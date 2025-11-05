Agentes de ICE detienen a maestra de guardería en Chicago dentro de un centro de cuidado infantil

Por Whitney Wild, CNN

El arresto de una maestra de guardería dentro de un centro de cuidado infantil en el noroeste de Chicago provocó una fuerte condena de los líderes locales este miércoles.

La maestra, cuya identidad no ha sido revelada públicamente, fue vista acompañada por dos agentes de ICE dentro del Rayito de Sol Spanish Immersion Early Learning Center y luego fue obligada a salir por las puertas del establecimiento con los brazos detrás de la espalda.

“Esta mañana, agentes de ICE siguieron a una maestra hasta las instalaciones sin una orden judicial y la secuestraron frente a sus estudiantes”, dijo el representante Mike Quigley en una conferencia de prensa celebradala tarde de este miércoles, en la que agregó que el incidente demostró una “completa falta de humanidad”.

Rayito de Sol ofrece servicios para bebés hasta niños en edad preescolar, con varias ubicaciones en las áreas de Chicago y Minneapolis, según el sitio web de la empresa.

CNN se comunicó con un representante de la maestra.

Quigley dijo que la maestra era un miembro de confianza y querida de la comunidad, e insistió en que ella tiene un permiso de trabajo.

En una larga publicación en la red social X, la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, puso en entredicho la versión de que la maestra fue perseguida dentro del centro de cuidado infantil.

“Los agentes intentaron realizar una parada de tráfico selectiva de esta extranjera ilegal de Colombia”, publicó McLaughlin en X. “Los agentes intentaron detener este vehículo, que estaba registrado a nombre de una extranjera ilegal, con sirenas y luces de emergencia, pero el conductor masculino se negó a detener el vehículo. Las fuerzas del orden persiguieron el vehículo antes de que el agresor acelerara hacia una plaza comercial donde él y la pasajera huyeron. Corrieron hacia una guardería e intentaron atrincherarse dentro de la guardería, poniendo en peligro de manera imprudente a los niños dentro”.

En la misma publicación, McLaughlin agregó: “La mujer extranjera indocumentada fue arrestada dentro de un vestíbulo, no en la escuela. Al ser arrestada, mintió sobre su identidad. El vehículo está registrado a su nombre, aunque ella afirma que no conocía al hombre que conducía su auto y que solo la recogió en una parada de autobús. Los hechos, incluyendo la criminalidad e información sobre el agresor masculino, se darán a conocer próximamente y actualizaremos al público con más información tan pronto como esté disponible”.

Maria Guzmán, representante´de la guardería “Rayito de Sol”, calificó el incidente como un acto de “terrorismo doméstico”.

“Esto es horrible. Han cruzado una línea”, dijo Guzmán.

La representante Delia Ramírez dijo durante la conferencia de prensa que habló con maestras que estaban escondidas dentro del centro de cuidado infantil, alarmadas por la violencia de la situación.

“Lo que ocurrió hoy es despreciable”, dijo Ramírez.

Ramírez, demócrata, es miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes y dijo que trabajará con sus colegas para iniciar una revisión federal del incidente.

“Necesitamos asegurarnos de que la gente entienda que estos negocios tienen derechos y vamos a hacer todo lo posible para ayudarles a defender esos derechos. Esos agentes no solo irrumpieron, también entraron en otros salones”, dijo Ramírez.

