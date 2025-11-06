Meghan, duquesa de Sussex, volverá a la actuación después de una pausa de ocho años, según reportes

Por Lisa Respers France, CNN

Meghan, duquesa de Sussex, volverá a la gran pantalla, según reportes.

Según varios informes, la artista antes conocida como Meghan Markle tendrá una breve aparición en la película “Close Personal Friends”, protagonizada por Lily Collins, Jack Quaid, Brie Larson y Henry Golding. El rodaje se está llevando a cabo en Los Ángeles, informa Variety.

CNN se puso en contacto con sus representantes para obtener declaraciones.

La ahora duquesa de Sussex fue una de las actrices de la popular serie dramática legal “Suits”, pero dejó el papel tras anunciar su compromiso con el príncipe Harry hace ocho años.

Antes de “Suits”, también participó en varias películas como “Horrible Bosses” y “Remember Me”.

The Hollywood Reporter informa que la nueva película se centra en una pareja que conoce y entabla amistad con una pareja de famosos durante un viaje a Santa Bárbara.

Eso le viene como anillo al dedo a la exactriz, ya que ella y el príncipe Harry viven con sus dos hijos pequeños en Montecito, una exclusiva zona residencial de Santa Bárbara.

La duquesa de Sussex se ha mantenido muy ocupada con sus diversos proyectos, incluyendo su serie de Netflix sobre estilo de vida, “With Love, Meghan”, y su marca As Ever de mermeladas, tés, velas y vinos.

