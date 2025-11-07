Estos son los nominados a los Premios Grammy 2026: lista completa por categorías

Por Dan Heching, CNN

Ya están los nominados a los Premios Grammy 2026.

Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación, inauguró hoy la temporada de votaciones de los Grammy con una serie de anuncios grabados repletos de estrellas, entre ellas Sabrina Carpenter, Sam Smith y Sharon Osbourne.

La gala premia la mejor música publicada durante un período que este año abarca del 31 de agosto de 2024 al 30 de agosto de 2025. Por lo tanto, no esperen ver entre los nominados a “The Life of a Showgirl” de Taylor Swift (publicado el 3 de octubre).

Los ganadores serán anunciados en la ceremonia de los Premios Grammy que tendrá lugar en el Crypto.com Arena del centro de Los Ángeles el domingo 1 de febrero.

Aquí les presentamos algunos de los nominados en las 95 categorías:

ÁLBUM DEL AÑO

“DeBÍ TiRAR MáS FOToS”, Bad Bunny

“SWAG”, Justin Bieber

“Man’s Best Friend”, Sabrina Carpenter

“Let God Sort Em Out”, Clipse, Pusha T y Malice

“Mayhem”, Lady Gaga

“GNX”, Kendrick Lamar

“MUTT”. Leon Thomas

“CHROMAKOPIA”, Tyler, the Creator

GRABACIÓN DEL AÑO

“DtMF”, Bad Bunny

“Manchild”, Sabrina Carpenter

“Anxiety”, Doechii

“WILDFLOWER”, Billie Eilish

“Abracadabra”, Lady Gaga

“luther”, Kendrick Lamar w/ SZA

“The Subway”, Chappell Roan

“APT.”, Rosé y Bruno Mars

CANCIÓN DEL AÑO

“Abracadabra”, Lady Gaga

“Anxiety”, Doechii

“DtMF”, Bad Bunny

“Golden”, KPop Demon Hunters

“luther”, Kendrick Lamar w/ SZA

“Manchild”, Sabrina Carpenter

“WILDFLOWER”, Billie Eilish

MEJOR ARTISTA NUEVO

Olivia Dean

Katseye

The Marias

Addison Rae

sombr

Leon Thomas

Alex Warren

Lola Young

MEJOR INTERPRETACIÓN POP SOLISTA

“Daises”, Justin Bieber

“Manchild”, Sabrina Carpenter

“Disease”, Lady Gaga

“The Subway”, Chappell Roan

“Messy”, Lola Young

MEJOR INTERPRETACIÓN POP DE DÚO/GRUPO

“Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande

“Golden”, HUNTR/X: EJAE, Audrey Nuna, REI AMI

“Gabriela”, Katseye

“APT.”, Rosé y Bruno Mars

“30 for 30”, SZA con Kendrick Lamar

MEJOR ÁLBUM DE RAP

“Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T y Malice

“Glorious”, GloRilla

“God Does Like Ugly”, JID

“GNX”, Kendrick Lamar

“Chromakopia”, Tyler, The Creator

MEJOR INTERPRETACIÓN DE RAP

“Outside”, Cardi B

“Chains & Whips”, Clipse, Pusha T & Malice f/ Kendrick Lamar & Pharrell Williams

“Anxiety”, Doechii

“tv off”, Kenrick Lamar f/Lefty Gunplay

“Darling, I”, Tyler, the Creator f/ Teezo Touchdown

MEJOR ÁLBUM COUNTRY TRADICIONAL

“Dollar A Day”, Charley Crockett

“American Romance”, Lukas Nelson

“Oh What A Beautiful World”, Willie Nelson

“Hard Headed Woman”, Margo Price

“Ain’t In It For My Health”, Zach Top

MEJOR ÁLBUM COUNTRY CONTEMPORÁNEO

“Patterns”, Kelsea Ballerini

“Snipe Hunter”, Tyler Childers

“Evangeline Vs. The Machine”, Eric Church

“Beautifully Broken”, Jelly Roll

“Postcards From Texas”, Miranda Lambert

MEJOR INTERPRETACIÓN COUNTRY SOLISTA

“Nose on the Grindstone,” Tyler Childers

“Good News,” Shaboozey

“Bad As I Used to Be,” Chris Stapleton

“I Never Lie,” Zach Top

“Somewhere Over Laredo,” Lainey Wilson

MEJOR ÁLBUM DE ROCK

“private music,” Deftones

“I Quit,” HAIM

“From Zero,” Linkin Park

“NEVER ENOUGH,” Turnstile

“Idols,” YUNGBLUD

MEJOR INTERPRETACIÓN DE ROCK

“U Should Not Be Doing That,” Amyl y The Sniffers

“The Emptiness Machine,” Linkin Park

“NEVER ENOUGH,” Turnstile

“Mirtazapine,” Hayley Williams

“Changes (Live From Villa Park) Back To The Beginning,” YUNGBLUD f/ Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

MEJOR ÁLBUM DE R&B

“BELOVED,” GIVĒON

“Why Not More?” Coco Jones

“The Crown,” Ledisi

“Escape Room,” Teyana Taylor

“MUTT,” Leon Thomas

MEJOR INTERPRETACIÓN DE R&B

“YUKON,” Justin Bieber

“It Depends,” Chris Brown f/ Bryson Tiller

“Folded,” Kehlani

“MUTT (Live From NPR’s Tiny Desk),” Leon Thomas

“Heart Of A Woman,” Summer Walker

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.