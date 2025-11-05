El accidente de un avión de carga de UPS devasta Louisville, donde los lazos con el gigante del transporte son profundos

Por Karina Tsui y Danya Gainor, CNN

Cuando los negocios empezaban a cerrar en Louisville, Kentucky, este martes, al atardecer, la calma se vio repentinamente interrumpida por una explosión gigantesca cerca del aeropuerto de la ciudad.

Un avión de carga de UPS se estrelló poco después de despegar del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville, arrasando varios negocios, incluida una empresa de reciclaje de residuos que almacena tanques de petróleo y propano.

Con más de 38.000 galones de combustible a bordo del vuelo de carga con destino a Hawai, el accidente creó una enorme bola de fuego —seguida por detonaciones más pequeñas de material inflamable en tierra— y lanzó una imponente columna de humo negro al cielo.

Al menos siete personas murieron y once resultaron heridas en el accidente, según informó el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, en las redes sociales el martes por la noche, advirtiendo que esas cifras podrían aumentar a medida que continúa la investigación del accidente.

Las únicas tres personas a bordo del vuelo —todos miembros de la tripulación— se presumen fallecidas, según informaron las autoridades.

Las otras cuatro personas cuya muerte se confirmó no se encontraban en el avión, declaró el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, en una rueda de prensa el martes por la noche.

Una empleada de tierra declaró a CNN que recibió un aviso de una explosión en la zona de UPS del aeropuerto y corrió hacia allí para ver qué ocurría. Una vez allí, escuchó varios estallidos más mientras veía cómo aumentaba el humo.

“Seguí buscando a los bomberos y a los socorristas y no podía respirar hasta que vi esas luces de emergencia intermitentes, los camiones de bomberos llegando”, contó la empleada, que pidió permanecer en el anonimato.

A cinco millas (8 km) del aeropuerto, Amanda Rhye, residente de Louisville, se encontraba en un supermercado cuando vio el humo e inmediatamente supo que “tenía que ser algo grave”, declaró a CNN.

“Todos los que me rodeaban también se dieron cuenta. Unas dos docenas de personas dejaron de hacer lo que estaban haciendo y se quedaron mirando cómo la nube crecía rápidamente… en 20 minutos, la enorme nube negra estaba sobre nosotros en el cielo”, narró.

Cientos de bomberos fueron desplegados para contener el incendio y buscar víctimas en los alrededores, informó el jefe del Departamento de Bomberos de Louisville, Brian O’Neill, en la rueda de prensa del martes.

“Cuando se produce un incidente de tal magnitud y un incendio que se extiende por una zona tan extensa, tenemos que utilizar cientos de personas para rodearlo, contenerlo y luego controlarlo poco a poco”, explicó O’Neill, y añadió que el lugar ahora es lo suficientemente seguro para que los equipos puedan extinguir los focos de incendio restantes y “crear una cuadrícula formal” para buscar en los alrededores.

“Se trata de bomberos capacitados de toda la región que se están encargando de la búsqueda, cuadrícula por cuadrícula, con mucho cuidado para asegurarnos de encontrar a cualquier otra víctima”, apuntó el jefe de Bomberos.

Josh Mitcham acababa de abordar un avión en el aeropuerto de Louisville cuando miró por la ventana y vio una oscura nube de humo que se elevaba hacia el cielo.

“Realmente no sabíamos qué había pasado”, dijo Mitcham a CNN. “El capitán se acercó y dijo que había habido un accidente, que no era bueno y que recomendaban que bajáramos del avión”.

El avión de carga MD-11 de UPS se estrelló poco después de las 5 p.m. tras despegar con destino a Honolulu, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés).

La FAA está investigando las causas del accidente junto con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés), informó la agencia.

En un audio de los bomberos de Louisville, un operador intenta mantener la calma mientras llegan los primeros detalles sobre una “posible explosión”.

Cuando una persona pregunta cuántos edificios están en llamas, alguien responde que son al menos dos estructuras.

El gobernador Beshear declaró posteriormente que al menos dos negocios resultaron afectados: una tienda de autopartes y la empresa Kentucky Petroleum Recycling.

Una planta de Ford Motor cercana también se quedó sin electricidad tras el accidente aéreo, añadió Beshear.

O’Neill dijo que el choque rompió algunos tanques en la planta de reciclaje y provocó “explosiones secundarias”.

Señaló que algunas de las cosas que pudieron haber sonado como explosiones eran en realidad válvulas de alivio que liberaban presión como están diseñadas para hacerlo.

