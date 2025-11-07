Arrestan a la madre de la niña de 9 años desaparecida. Las autoridades afirman que no está relacionado con el caso de su hija

Por Elizabeth Wolfe y Holly Yan, CNN

La madre de una niña californiana de 9 años que desapareció durante un viaje por carretera el mes pasado fue arrestada el viernes por un delito grave de privación ilegal de la libertad, pero no está directamente relacionado con la búsqueda de su hija, informaron las autoridades.

Los investigadores estaban indagando la desaparición de Melodee, la hija de Ashlee Buzzard, cuando se enteraron de que la madre recientemente había “impedido que una víctima abandonara un lugar en contra de su voluntad”, según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Santa Bárbara en un comunicado de prensa.

“Este delito no está relacionado con la búsqueda en curso de Melodee. Sin embargo, los detectives no pueden describir completamente el delito, ya que eso obstaculizaría su investigación en curso”, señala el comunicado.

Los investigadores aportaron poca información sobre el reciente incidente y se negaron a proporcionar detalles sobre la víctima del caso de detención ilegal mientras continúan investigando el paradero de Melodee.

La detención se produce aproximadamente una semana después de que el FBI ejecutara órdenes de registro en la casa de Buzzard y en un trastero, así como en el vehículo de alquiler en el que se vio por última vez a Melodee.

La búsqueda de Melodee ha captado la atención nacional después de que los investigadores compartieran imágenes de vigilancia de la niña aparentemente usando una peluca en una agencia de alquiler de autos el mes pasado, comenzaran a examinar un viaje por carretera a través del estado y describieran a su madre como “poco cooperativa”.

Según las autoridades, Buzzard realizó un viaje por carretera con Melodee el 7 de octubre. Ese día, las cámaras de vigilancia captaron a la niña en una agencia local de alquiler de autos vestida con lo que parecía ser un disfraz.

Melodee llevaba una sudadera con capucha que le cubría la cabeza y, según la oficina del sheriff, “lo que parece ser una peluca más oscura y lisa que su cabello natural”. “Los investigadores creen que la peluca pudo haber sido utilizada para alterar su apariencia”.

Los investigadores también creen que la madre cambió de pelucas durante todo el viaje, posiblemente “para evitar ser reconocida durante el trayecto”, dijo la oficina del sheriff el jueves.

Durante los tres días siguientes, el vehículo de alquiler viajó por Nebraska, Utah, Arizona, Nevada y Kansas, y en algún momento se le vio con una matrícula “falsa o cambiada”, según la oficina del sheriff.

El auto de alquiler regresó entonces a la casa de la familia en Lompoc, a unos 88 km al noroeste de Santa Bárbara, según informaron las autoridades.

La búsqueda de la niña desaparecida de 9 años se centra en un viaje por carretera con su madre, a quien la policía describe como “poco cooperativa”.

“Ashlee fue vista regresando a su residencia en Lompoc el 10 de octubre, conduciendo el mismo vehículo de alquiler con el que salió el 7 de octubre, pero Melodee no estaba en el auto”, informó la oficina del sheriff.

La última vez que se vio a la niña fue un día antes en una cámara de videovigilancia en la región comprendida entre la frontera de los estados de Colorado y Utah.

Días después, el 14 de octubre, se denunció la desaparición de Melodee, no por un familiar, sino por un administrador escolar preocupado por su larga ausencia.

Cuando las autoridades visitaron la casa de su madre, “Melodee no estaba allí y no se proporcionó ninguna explicación verificable sobre su paradero”, indicó la oficina del sheriff.

“Ashlee no ha cooperado y no ha confirmado el paradero ni el bienestar de Melodee”, según las autoridades.

Aunque la detención de la madre el viernes se produjo durante la investigación de la desaparición, “no está directamente relacionada con la desaparición de Melodee”, aclaró la oficina del sheriff.

“Los detectives del sheriff siguen totalmente centrados en localizar a Melodee y confirmar que está a salvo”, decía el comunicado del viernes.

Se anima a cualquier persona que haya visto a Melodee o que pueda saber algo sobre su paradero a que llame a la oficina del sheriff o deje un aviso anónimo.

Aún no se sabe si Buzzard cuenta con un abogado. Ingresará en la cárcel del condado de Santa Bárbara con una fianza de US$ 100.000, informaron las autoridades.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.