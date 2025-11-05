Dos días que empañaron el aura de poder absoluto de Trump

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El mito del poder absoluto de Donald Trump se basa en que todo el mundo crea que es cierto.

Así pues, cualquier indicio de vulnerabilidad, cualquier desafío exitoso a su autoridad o presagios de un futuro no muy lejano en el que no domine representan un peligro político para el presidente.

Los primeros nueve meses del segundo mandato de Trump se caracterizaron por su dominio absoluto, basándose en la premisa de que si no te gusta lo que están haciendo, debes intentar detenerlo.

En muchos casos, Trump eludió los controles y equilibrios legales y políticos diseñados para limitar a los presidentes e impuso su audaz visión de un poder ejecutivo desmesurado.

Rompió décadas de convenciones tanto en el país como en el extranjero, iniciando guerras comerciales y rechazando a aliados.

Envió tropas a ciudades estadounidenses, provocando crisis constitucionales; desmanteló departamentos gubernamentales enteros; e intimidó a universidades, bufetes de abogados, medios de comunicación y líderes empresariales, quienes se doblegaron ante su voluntad.

Las defensas de la república no están muertas. La rendición de cuentas constitucional y política siempre es retrospectiva y tarda en reactivarse. Esa es una de las razones por las que el inicio frenético y vertiginoso del segundo mandato de Trump ha avivado los temores de una autocracia.

Pero esa sensación de permanencia y omnipotencia evocada por el presidente acaba de sufrir un revés, tras una noche electoral arrolladora para los demócratas en un año no electoral , el aparente escepticismo entre los jueces del Tribunal Supremo sobre los poderes arancelarios de emergencia de Trump y los recordatorios de que la Constitución debería privarlo de un tercer mandato.

Las candidatas a gobernadora Abigail Spanberger en Virginia y Mikie Sherrill en Nueva Jersey, que resultaron electas, tal vez solo hubieran podido mantenerse en el poder en estados demócratas. Sin embargo, infligieron derrotas mayores de las esperadas a sus rivales, quienes apoyaron a Trump y los valores de MAGA.

Incluso antes de sus grandes victorias, los demócratas descubrieron que les gustaba responder a las provocaciones del presidente con las propias.

El gobernador de California, Gavin Newsom, elogió el martes a los votantes que apoyaron un plan de redistribución de distritos para contrarrestar la manipulación electoral de Trump en Texas con las siguientes palabras: “Nos mantuvimos firmes y erguidos… después de provocar al oso, este rugió”.

Otro gobernador demócrata, J.B. Pritzker de Illinois, lleva semanas resistiendo la amenaza de Trump en redes sociales de imponer un “ apocalipsis tecnológico” en Chicago.

Además, algunos estados gobernados por demócratas se comprometieron a elaborar sus propias directrices de salud pública tras la dura crítica del secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

El presidente también ha sufrido pequeños reveses, como la restitución del programa nocturno de Jimmy Kimmel en ABC tras la revuelta de los espectadores y anunciantes.

Además, más universidades se han comprometido a resistir los intentos del Gobierno de imponer su ideología mediante la retención de fondos federales.

Cuantas más entidades demuestren que no es una fuerza imparable, mayor será el impulso que podría transformarse en una oposición cada vez más fuerte.

Los movimientos políticos siempre comienzan a pequeña escala. El movimiento por los derechos civiles y la resistencia a la guerra de Vietnam tardaron años en cobrar fuerza. Pero cada muestra de disidencia genera más.

Como dijo el expresidente Barack Obama en el último episodio del podcast de Marc Maron: “Lo que se necesita en estas situaciones es que algunas personas se levanten y den valor a otras. Y entonces más personas se levantan y dicen: ‘No, esa no es nuestra identidad. Esa no es nuestra idea de Estados Unidos’”.

Pero no se crean los rumores de que Trump ya está en la recta final de su mandato.

Los presidentes tienen un gran poder, incluso aquellos que no ven el cargo como un trono, como a menudo parece hacerlo Trump.

Su control sobre un Congreso republicano dócil significa que no hay supervisión en Washington de sus agresivas maniobras de poder, como su aparentemente ilegal bombardeo a supuestos barcos de narcotraficantes en el Pacífico y el Caribe.

Cada indicador de que el control de Trump se está desvaneciendo se ve contrarrestado por un dato que muestra su afán de control, como el de los jefes corporativos que se apresuraron a financiar el multimillonario salón de baile que proponía construir en la Casa Blanca.

Y la lección de la carrera presidencial de Trump es que responde a los reveses con beligerancia, honrando su mantra de vida de que todas las cuentas deben ser saldadas.

Trump ya ha calificado las elecciones de California de fraudulentas y ha insinuado la intervención del Gobierno federal para intentar burlar la voluntad de los votantes.

Su intento de rediseñar los distritos electorales parece una nueva forma de eludir la democracia. Disfruta castigando y advirtió a los neoyorquinos que recortaría la financiación federal si se atrevían a elegir a Zohran Mamdani, un socialista democrático.

Pero la ciudad que Trump una vez llamó hogar, donde ahora casi nunca duerme, se negó a dejarse intimidar y reaccionó a su purga antimigrante eligiendo como alcalde al musulmán de 34 años nacido en Uganda.

Hay otra señal de que el ambiente político puede estar cambiando, reflejada en múltiples encuestas que muestran que los estadounidenses han perdido la confianza en Trump, creen que el país está en mal estado y piensan que la economía está pasando por dificultades.

