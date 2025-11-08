La aleatoriedad del desastre aéreo de UPS conmociona a los clientes del “happy hour” de un popular bar local

Por Ray Sanchez, CNN

Los clientes habituales del “happy hour” ya se estaban reuniendo en Stooges Bar & Grill menos de dos horas antes del inicio del partido inaugural de la temporada de baloncesto masculino de la Universidad de Kentucky el martes por la noche.

Unos 30 clientes ocupaban los taburetes de madera del local ambientado de forma clásica, ubicado en una zona industrial a pocos kilómetros del centro de Louisville. Solo los Cardinals de la Universidad de Louisville atraen a una multitud más grande que esa antes de un partido.

Rodeado de televisores de pantalla grande y carteles de la cerveza nacional y otras promociones, el sencillo bar familiar cerca del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville es popular entre los trabajadores de la cercana planta de manejo de paquetes de United Parcel Service y la planta de ensamblaje de SUV de Ford.

Para el partido inaugural de Kentucky, Stooges ofrecía camarones a 59 centavos todo el día.

“Acababa de pedir mi primera cerveza y se fue la luz”, recordó Bryson Beck, cliente habitual de Stooges.

Kyla Kenady, que trabajaba esa tarde, le entregó una cerveza, se dio la vuelta y miró hacia afuera donde vió “un avión en llamas cayendo”.

El primer informe del accidente “catastrófico” de un avión UPS MD-11 fue alrededor de las 5:15 p.m., hora de Miami, del martes, según funcionarios estatales. El desastre causó la muerte de al menos a 14 personas y destruyó negocios y edificios cercanos.

“Este avión apenas evitó un restaurante/bar”, dijo el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, a CNN. “Estuvo muy cerca de una planta Ford muy grande con cientos o incluso mil trabajadores”.

La aleatoriedad del desastre ha dejado a los locales en estado de shock.

Debbie Self, quien, junto con su difunto esposo Rodger, abrió Stooges hace más de 40 años, dijo que los bomberos le dijeron que el avión cayó a unos 100 metros de su negocio.

“Estuvo cerca. Nos dijeron: ‘No sabemos cómo lo lograron’”, dijo Self, quien estaba cenando en otro lugar en el momento del accidente.

El avión de carga de UPS se precipitó después de que un motor se desprendiera durante el despegue, dijeron las autoridades. Había alcanzado una altitud de 144 metros y una velocidad de 337 km/h cuando cayó a tierra, según los investigadores del accidente.

Además de los tres miembros de la tripulación de UPS identificados del avión, nueve miembros de la comunidad han sido reportados como desaparecidos, dijo el alcalde de Louisville, Craig Greenberg. Se creía que estaban en la zona en ese momento.

El accidente dejó un rastro de destrucción y un campo de escombros de casi 1 km de largo, devastando múltiples pequeños negocios, como Grade A Auto Parts, donde los restos retorcidos y ennegrecidos de los edificios se encontraban en el fondo de lo que un funcionario de Kentucky describió como un cielo “apocalíptico” lleno de cenizas y un olor acre en el aire.

Mientras las llamas ardían y las puertas se derretían, la gente saltaba por las ventanas y corría, y algunos empleados ayudaban a proteger a otros del creciente infierno en la planta de reciclaje, según su propietario.

Un video de la escena mostraba una montaña de humo de color carbón emanando de los edificios que estaban en llamas. En otro video en la instalación, un hombre gritó: “¿Todos lograron salir?”. Cuando otra persona responde “No”, él grita: “¿Cómo que no?”.

“Pensé que era el fin del mundo”, dijo a CNN Robert Sanders, un empleado de 50 años de la planta. Vivía en una casa rodante en el sitio de la instalación que cree que fue destruida junto con todas sus pertenencias personales.

Las imágenes del accidente mostraron una enorme ola de humo y llamas elevándose hacia el cielo cerca del aeropuerto después de que el avión, volando bajo, lucha por ganar altura y luego estalla en una enorme bola de fuego al impactar.

En Stooges, Kenady entró en modo de “lucha o huida”. El avión en llamas pareció volar justo sobre las canchas de voleibol en el estacionamiento.

“Me di la vuelta, corrí por el bar y grité a todos que un avión se estaba por estrellar, agarré mis cosas, mi teléfono, mi bolso, salí corriendo por la puerta mientras todos, en pánico, salían al mismo tiempo”, dijo.

Se subió a su auto y, al otro lado de la calle, sintió que el suelo temblaba y una aterradora ráfaga de aire caliente.

Fue un escenario horrible que Kenady dijo que ya había pasado por su mente antes. Es que el rugido de los aviones al despegar es tan fuerte que la gente normalmente tiene que pausar sus conversaciones en el bar.

“Pensamos que algo así podría pasar, pero nunca piensas que te va a pasar a ti”, dijo sobre el desastre.

Beck, el cliente del bar, no pasó de su primera cerveza. Las luces se apagaron, y luego escuchó “el mayor estruendo”. El edificio tembló.

“He estado en terremotos en California antes y ninguno se compara con lo que se sacudió este lugar”, dijo. “Todos empezaron a entrar en pánico y luego hubo más explosiones”.

Beck salió corriendo hacia afuera. Una espesa nube de humo negro envolvía el cielo de la tarde. “Pensé que tal vez un país nos estaba bombardeando”, dijo.

Se encontró con un amigo, que quería correr hacia la escena del accidente para ayudar.

“No somos bomberos. No somos socorristas. No tenemos equipo”, le dijo Beck a su amigo. “Tenemos que irnos”.

Si el avión se hubiera estrellado a unos cientos de pies de donde cayó, dijo Beck, “yo no estaría hablando contigo ahora mismo.”

Stooges ha estado en funcionamiento desde 1984, según un obituario del esposo de Self, quien cofundó el negocio con ella.

“Por favor, únanse a nosotros en oración por las víctimas, sus familias y todos los valientes socorristas”, escribió Self en la página de Facebook del bar.

“Yo sí creo que Rodger protegió ese lugar y a todos los que estaban dentro, envolviéndolo con sus alas de ángel”, comentó un local en Facebook, refiriéndose a Stooges y al difunto esposo de Self.

Otro bar de Louisville ha ofrecido empleos temporales a los empleados de Stooges que ahora están sin trabajo, según Self, quien también ha iniciado una campaña de recaudación de fondos para sus más de 40 empleados.

“Tuvimos mucha suerte. Otros no tuvieron tanta suerte”, dijo Self.

En el momento del accidente, Self dijo que estaba cenando a unas tres millas de Stooges. Recibió una llamada de un empleado y corrió al bar, pero no pudo acercarse.

“Pensé que ya no estaría”, dijo sobre Stooges. “No puedo creer que haya sobrevivido. De ahora en adelante siempre será conocido como un lugar que quedó intacto en medio de una zona de guerra”.

Stooges parece no haber sufrido daños, pero Self dijo que no está segura de cuándo podrá reabrir. Su estacionamiento, que normalmente es un lugar para luchas y partidos de voleibol, ahora es una morgue temporal.

