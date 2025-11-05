Arrestan a dos hombres en Nueva Jersey en medio de investigación por complot terrorista en Michigan, según fuentes

Por Mark Morales, Brynn Gingras y John Miller, CNN

Dos hombres fueron arrestados en Nueva Jersey en medio de una investigación sobre un complot terrorista tras el arresto de otras dos personas en Michigan por un presunto complot terrorista inspirado por ISIS, informaron este miércoles varios funcionarios policiales cercanos a la investigación.

Se dice que los dos hombres formaban parte del mismo grupo de comunicación en línea que los que idearon el presunto complot en Michigan, dijo uno de los funcionarios. El foro no era necesariamente para discutir y participar en el mismo complot, sino para hablar de sus propios planes separados, según indicó el funcionario.

Uno de los sospechosos, un joven de 19 años de Nueva Jersey, fue detenido en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty el martes por la mañana, dijo el funcionario.

Las autoridades habían estado monitoreando sus movimientos y lo arrestaron una vez que notaron que adelantó su vuelo a Turquía, señaló el funcionario. El hecho de ir al aeropuerto fue visto como un paso para avanzar en su complot, lo que desencadenó el arresto, dijo el funcionario.

El sospechoso planeaba viajar de Turquía a Siria, donde intentaría unirse a ISIS, según los funcionarios.

Las autoridades suelen realizar este tipo de arrestos tras monitorear conversaciones en línea de objetivos en los que se están enfocando, dijo el funcionario.

Las circunstancias del arresto del otro sospechoso no se conocieron de inmediato.

La Oficina del Fiscal Federal en Nueva Jersey y el FBI declinaron hacer comentarios.

Una serie de llamadas telefónicas encriptadas, grabadas en secreto por una fuente confidencial del FBI, alertaron a los agentes federales de que un grupo supuestamente planeaba llevar a cabo un ataque terrorista en Michigan en nombre de ISIS, según una denuncia penal revelada el lunes.

Mohmed Ali, de 20 años, y Majed Mahmoud, de 20 años, enfrentan cargos de “recibir y transferir, e intentar y conspirar para transferir, armas de fuego y municiones, sabiendo y teniendo razones razonables para creer que las armas de fuego y municiones serían usadas para cometer un delito federal de terrorismo”, según la denuncia penal.

Las autoridades federales aún no han acusado a una tercera persona –un menor de edad descrito a lo largo de la denuncia como Persona 1– en relación con el presunto complot.

Pero la denuncia detalla cómo los agentes vigilaron de cerca a los presuntos co-conspiradores durante dos meses mientras visitaban varios campos de tiro y mantenían reuniones nocturnas en parques locales en lo que las autoridades alegan era preparación para un posible ataque terrorista.

Luego, basándose en lo que creían que eran referencias a un posible ataque en Halloween, los agentes intervinieron para incautar las armas y detener a los hombres la madrugada del 31 de octubre.

Según una declaración jurada del FBI que respalda la denuncia penal, la agencia comenzó a vigilar a un hombre, descrito como “co-conspirador 1”, en 2024 mientras viajaba por Estados Unidos y el extranjero.

En junio, los agentes supuestamente rastrearon el teléfono del hombre hasta Dearborn, Michigan, y la vigilancia física los llevó a la casa de Ali, donde se quedó dos noches.

Al mes siguiente, según el FBI, el hombre participó en una llamada grupal desde el extranjero con otras cinco personas, incluida una fuente confidencial del FBI, quien grabó la reunión. Persona 1, Mahmoud y Ali no parecen haber formado parte de esta llamada.

Durante la llamada, el grupo supuestamente discutió “viajar juntos a Siria para unirse a ISIS” y el co-conspirador 1 dijo que “iban a morir allí… a menos que,” les dijo al grupo, “el Amir los envíe a París por un 2015”.

Una revisión del teléfono celular del co-conspirador 1 supuestamente reveló que tenía “el número de teléfono de la Persona 1 guardado en su teléfono bajo el nombre de ‘Athari’ y el número de teléfono de ALI guardado como ‘Bukhari’”.

Según la denuncia, uno de los participantes en la llamada también declaró: “Athari y Bukhari dijeron que se iban a quedar atrás y hacer ‘lo mismo que Francia’”.

“Conociendo a Athari, probablemente (el ataque) será en un club, una discoteca”, dijo el co-conspirador 1, según la denuncia.

La referencia a París llamó la atención de los expertos en contraterrorismo del FBI. Concluyeron que era una alusión apenas velada a los ataques terroristas coordinados vinculados al ISIS que tuvieron lugar en París en noviembre de 2015. Más de 130 personas murieron en los ataques y decenas más resultaron heridas.

Después de estudiar la llamada, el FBI concluyó que un ataque podría ser inminente y comenzó a vigilar de cerca a Ali y Mahmoud.

En las primeras horas del 31 de octubre, agentes del FBI descendieron sobre el suburbio de Detroit donde vivían los hombres y detonaron bombas de humo antes de irrumpir en sus hogares. Tanto Ali como Mahmoud fueron arrestados.

Mahmoud y Ali estaban encadenados mientras eran escoltados al tribunal el lunes, según reporteros de CNN que asistieron a la audiencia. Ambos hombres reconocieron que habían leído la denuncia en su contra y comprendían los cargos.

Los abogados de ambos hablaron brevemente con los reporteros después de la audiencia, pero se negaron a comentar.

Una audiencia de detención para los acusados está programada para el lunes.

Chelsea Bailey, Holly Yan, Jeff Winter y Leigh Waldman de CNN contribuyeron a este informe.

