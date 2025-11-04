Zohran Mamdani será el próximo alcalde de la ciudad de Nueva York, proyecta CNN

Por Gloria Pazmino, CNN

Zohran Mamdani, socialista democrático de 34 años, cuyo enfoque en temas de la clase trabajadora y carisma personal impulsó una campaña antes subestimada al centro de atención nacional, ganará la contienda por la alcaldía de la ciudad de Nueva York en las elecciones generales, según proyecta CNN.

Mamdani venció al exgobernador de Nueva York Andrew Cuomo por segunda vez, frustrando las esperanzas del político de lograr un regreso tras su derrota ante Mamdani en las primarias demócratas de junio. También compitió en las elecciones generales el republicano Curtis Sliwa, quien permaneció en la campaña a pesar de la presión de los aliados de Cuomo que buscaban consolidar la oposición a Mamdani.

La victoria de Mamdani representa un triunfo para el ala progresista del Partido Demócrata en un momento en que los demócratas a nivel nacional están divididos sobre cómo contrarrestar al presidente Donald Trump, también neoyorquino, quien ha calificado a Mamdani de “comunista” y sugerido que “tomaría el control” de la ciudad si es elegido.

Es probable que esto resuene mucho más allá de la ciudad de Nueva York, elevando tanto la visibilidad como la plataforma de Mamdani, incluidas sus propuestas de congelar el alquiler para los neoyorquinos que viven en departamentos con renta regulada, hacer que los autobuses públicos sean gratuitos y proveer cuidado infantil universal aumentando los impuestos a los más ricos.

La victoria de Mamdani corona el ascenso meteórico de un asambleísta estatal de tres mandatos que lanzó su candidatura a la alcaldía hace un año, prometiendo hacer de una de las ciudades más caras del país un lugar asequible para la clase trabajadora.

Mamdani hará historia como el primer alcalde musulmán de la ciudad de Nueva York, el primer surasiático en ocupar el cargo y uno de los alcaldes más jóvenes elegidos en tiempos modernos.

