Millones de estadounidenses se convierten en peones del peor cierre del Gobierno de EE.UU. de la historia

Incluso para sus propios estándares desalentadores, el nuevo historial de Washington es un monumento al fracaso de líderes que están perjudicando a los ciudadanos a quienes fueron elegidos para servir.

El cierre del Gobierno se convirtió el miércoles en el más largo de la historia al entrar en su día 36.

Y mientras varios grupos de legisladores buscan a tientas un plan, no hay una salida clara.

Esto significa que el dolor y el miedo extremos que se están infligiendo a millones de estadounidenses empeorarán en la confrontación más amarga hasta la fecha entre el presidente Donald Trump y los demócratas del Congreso de su segundo mandato.

Si bien el enfrentamiento es una lucha por la atención médica y una exigencia demócrata de extender los subsidios mejorados de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, tiene una causa subyacente que explica por qué se está prolongando tanto: todo se trata de poder.

En sus nueve meses de regreso a la Casa Blanca, Trump se ha acostumbrado a salirse con la suya en casi todo. Apenas reconoce el papel constitucional del Congreso. Y ahora exige que los demócratas capitulen.

Recientemente añadió otra exigencia: que los republicanos eliminen la regla del obstruccionismo parlamentario en el Senado, que requiere una mayoría de 60 votos para aprobar la mayoría de las leyes.

Esta sería una forma sencilla de aprobar un proyecto de ley de financiación a corto plazo para reabrir el Gobierno, algo que los demócratas se niegan a apoyar.

Pero representaría una transformación radical de la vida política, y los líderes republicanos temen que una futura mayoría demócrata aproveche esta nueva libertad de acción para dar al país un giro liberal.

Pero Trump tiene prisa. “¡Acaben ya con la obstrucción parlamentaria, pongan fin de inmediato al ridículo cierre del Gobierno y, lo más importante, aprueben todas las maravillosas políticas republicanas con las que hemos soñado durante años, pero que nunca se han concretado!”, escribió el martes en Truth Social. “¡Seremos el partido imbatible: el partido inteligente!”.

Eso no suena a un presidente buscando una salida.

Los demócratas también están haciendo valer su poder. Están utilizando la única herramienta que tienen en Washington, bastión republicano: retener sus votos para frustrar a un presidente que exige sumisión total.

El enfrentamiento gira en torno a un tema crucial para la vida estadounidense: la lucha de muchos ciudadanos por acceder a la atención médica.

Pero, en cierto modo, también es un juego político, donde ambos partidos buscan ampliar su influencia y neutralizar a sus rivales, mientras los analistas siguen la evolución de los acontecimientos a diario.

La estrategia habitual ante un cierre del Gobierno dicta que una de las partes cederá cuando resulte evidente que el coste político de mantenerlo paralizado supera la vergüenza de las concesiones necesarias para reabrirlo.

Sin embargo, como suele ocurrir en la era Trump, las suposiciones normales se han derrumbado.

Al principio, Trump desactivó algunos de los puntos de presión habituales durante el cierre del Gobierno, por ejemplo, buscando maneras de pagar a las fuerzas armadas.

Mientras tanto, cada bando parecía creer que el otro estaba siendo más perjudicado por el estancamiento.

Pero mientras quienes ostentan el poder libran una guerra política, son los desfavorecidos quienes sufren.

Los beneficiarios de cupones de alimentos aún no han recibido su ayuda de noviembre, ya que el Gobierno de Trump está inmerso en una batalla legal que podría resultar en la entrega de solo beneficios parciales.

Se están uniendo a algunos funcionarios gubernamentales suspendidos en bancos de alimentos para intentar alimentar a sus familias.

Millones de personas más se enfrentan a aumentos prohibitivos en los costos del seguro médico del Obamacare.

Además, los ya congestionados cielos y aeropuertos del país sufren graves retrasos y largas filas en los controles de seguridad. Crece el temor a un mayor daño económico.

Rara vez ha habido un ejemplo más claro de cómo la disfunción gubernamental, surgida de la fragmentación de la unidad nacional, redujo al gobierno no solo a una fuerza que no puede proteger al pueblo, sino a una que perjudica a muchos de sus miembros.

“Entiendo que ambas partes intentan defender sus posturas”, declaró Annemarie King, beneficiaria del programa SNAP, a Brianna Keilar de CNN el martes. “Pero… siento que nos están utilizando como peones por ambos lados”.

La Casa Blanca de Trump parece estar en otro planeta, jactándose el martes de que, desde que asumió el cargo, el presidente había transformado el país.

“El presidente obtuvo un mandato para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande, y lo ha cumplido en tiempo récord”, declaró la secretaria de prensa del presidente, Karoline Leavitt, a los periodistas.

Sin embargo, la realidad es muy distinta el 5 de noviembre de 2025, justo un año después de que Trump derrotara a la vicepresidenta Kamala Harris.

Millones de estadounidenses inocentes temen quedarse sin alimentos o perder su seguro médico; el Gobierno está paralizado; el país se hunde en una crisis interna aún más profunda; y la confianza pública en la presidencia de Trump se desploma.