El incendio generado por el accidente está en gran medida “controlado y contenido”, pero el área alrededor de las instalaciones “seguirá siendo un desastre… debido a las fugas de combustible y aceite”, indicó O’Neill.

El avión no transportaba ninguna carga peligrosa que pudiera generar un problema ambiental, declaró Beshear. Sin embargo, las autoridades están monitoreando la calidad del aire en Louisville tras el accidente, informó el alcalde.

Inicialmente se emitió una orden de confinamiento para todos los lugares ubicados dentro de un radio de cinco millas (8 km) del aeropuerto, pero posteriormente se redujo a un radio de una milla (1,6 km), según informaron los funcionarios de emergencia.

Tras el accidente, Justin Dunn, residente de Louisville, y su hijo observaron cómo caían del cielo lo que parecían ser escombros.

“Mi hijo me dijo: ‘Oye, mira al cielo’, y estaba cayendo del cielo y él lo recogió”, dijo Dunn a la filial de CNN, WAVE, mientras sostenía un trozo de papel que, según él, estaba entre los escombros.

“Definitivamente hay escombros por todas partes, probablemente en un radio de 16 kilómetros”, añadió.

Las autoridades piden a los residentes que no toquen ningún resto que encuentren y que, en su lugar, tomen una fotografía y lo reporten a las autoridades.

Debido a la orden de confinamiento, las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson de Louisville, el distrito escolar más grande de Kentucky, permanecerán cerradas el miércoles.

El aeropuerto de Louisville detuvo las operaciones tras el accidente, pero se espera que vuelva a abrir el miércoles, según el alcalde.

Louisville alberga el centro de distribución aérea mundial de UPS, Worldport, que constituye un pilar fundamental de la economía de la ciudad.

Según la empresa, más de 12.000 empleados procesan más de 22 millones de paquetes al día.

“Nuestros pensamientos están con todos los afectados. UPS está comprometida con la seguridad de nuestros empleados, nuestros clientes y las comunidades a las que servimos. Esto es especialmente cierto en Louisville, sede de nuestra aerolínea y de miles de empleados de UPS”, declaró la compañía en un comunicado.

El puente Big Four, que conecta Louisville y Jeffersonville, Indiana, sobre el río Ohio, se iluminó con luces amarillas el martes por la noche en honor al vuelo accidentado de UPS, según informó Greenberg en las redes sociales.

“Esta tragedia ha afectado a todos los rincones de nuestra ciudad. Mientras el horizonte de Louisville se ilumina de amarillo, pensamos en las vidas perdidas, las familias que han cambiado para siempre y en toda la comunidad que llama a Louisville su hogar”, escribió, acompañando una fotografía del puente.

Louisville “es una ciudad de UPS”, dijo la concejala Betsy Ruhe en una conferencia de prensa el martes.

“Mi primo es piloto de UPS. El compañero de tenis de mi asistente es piloto de UPS. El becario de mi oficina trabaja de noche en UPS para pagarse la universidad”, dijo Ruhe.

“Todos conocemos a alguien que trabaja en UPS, y todos están enviando mensajes de texto a sus amigos y familiares, tratando de asegurarse de que todos estén a salvo. Lamentablemente, es probable que algunos de esos mensajes queden sin respuesta”, agregó.

La senadora estatal de Kentucky, Keturah Herron, describió el accidente como “impactante” tras ocurrir “tan cerca de casa”.

“Que esto ocurra en un lugar que muchos de nosotros frecuentamos habitualmente, por donde muchos vemos pasar a nuestros familiares y seres queridos con regularidad… es muy doloroso”, sostuvo.

Dunn, residente de Louisville que encontró algunos restos del avión, comentó que no había podido contactar con sus amigos que trabajan para UPS. “Solo espero que todos estén bien”, expresó.

El sindicato Teamsters, para el cual UPS es su mayor empleador en el país, emitió un comunicado diciendo que estaba monitoreando los acontecimientos relacionados con el accidente.

“Mientras se investiga esta horrible escena, las oraciones en nombre de toda nuestra Unión Internacional están con los muertos, heridos y afectados, incluyendo a sus familias, compañeros de trabajo y seres queridos”, escribió el sindicato en X.

Michelle Watson, Amanda Musa, Emma Tucker, Alexandra Skores, Pete Muntean, Cindy Von Quednow, Amanda Jackson y Jordan D. Brown, de CNN, contribuyeron a este informe.

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.