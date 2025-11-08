Difunden imágenes de Trump con los ojos aparentemente cerrados durante evento en el Despacho Oval

Por Kevin Liptak y Samantha Waldenberg, CNN

Las imágenes de Donald Trump aparentemente cerrando los ojos durante un anuncio en el Despacho Oval esta semana se viralizaron en las redes sociales este fin de semana, y los opositores del presidente aprovecharon las imágenes para cuestionar el desempeño de Trump en el cargo.

Trump participó el jueves en un anuncio sobre la reducción de precios de medicamentos populares para bajar de peso, hablando desde detrás del escritorio presidencial junto con otros funcionarios.

Por momentos, Trump parecía tener los ojos cerrados, y en otros, parecía esforzarse por mantenerlos abiertos. En ocasiones, se frotaba los ojos.

Las imágenes suscitaron rápidas críticas por parte de los detractores de Trump. La oficina de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, uno de los principales adversarios del presidente, publicó imágenes del evento y escribió: “¡El Don dormilón ha vuelto!”.

La portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers, declaró a CNN que “el presidente no estaba durmiendo; de hecho, habló durante todo el evento y respondió a numerosas preguntas de la prensa durante este anuncio, que representa una reducción histórica en los precios de dos medicamentos que ayudan a los estadounidenses que padecen diabetes, enfermedades cardíacas, obesidad y otras afecciones. Este anuncio del presidente Trump ahorrará una cantidad significativa de dinero e innumerables vidas estadounidenses, y sin embargo, los medios de comunicación liberales, en decadencia, prefieren difundir una narrativa falsa en lugar de informar sobre la noticia”.

Trump aparece en público con regularidad y participa en largas sesiones de preguntas y respuestas con periodistas. Sus asesores y miembros del gabinete suelen elogiar su energía y afirman recibir llamadas o mensajes suyos a cualquier hora.

Un día antes del evento del jueves, Trump viajó a Miami para pronunciar un discurso económico de más de una hora. También completó una gira por tres países de Asia a finales del mes pasado.

Sin embargo, las dudas sobre la salud de Trump persisten desde que asumió la presidencia, convirtiéndose en el hombre de mayor edad en ser investido para el cargo. El presidente, de 79 años, declaró el mes pasado que se sometió a una resonancia magnética durante un examen físico en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, sin explicar el motivo.

Durante el verano, la Casa Blanca anunció que los médicos examinaron a Trump por hinchazón en las piernas y le diagnosticaron insuficiencia venosa crónica. Se trata de una afección en la que las válvulas dentro de ciertas venas no funcionan correctamente, lo que puede provocar que la sangre se acumule en las venas.

Todos los presidentes, en algún momento, han parecido cansados ​​en público. Incluso un presidente mucho más joven como Barack Obama se frotaba ocasionalmente los ojos cansados ​​durante largas cumbres.

Trump ha criticado duramente al expresidente Joe Biden por su falta de energía, apodándolo “Joe el dormilón” durante la campaña electoral del año pasado y sigue utilizando ese sobrenombre. Biden, el presidente de mayor edad en la historia, también fue visto en ocasiones cerrando los ojos durante actos públicos.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.