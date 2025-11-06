Skip to Content
CNN - Spanish

Sin Messi ni Cristiano, estos son todos los nominados de la FIFA para los premios The Best 2025

By
Published 12:29 pm

Por Federico Leiva, CNN en Español

La FIFA anunció este jueves el listado de futbolistas y entrenadores nominados a los premios The Best, que reconocen a lo mejor del mundo del fútbol de la última temporada.

Esta es la lista completa de candidatos:

Ni el argentino Lionel Messi ni el portugués Cristiano Ronaldo están entre los once finalistas al mejor futbolista, en un listado que repite a los que fueron máximos candidatos al Balón de Oro de la revista France Football en septiembre: Ousmane Dembélé, Lamine Yamal y Kylian Mbappé.

  • Ousmane Dembélé (Francia y Paris Saint-Germain)
  • Achraf Hakimi (Marruecos y Paris Saint-Germain)
  • Harry Kane (Inglaterra y FC Bayern Munich)
  • Kylian Mbappe (Francia y Real Madrid)
  • Nuno Mendes (Portugal y Paris Saint-Germain)
  • Cole Palmer (Inglaterra y Chelsea)
  • Pedri (España y Barcelona)
  • Raphinha (Brasil y Barcelona)
  • Mohamed Salah (Egipto y Liverpool)
  • Vitinha (Portugal y Paris Saint-Germain)
  • Lamine Yamal (España y Barcelona)
  • Sandy Baltimor (Francia y Chelsea)
  • Nathalie Bjorn (Suecia y Chelsea)
  • Aitana Bonmati (España y Barcelona)
  • Lucy Bronze (Inglaterra y Chelsea)
  • Mariona Caldentey (España y Arsenal)
  • Temwa Chawinga (Malawi y Kansas City Current)
  • Diani Kadidiatou (Francia y Olympique Lyon)
  • Melchie Dumornay (Haití y Olympique Lyon)
  • Patri Guijarro (España y Barcelona)
  • Lindsey Heaps (Estados Unidos y Olympique Lyon)
  • Lauren James (Inglaterra y Chelsea)
  • Chloe Kelly (Inglaterra y Manchester City/Arsenal)
  • Ewa Pajor (Polonia y Barcelona)
  • Claudia Pina (España y Barcelona)
  • Alexia Putellas (España y Barcelona)
  • Alessia Russo (Inglaterra y Arsenal)
  • Leah Williamson (Inglaterra y Arsenal)
  • Sonia Bompastor (Chelsea)
  • Jonatan Giráldez (Washington Spirit/Olympique Lyon)
  • Seb Hines (Orlando Pride)
  • Renee Slegers (Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Inglaterra)
  • Javier Aguirre (México)
  • Mikel Arteta (Arsenal)
  • Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
  • Hansi Flick (Barcelona)
  • Enzo Maresca (Chelsea)
  • Roberto Martinez (Portugal)
  • Arne Slot (Liverpool)
  • Ann-Katrin Berger (Alemania y Gotham FC)
  • Cata Coll (España y Barcelona)
  • Christiane Endler (Chile y Olympique Lyon)
  • Hannah Hampton (Inglaterra y Chelsea)
  • Anna Moorhouse (Inglaterra y Orlando Pride)
  • Chiamaka Nnadozie (Nigeria y Paris FC/Brighton & Hove Albion)
  • Phallon Tullis-Joyce (Estados Unidos y Manchester United)
  • Alisson Becker (Brasil y Liverpool)
  • Thibaut Courtois (Bélgica y Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (Italia y Paris Saint-Germain/Manchester City)
  • Emiliano Martínez (Argentina y Aston Villa)
  • Manuel Neuer (Alemania y FC Bayern Munich)
  • David Raya (España y Arsenal)
  • Yann Sommer (Suiza e Inter de Milan)
  • Wojciech Szczęsny (Polonia y Barcelona)
  • Alejandro Ciganotto (Argentina)
  • Manolo el del Bombo -póstumo- (España)
  • Zakho fans (Iraq)

The-CNN-Wire
™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Article Topic Follows: CNN - Spanish

Jump to comments ↓

Author Profile Photo

CNN Newsource

Related Articles

BE PART OF THE CONVERSATION

News Channel 3-12 is committed to providing a forum for civil and constructive conversation.

Please keep your comments respectful and relevant. You can review our Community Guidelines by clicking here

If you would like to share a story idea, please submit it here.