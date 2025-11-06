Fuerzas Armadas de EE.UU. atacan otro barco en el Caribe, dejando 3 personas muertas

Por Clay Voytek, CNN

Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo un ataque contra una embarcación en el Caribe este jueves, matando a tres personas, según el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

“Hoy, por orden del presidente Trump, el Departamento de Defensa realizó un ataque letal contra una embarcación operada por una organización designada como terrorista”, dijo Hegseth en una publicación en X, y agregó: “La embarcación transportaba narcóticos en el Caribe y fue atacada en aguas internacionales”.

Hegseth añadió que las fuerzas estadounidenses no sufrieron bajas en el ataque.

Las Fuerzas Armadas estadounidenses han matado a 70 personas en ataques que han destruido 18 embarcaciones como parte de una campaña que, según Washington, busca frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos. Hubo tres sobrevivientes de esos ataques, dos de los cuales fueron detenidos brevemente por la Marina de EE.UU. antes de ser devueltos a sus países de origen. El otro se presume muerto tras una búsqueda de la Marina de México.

El Gobierno de Trump ha informado al Congreso que Estados Unidos está ahora en un “conflicto armado” contra los cárteles de la droga desde su primer ataque el 2 de septiembre, calificando a los muertos como “combatientes ilegales” y reclamando la facultad de realizar ataques letales sin revisión judicial, basándose en una conclusión clasificada del Departamento de Justicia.

Algunos miembros del Congreso y grupos de derechos humanos han cuestionado esa conclusión y argumentan que los presuntos narcotraficantes deberían ser procesados judicialmente, como era la política de interdicción de EE.UU. antes de la presidencia de Donald Trump.

El Gobierno de Trump tampoco ha presentado pruebas públicas de la presencia de narcóticos en las embarcaciones atacadas ni de su vínculo con cárteles de la droga.

Funcionarios militares han dicho que ningún miembro de las fuerzas estadounidenses ha resultado herido en los ataques.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.