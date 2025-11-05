El príncipe William cuenta a Amanpour qué le dice a sus hijos sobre el cambio climático y el futuro del planeta

Por CNN

El príncipe William cuenta que les dice a sus hijos que su futuro va a ser “tan brillante como los futuros pasados” gracias a los científicos que trabajan para reparar el clima del planeta.

En una entrevista exclusiva con Christiane Amanpour de CNN, William —quien viajó a Brasil antes de la cumbre climática COP30 para presentar a los finalistas de su prestigioso Earthshot Prize— dijo que los jóvenes necesitaban ver “soluciones” climáticas para darles esperanza para el futuro.

“La ansiedad climática es algo real. Escucho sobre ello donde sea que voy ahora; muchas personas de la generación más joven dicen: ‘Bueno, ¿qué tipo de planeta vamos a heredar?’”, dijo el príncipe este miércoles, en un evento en Río de Janeiro. “Las generaciones jóvenes necesitan ser más escuchadas”.

William dijo que se alegra de poder decirles a sus hijos —el príncipe George, de 12; la princesa Charlotte, de 10; y el príncipe Louis, de 7— que se están logrando avances en el clima, gracias en parte a algunos de los trabajos impulsados por el Earthshot Prize.

“Para mis hijos en particular, saber que el planeta va a estar en un estado más saludable y mejor gracias a las personas brillantes en esta sala, es algo que me encanta contarles cuando se van a la cama: ‘Todo irá bien. Su futuro va a ser tan brillante como los futuros pasados’”, dijo.

El Earthshot Prize entrega una subvención de 1 millón de libras (US$ 1.3 millones) a cinco ganadores para ayudar a financiar sus proyectos medioambientales. Los finalistas de este año incluyen desde una empresa que desarrolló un filtro para microplásticos hasta otra que construyó un rascacielos reciclado. El ganador será anunciado más tarde este miércoles.

William enfatizó que el Earthshot Prize, que se lanzó hace cinco años, no es meramente “filantrópico”, sino que pretende ayudar a crear “productos comerciales que van a mejorar la vida”.

Mientras está en Brasil, el príncipe también dará un discurso en la COP30, que comienza el lunes en la ciudad norteña de Belém, en la región amazónica.

El momento de la conferencia significa que el heredero al trono británico está aislado de las repercusiones de la decisión de su padre, el rey Carlos III, de despojar a Andrés Mountbatten Windsor de su título de príncipe debido a sus vínculos con el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Amanpour le preguntó a William sobre el reciente “cambio” en su propia familia, pero el príncipe no respondió directamente.

En cambio, elogió al Earthshot Prize como un ejemplo positivo de “cambio”, diciendo que quiere rodearse “de personas que quieren generar cambio y hacer el bien en el mundo”.

