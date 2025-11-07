España desmantela una célula del Tren de Aragua, la primera detectada en el país, según autoridades

Por Pau Mosquera, CNN en Español

La Policía Nacional de España asegura que desmanteló una célula de la banda criminal venezolana Tren de Aragua. Durante el operativo, en lo que sería la primera vez que se detecta actividad de esta banda en el país, fueron detenidas 13 personas, la gran mayoría en Barcelona, aunque siguen investigando si hay otras personas vinculadas al entramado.

La operación, que contó con el apoyo de la Policía Nacional de Colombia y el proyecto AMERIPOL-EL PACTO 2.0, que procura la cooperación entre la Unión Europea y países de América Latina y el Caribe, inició justo después de que las autoridades detuvieran en marzo de 2024 al hermano de la organización a nivel mundial, conocido como “Niño Guerrero”, por su presunta participación en delitos de terrorismo, tráfico de seres humanos, tráfico de armas, extorsión, blanqueo de capitales y asociación para delinquir.

Su arresto llevó a la Policía de España a sospechar sobre una presencia mayor de esta banda en el país. Tras iniciar la investigación, detectaron “un entramado de personas, ubicadas en diferentes partes del territorio nacional, que conformaban una organización criminal que se financiaba, principalmente, del tráfico de drogas, especialmente tusi y cocaína”, informaron desde la Policía Nacional en un comunicado. El nombre de la droga tusi, también es conocida como “cocaína rosa”, proviene del inglés “2-CB”, la sustancia química base para crear esta droga, según la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés)

Esta célula mantenía una jerarquía donde el líder contaba con un lugarteniente con el que dirigía dos subestructuras que realizaban la actividad ilícita a nivel nacional. Entre otros, se dedicaban a preparar “tusi” en sus propios domicilios, para su posterior distribución y financiación del propio grupo, según detalla el comunicado.

La investigación, que se encuentra liderada por el titular del Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, sigue abierta de cara a detectar sus posibles ramificaciones a nivel internacional. Hasta el momento, cuatro de los trece detenidos ya fueron ingresados en prisión.