No es prudente sobreinterpretar un puñado de elecciones. Y los demócratas tienen un lamentable historial reciente de autosabotaje.

Pero este martes fue la señal más reciente de que los republicanos se enfrentan a unas elecciones de mitad de mandato muy exigentes el próximo año.

La jubilación anticipada podría ser una posibilidad para los legisladores republicanos que se enfrenten a contiendas difíciles. Y las afirmaciones de los estrategas de MAGA sobre una nueva realineación política son ahora menos creíbles, ya que se basaban en el impresionante avance de Trump entre las minorías el año pasado.

Él, por ejemplo, ganó el 46 % del voto latino a nivel nacional, erosionando considerablemente una coalición demócrata vital. Pero este martes, Sherrill ganó el voto latino de Nueva Jersey con un 68 % frente al 31 %, revirtiendo las victorias republicanas anteriores.

Trump rechaza las acusaciones de que está abusando del poder de manera inconstitucional e incompatible con los valores fundacionales de Estados Unidos. “Dijeron que era un rey… y yo dije: ‘No, no lo creo’”, declaró el miércoles.

Pero también cree poseer un poder indomable. “No soy un dictador… (pero) tengo derecho a hacer lo que quiera”, dijo Trump a su gabinete en agosto, refiriéndose a su represión contra el crimen en los barrios marginales.

Las ideas erróneas de Trump sobre los poderes de la presidencia y su persistencia en poner a prueba los límites constitucionales pueden haber sido alimentadas por la mayoría conservadora de la Corte Suprema, que dictaminó en uno de sus casos penales, ahora extintos, que los presidentes gozan de una inmunidad sustancial frente a ser procesados ​​por actos oficiales realizados en el ejercicio de sus funciones.

Pero esos mismos magistrados parecían incómodos con la invocación por parte de Trump de poderes arancelarios de emergencia.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, por ejemplo, cuestionó por qué debería poder imponer aranceles a “cualquier producto, de cualquier país, en cualquier cantidad, durante cualquier período de tiempo”.

El juez Neil Gorsuch, designado por Trump durante su primer mandato, cuestionó si el enfoque del presidente representaba “un avance unilateral hacia la acumulación gradual pero continua de poder en el Poder Ejecutivo y en detrimento de los representantes electos del pueblo”.

Así como es prudente no sobreanalizar las elecciones individuales, nunca es buena idea prejuzgar un fallo de la Corte Suprema.

Pero independientemente del resultado del caso, la audiencia del miércoles demostró el sistema constitucional en acción, con el Poder Judicial examinando al Poder Ejecutivo después de que este pareciera invadir la autoridad del Poder Legislativo.

No era la primera vez en los últimos días que la Constitución irritaba a Trump.

Los rumores entre los republicanos MAGA sobre posibles maneras de sortear la prohibición de que los presidentes buscaran un tercer mandato parecen haber quedado acallados.

“Si lo leen, queda bastante claro”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One durante su vuelo a Corea del Sur el mes pasado. “No me permiten presentarme. Es una lástima”.

Las palabras de Trump se produjeron después de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijera que había hablado con el presidente sobre el tema. “No veo cómo podría ser”, declaró a los periodistas.

Sin embargo, siendo Trump como es, esto podría no ser el final. Al fin y al cabo, intentó mantenerse en el cargo en 2020 tras perder las elecciones contra Joe Biden.

Pero una semana políticamente complicada para el presidente sugiere que hablar de continuar después de 2028 es un poco prematuro, incluso antes de que haya completado su primer año de regreso en el cargo.

Resulta difícil imaginar las maniobras constitucionales necesarias para un tercer mandato. Pero las crecientes señales de oposición, las recientes encuestas que muestran una caída en picado de su popularidad y los nuevos resultados electorales sugieren que, en cualquier caso, podría haber poco interés público en algo así.

Y nadie sabe cuál será el estado de la economía, del país o del mundo dentro de tres años. Además, la energía, el entusiasmo y la salud de un presidente octogenario serían una gran incógnita.

J.D. Vance tiene un interés personal en estos asuntos. El vicepresidente escribió en X que era una “idiotez” reaccionar de forma exagerada a las elecciones de este martes.

Sin embargo, reconoció que se está consolidando la opinión generalizada de que los republicanos no han abordado adecuadamente los elevados precios de los alimentos, la vivienda y la atención médica.

“Me preocupa que mis conciudadanos, en especial los jóvenes estadounidenses, puedan tener una vida digna; me preocupa la inmigración y nuestra soberanía, y me preocupa establecer la paz en el extranjero para que nuestros recursos puedan concentrarse en nuestro país. Si a usted también le preocupan estas cosas, trabajemos juntos”, escribió Vance.

Suena un poco a discurso electoral de 2028.

Vance debe su actual base de poder a Trump, por lo que debe actuar con cautela. Sin embargo, el panorama político parece estar cambiando ligeramente.

Tras un año dominado por Trump, la imagen de los estadounidenses acudiendo a las urnas ha permitido a sus oponentes soñar con una era post-Trump.

Aunque preferirían no hacerlo, los líderes republicanos deben hacer lo mismo, ya que las elecciones en Nueva Jersey y Virginia demostraron la verdad innegable de que Trump puede conectar con sectores del electorado a los que otros republicanos no llegan.

Salvo que se produzca algún acto de manipulación constitucional, Trump jamás volverá a encabezar la candidatura republicana.

Esta semana no marca el principio del fin del segundo mandato de Trump. Pero podría ser el fin del principio.

