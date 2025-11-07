Mapa de los atrasos y cancelaciones de vuelos en EE.UU.

Por Matt Stiles, Byron Manley, Gillian Roberts, Curt Merrill, Alex Leeds Matthews y Pete Muntean, CNN

Los estadounidenses ya sienten los efectos de los retrasos y cancelaciones de vuelos en decenas de aeropuertos concurridos del país.

CNN realiza un seguimiento de las demoras y cancelaciones de vuelos con origen, destino o escala en Estados Unidos utilizando datos de FlightAware. Las cifras se actualizan cada 15 minutos.

Según datos de FlightAware, el año pasado se registraron, en promedio, unos 5.600 retrasos diarios y unas 340 cancelaciones diarias.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.