Resultados de las elecciones a Gobernador de Virginia 2025, en vivo

CNN en Español

Cuatro años después de que el gobernador republicano Glenn Youngkin lograra una gran sorpresa al aprovechar la ira de los padres contra las juntas escolares locales, su vicegobernadora, Winsome Earle-Sears, busca reemplazarlo con una campaña enfocada en las políticas transgénero, particularmente en las escuelas.

Pero las encuestas sugieren que su oponente demócrata, la exrepresentante Abigail Spanberger, tiene una clara ventaja de cara al Día de las Elecciones en un estado que votó tres veces contra Trump. Los demócratas han vinculado incansablemente a Earle-Sears con Trump, y ella no ha intentado distanciarse del presidente.

Fuente: Datos de resultados vía Associated Press; Proyecciones de CNN

The-CNN-Wire

™ & © 2025 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.