Los demócratas llevan meses lamentando su derrota el pasado noviembre y la toma del control por parte de los republicanos de todos los centros de poder en Washington.

La implacable presidencia de Trump —que ha desmantelado partes del Gobierno federal, recortado el gasto en prioridades demócratas previamente aprobadas por el Congreso y puesto a prueba los límites de la Constitución— los ha dejado indefensos.

La promesa, hecha a principios de año por los líderes del partido en el Senado, de combatir a Trump, incluso con un cierre del Gobierno si fuera necesario, fue seguida de una retractación y una humillación. La furia de la base demócrata significó que esta vez no les quedó más remedio que luchar con firmeza.

Desde un punto de vista táctico, los demócratas parecen haber tomado decisiones acertadas durante el cierre del Gobierno.

Centraron la atención pública en el tema del aumento desmesurado de los costos de Obamacare. Cuando los asegurados comenzaron a recibir notificaciones de renovación con precios exorbitantes el 1 de noviembre, ya habían preparado el terreno político.

Los demócratas podrían haber centrado el enfrentamiento en otra exigencia, como, por ejemplo, las medidas autoritarias de Trump para acaparar poder. Pero sus posibilidades de éxito eran escasas.

Y mientras se preparan para atacar a los republicanos en la próxima campaña electoral de mitad de mandato por los recortes a Medicaid contemplados en su ley de agenda interna, conocida como la “Ley Única y Hermosa”, han establecido una sólida base retórica.

Se trata de un tema que encaja con un argumento emergente más amplio.

“Aquí en Estados Unidos, el costo de vida es excesivamente alto. Donald Trump y los republicanos prometieron que lo reducirían desde el primer día”, declaró el martes el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

Lamentó el aumento de los precios de los alimentos, la vivienda, el cuidado infantil y la electricidad. “El pueblo estadounidense lo sabe: Donald Trump y los republicanos no han logrado que su vida sea más asequible”, afirmó Jeffries.

Una encuesta de NBC News publicada el domingo reveló que el 52 % de los encuestados atribuía el estancamiento político a Trump y a los republicanos del Congreso, mientras que el 42 % lo culpaba a los demócratas.

Este análisis sugiere que la base más leal del presidente lo apoya, pero los votantes independientes y sin afiliación política lo están abandonando, en un escenario que sería desastroso para el Partido Republicano si se repitiera en las elecciones de mitad de mandato del próximo año.

Pero una cosa es lograr una victoria política táctica y otra muy distinta convertirla en una victoria tangible.

Los demócratas también deben preguntarse si los costos que soportan muchos de sus propios votantes justifican la ganancia esperada.

La estrategia de Trump consiste en intentar obligarlos a elegir entre el trauma de los estadounidenses que han perdido el acceso a los cupones de alimentos y el de aquellos que pierden la cobertura médica.

En el momento en que se batió el récord de cierres, los republicanos afirman estar dispuestos a negociar los subsidios de Obamacare, pero solo después de que los demócratas voten a favor de la reapertura del Gobierno.

Los demócratas desconfían de ellos y exigen garantías de reducción de costos primero.

Esto no resulta sorprendente, ya que Trump nunca ha presentado un plan serio de reforma sanitaria propio.

Y los líderes demócratas se buscarán problemas con su izquierda si buscan una salida.

“Si los demócratas ceden en esto, creo que sería una traición a millones y millones de familias trabajadoras que quieren que defiendan y protejan sus beneficios de atención médica”, dijo el martes el senador independiente de Vermont, Bernie Sanders, hablando en nombre de muchos progresistas.

Aun así, el líder de la mayoría del Senado, John Thune, insistió el martes en que era optimista y creía que el cierre del Gobierno podría terminar incluso esta semana.

El republicano de Dakota del Sur presionó a los senadores demócratas más moderados para que rompieran con su partido y se unieran a los republicanos para poner fin a la crisis. “Solo se necesitan cinco”, indicó Thune.

Algunos republicanos se preguntan si el panorama político cambiará tras las elecciones del martes: para gobernador en Virginia y Nueva Jersey; para alcalde en Nueva York; y en relación con la iniciativa de redistribución de distritos liderada por los demócratas en California.

“Schumer temía que volvieran a perder las elecciones, que perdieran impulso en esas contiendas, que sus votantes se quedaran en casa”, dijo el lunes el senador republicano de Oklahoma, Markwayne Mullin, a Kaitlan Collins de CNN.

Los demócratas podrían argumentar lo contrario. Su victoria electoral —sobre todo en dos contiendas por la gobernación—, basada en el alto costo de vida, podría inquietar a los republicanos vulnerables que temen las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Incluso Trump podría verse obligado a afrontar realidades políticas desfavorables.

Se están llevando a cabo varios intentos para desbloquear la situación.

El más importante parece ser el de los senadores centristas de ambos partidos, cuyo objetivo es abordar el aumento de los costos de la atención médica, reabrir el Gobierno y allanar el camino para la aprobación de importantes proyectos de ley de presupuesto que financien las operaciones federales de manera más permanente el próximo año.

Pero las diferencias son enormes. Y sea quien sea el culpable de la pesadilla en Washington, millones de estadounidenses están sufriendo. Y no pueden esperar mucho más.

