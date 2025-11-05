¡Mamdani Mubarak!: los surasiáticos de Nueva York celebran el ascenso de uno de los suyos

Por Aditi Sangal, CNN

Cuando Zohran Mamdani subió al escenario para dar su discurso de victoria este martes por la noche, el personal de Kabab King hizo una pausa para escuchar. Grabaron su discurso y escucharon cada una de sus palabras. El tintineo de los cubiertos, que momentos antes resonaba, enmudeció.

“Nueva York, respira este momento”, aseguró Mamdani.

Los vecinos acudieron en masa al restaurante de biryani favorito del alcalde electo en el barrio de Jackson Heights, en Queens, con la esperanza de que apareciera —ha convertido el lugar en una parada frecuente de su campaña— o simplemente para celebrar esta institución del barrio de larga data, donde el biryani y los kebabs están presentes en prácticamente todas las mesas.

“La mayoría de la gente piensa que esto es un agujero en la pared, pero él viene aquí”, dice Lakshmi Shubha, residente de Roosevelt Island, que se acercó a Kabab King con dos de sus amigas.

Poco después de ser elegido primer alcalde musulmán y del sur de Asia de la ciudad de Nueva York, Mamdani pronunció un discurso en el vecino Brooklyn en el que hizo hincapié en la biografía con la que basó su campaña y en los homenajes que durante mucho tiempo ha rendido a sus raíces.

“¡Nueva York seguirá siendo una ciudad de inmigrantes, una ciudad construida por inmigrantes, impulsada por inmigrantes y, a partir de esta noche, liderada por un inmigrante!”, exclamó Mamdani en su discurso de victoria.

Los clientes del restaurante aplaudieron y vitorearon en ese momento.

“¡Hemos estado diciendo Mamdani Mubarak!”, dijo Shahrukh Ali, el dueño de Kabab King.

“Sin duda, es una persona muy sociable. Me recuerda la esencia de Nueva York”, dijo Sameha Jamal, votante de Mamdani de 21 años. “Es agradable volver a sentir eso”.

El padre de Jamal, quien también votó por Mamdani, dijo que la mayoría de las propuestas del socialista democrático le parecían atractivas, pero que, como propietario, quería conocer más detalles sobre el plan de Mamdani para congelar los aumentos en los apartamentos de renta estabilizada.

Alquila parte de su casa familiar de varios pisos y espera que la congelación de los alquileres no afecte a pequeños propietarios como él. De lo contrario, dijo que no votará por Mamdani en las próximas elecciones.

Otros comensales comentaron haber visto a alguien que reflejaba su identidad en la escena política nacional. Describieron el momento en que Mamdani fue declarado ganador de estas elecciones como un instante que los llenó de esperanza y emoción.

Jackson Heights es un barrio extremadamente diverso. Alrededor del 64 % de sus residentes son nacidos en el extranjero, el 50 % hispanos o latinos, el 32 % asiáticos, el 15 % blancos y el 1 % afroamericanos, según un informe de los Servicios para Pequeñas Empresas de la Ciudad de Nueva York.

“En mi vida, jamás habría imaginado que una ciudad como Nueva York, una de las más grandes del mundo y que además sufrió los atentados del 11-S, tuviera un líder musulmán socialista, de origen surasiático, con tanta prominencia y tanto apoyo popular. Creo que esto demuestra la dirección que los jóvenes de nuestro país quieren tomar”, dijo Sehrish Munir, quien votó por Mamdani.

Según Karthick Ramakrishnan, director ejecutivo de datos de AAPI en la Universidad de California, Berkeley, los surasiáticos son tradicionalmente demócratas porque las religiones minoritarias se sienten integradas en el partido. “Se identifican más con los demócratas y, con el tiempo, apoyan las políticas del Partido Demócrata que trascienden la raza y la religión”.

La identidad surasiática de Mamdani puede ser motivo de celebración para los surasiáticos que se sienten representados en todo lo que él es, pero también hay algo muy neoyorquino en él, dijo Munir.

“Se nota en sus convicciones. En su forma de hablar, en cómo se dirige a la gente, en su campaña en la que ha hablado tantos idiomas. Es como si supiera. ¿Qué otra ciudad del mundo haría eso?”, manifestó.

