoridades locales.

El gobernador del estado, Ratinho Júnior, describió el tornado como una “catástrofe sin precedentes en la historia del estado de Paraná”.

Según Simepar, el servicio meteorológico estatal, los vientos podrían haber superado los 250 km/h (155 mph) en la devastada localidad de Rio Bonito do Iguaçu. El tornado afectó aproximadamente al 90 % de las viviendas y edificios comerciales del municipio, según el gobierno estatal.

“Es improbable que alguna casa, o incluso algún edificio comercial, quede en pie. Vimos silos y gasolineras colapsando”, declaró el gobernador.

Imágenes aéreas mostraron la destrucción causada por el tornado: techos arrancados de los edificios, y algunos reducidos a escombros.

Entre los seis fallecidos en Rio Bonito do Iguaçu hay tres hombres de 49, 57 y 83 años, y dos mujeres de 47 y 14 años. Otro hombre de 53 años murió en la cercana ciudad de Guarapuava. Y una persona permanece desaparecida.

La cifra de víctimas podría aumentar, ya que los equipos de rescate siguen recibiendo información de familiares. Según la última actualización del Gobierno, aún se está recopilando información sobre las personas sin hogar y desplazadas.

Se ha declarado el estado de calamidad pública en el estado, lo que permite al Gobierno adoptar medidas de emergencia para movilizar recursos y solicitar apoyo federal.

Climatempo, un canal de televisión brasileño especializado en pronósticos meteorológicos, informó que el ciclón está asociado a un frente frío y podría generar ráfagas de viento superiores a los 100 km/h en estados como Rio Grande do Sul, Santa Catarina y São Paulo. El pronóstico indica que el fenómeno se desplazará por el mar hasta el domingo, afectando también la costa de Río de Janeiro y Espírito Santo.

Las autoridades instan a la población a evitar espacios abiertos y a estar atenta a estructuras, árboles y líneas eléctricas debido al riesgo de caídas y accidentes.

